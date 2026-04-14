+++ Nachrichten im Irankrieg +++Leise Hoffnungen auf neue Verhandlungen

Medien: USA forderte vom Iran Pause bei Urananreicherung

Die USA haben bei den Verhandlungen mit dem Iran in Pakistan US-Medienberichten zufolge eine 20-jährige Pause der iranischen Urananreicherung gefordert. Washington habe Teheran aufgefordert, zuzustimmen, 20 Jahre lang kein Uran anzureichern, berichtete das Wall Street Journal am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf mit den US-iranischen Verhandlungen am Wochenende vertraute Kreise.

Im Gegenzug sah der US-Vorschlag demnach eine Lockerung der Sanktionen vor. Wie die New York Times berichtete, schlug der Iran daraufhin vor, seine nuklearen Aktivitäten fünf Jahre lang auszusetzen. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor gefordert, dass der Iran sein Atomprogramm vollständig einstellt. Die Gespräche zwischen Delegationen beider Länder unter pakistanischer Vermittlung über ein Ende des Iran-Krieges waren am Wochenende ohne Ergebnisse zu Ende gegangen. (afp)

Ölpreise sinken leicht

Die Ölpreise sind am Dienstag zunächst mit der Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran leicht gesunken. Am Morgen wurden für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee 98,62 US-Dollar gezahlt und damit 0,74 Prozent weniger als am Vortag. Stärker fiel der Preis für Rohöl aus den USA. Hier ging die Notierung am Morgen um 1,72 Prozent auf 97,38 Dollar zurück. Zuletzt haben neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran nach der Darstellung von US-Vizepräsident JD Vance „große Fortschritte“ gemacht.

Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist aber weiter völlig unklar, ob sich in den kommenden Tagen eine Lösung des Konflikts finden lasse. Hinzu kommt die Blockade der US-Marine der Straße von Hormus, die am Montag begonnen hat. „Die US-Marineaktion wird den wirtschaftlichen Druck auf den Iran sicherlich erhöhen“, kommentierten Experten des Center for Strategic and International Studies. „Eine US-Blockade wird auch den Druck auf die Energiepreise verschärfen und der Weltwirtschaft weiteren Schaden zufügen“, heißt es weiter. (dpa)

Pakistan schlägt 2. Verhandlungsrunde in Islamabad vor

Pakistan hat eine zweite Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in Islamabad in den nächsten Tagen vorgeschlagen. Das sagten zwei pakistanische Regierungsvertreter, die anonym bleiben wollten, der Nachrichtenagentur AP. Die Gespräche sollten stattfinden, bevor die Waffenruhe im Krieg am 22. April ausläuft. Obwohl die erste Verhandlungsrunde am vergangenen Wochenende ohne Abkommen zu Ende ging, sei diese Teil eines andauernden diplomatischen Prozesses gewesen und keine einmalige Angelegenheit.

Aus US-Regierungskreisen verlautete, dass die USA und der Iran vor dem Auslaufen der Waffenruhe neue direkte Gespräche in Erwägung zögen und diese am Donnerstag stattfinden könnten. Die Gespräche über eine neue Verhandlungsrunde seien noch im Gange, hieß es. Ein Diplomat eines der vermittelnden Länder im Konflikt zwischen den USA und dem Iran sagte hingegen, dass sich die beiden Seiten schon auf eine neue Verhandlungsrunde geeinigt hätten. Den Angaben zufolge war Islamabad als erneuter Veranstaltungsort im Gespräch. Zudem sei auch Genf eine Option, erklärten US-Regierungsvertreter.

US-Präsident Donald Trump hatte am Montag gesagt, dass der Iran angerufen habe und die Iraner „einen Deal ausarbeiten“ wollten. Vizepräsident JD Vance sagte Fox News, dass es bei den Verhandlungen am Wochenende durchaus Fortschritte zu der Forderung der USA gegeben habe, dass Atommaterial aus dem Iran entfernt werde und es einen Mechanismus gebe, damit der Iran in Zukunft kein Uran anreichern könne. „Sie haben sich auf uns zubewegt“, sagte Vance. (ap)

Lawrow zu Gesprächen über Iran-Krieg in China

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist am Dienstag zu Gesprächen in Peking eingetroffen, um unter anderem vor dem Hintergrund des Krieges in der Golfregion die Zusammenarbeit mit China zu intensivieren. In China wurden am Dienstag noch weitere Vertreter von Ländern begrüßt, die vom Iran-Krieg und seinen wirtschaftlichen Auswirkungen betroffen sind, darunter der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, To Lam, und der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sayed Al Nahyan.

Lawrow und Chinas Außenminister Wang Yi wollten in Gesprächen „Meinungen austauschen und Positionen koordinieren über die Entwicklung bilateraler Beziehungen, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen und internationale und regionale Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse“, teile das Außenministerium in Peking im Vorfeld mit. Dem russischen Außenministerium zufolge wollten beide über den Krieg in der Ukraine und die Situation im Nahen Osten beraten. Chinas Ministerpräsident Li Qiang sagte unterdessen dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Peking sei bereit, „weiter eine konstruktive Rolle zu spielen und zur Wiederherstellung von Frieden und Ruhe in der Golf-Region beizutragen“. Peking hatte Berichten zufolte Iran zu den Gesprächen mit den USA gedrängt. (afp)

Historische Verhandlungen zwischen Israel und Libanon

Israel und Libanon wollen am Dienstag in Washington erstmal seit mehr als 40 Jahren mit einander verhandeln. Die Gespräche auf Botschafterebene finden im US-Außenministerium statt. Über die Ziele herrscht Uneinigkeit: Die libanesische Präsidentschaft will über eine Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel verhandeln. Israel schließt dies vorerst aus und fordert eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Miliz.

Die israelische Armee hatte am Mittwoch nach der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ihre Angriffe im Libanon verstärkt und nach eigenen Angaben zahlreiche Hisbollah-Stellungen ins Visier genommen. Israel und der Libanon unterhalten bisher keine formalen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. Die Hisbollah hat Libanons Regierung aufgefordert, die Verhandlungen abzusagen. Die Hisbollah lehnt die von Israel geforderte Entwaffnung ab und fordert den kompletten Abzug der israelischen Truppen im Land. (afp/dpa/taz)

Guterres zu Iran-Krieg: Einigung nicht über Nacht möglich

UN-Generalsekretär António Guterres hat nach dem Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen dem Iran und den USA am Wochenende in Pakistan zu deren Fortsetzung gemahnt. Auch wenn es keine Einigung gegeben habe, so hätten die Gespräche selbst doch die „Ernsthaftigkeit des Engagements“ betont und stellten somit einen bedeutenden Schritt hin zu einem neuen Dialog dar, teilte der Sprecher des UN-Chefs mit. „Angesichts der tief verwurzelten Differenzen kann eine Einigung nicht über Nacht erzielt werden, und der Generalsekretär ruft dazu auf, die Gespräche konstruktiv fortzusetzen“, so der Sprecher. Zugleich müssten die zweiwöchige Waffenruhe eingehalten und die Freiheit der Schifffahrt bewahrt bleiben. Dies gelte auch für die Straße von Hormus, wo am Nachmittag eine Seeblockade durch die USA begonnen hatte.

„Störungen im Seehandel durch die Straße von Hormus haben bereits weit über die unmittelbare Region hinaus direkte Auswirkungen gezeigt und zu einer zunehmenden wirtschaftlichen Instabilität sowie zu Unsicherheiten in vielen Sektoren weltweit geführt“, teilte der Guterres-Sprecher mit. Die Unterbrechung der Lieferungen von Düngemitteln verschärfe zudem die Ernährungsunsicherheit für Millionen schutzbedürftiger Menschen weltweit und trage zu steigenden Lebenshaltungskosten bei. (dpa)

IEA-Chef: April könnte schwieriger werden als März

(AFP) – Der April könnte laut dem Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, für die Energiemärkte und Weltwirtschaft aufgrund des Iran-Krieges ein noch schwierigerer Monat werden als der März. Während im März noch Lieferungen aus der Region eingetroffen seien, die „lange vor Beginn der Krise verladen wurden“, sei im April „nichts verladen worden“, sagte Birol am Montag vor Reportern nach der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington. Die Welt steht Birol zufolge vor einer großen Herausforderung in Bezug auf Energiesicherheit. „Kein Land ist gegen dieses Problem immun“, sagte er. „Je länger die Unterbrechung anhält, desto gravierender wird das Problem.“

Der Chef des französischen Energieriesen TotalEnergies, Patrick Pouyanné, sagte bei der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, eine Öffnung der Straße von Hormus, selbst mit einer Maut, wie vom Iran angestrebt, sei ihrer Schließung vorzuziehen. „Die Wiedereröffnung und der freie Verkehr durch die Straße von Hormus, selbst wenn man dafür irgendjemandem zahlen muss, ist von grundlegender Bedeutung für die Freiheit der Märkte und für die globalen Märkte“, sagte Pouyanné. Doch dauerten dieser Krieg und diese Blockade länger als drei Monate and, werden „wir mit ernsthaften Versorgungsproblemen konfrontiert sein“, insbesondere bei Flugbenzin und Diesel.

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar ist die Straße von Hormus, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, durch de facto gesperrt, Ölanlagen in mehreren Golfstaaten wurden zudem bei Angriffen bechädigt. Diese Entwicklungen ließen weltweit die Öl- und Gaspreise in die Höhe schnellen. (afp)