Nada Hamadeh Moawed, libanesische Botschafterin in den USA, hat wahrlich eine historische Aufgabe: Seit mehr als 40 Jahren ist sie die erste libanesische Diplomatin, die im Namen ihres Landes direkt mit Israel verhandelt. Die beiden Länder sind seit Jahrzehnten formal im Kriegszustand und ganz aktuell im Krieg. Der Libanon hat Israel offiziell nie anerkannt.

Am Dienstagabend deutscher Zeit soll Hamadeh nun gemeinsam mit ihrem israelischen Kollegen Yechiel Leiter und US-Außenminister Marco Rubio in Washington den Weg für Gespräche über eine Beendigung des Kriegs bereiten.

Es dürfte keine leichte Aufgabe für sie werden: Israel will die vollständige Entwaffnung der Hisbollah-Miliz verhandeln. Die libanesische Regierung will eine Waffenruhe, bevor bilaterale Gespräche über ein Friedensabkommen starten können. Das lehnt Tel Aviv ab. Die Hisbollah, innenpolitischer Rivale der libanesischen Regierung, lehnt die Gespräche komplett ab. Premierminister Nawaf Salam hatte seine Teilnahme wegen des Drucks der Hisbollah bereits abgesagt.

Hamadeh stammt aus dem Dorf Baakleen südöstlich von Beirut. Sie ist Drusin und konvertierte Berichten zufolge zum maronitischen Christentum, dem Glauben ihres Mannes. Sie ist der breiten Öffentlichkeit im Libanon kaum bekannt. Als erste Botschafterin Libanons in den USA ist sie seit Juni 2025 im Amt.

Vor ihrer Ernennung zur Diplomatin gründete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann MedCap Health, ein privates Gesundheitsunternehmen. Sie war Vorstandsmitglied und Finanzchefin der großen Private-Equity-finanzierten Gesundheitsplattform. In der Führungsposition war sie für die Finanzstrategie, für Fusionen und Übernahmen zuständig.

Stationen bei der Weltbank und den Vereinten Nationen

Hamadeh hat umfangreiche Berufserfahrung als Ökonomin bei der Weltbank und den Vereinten Nationen. Bei den UN unterstützte sie Initiativen zur wirtschaftlichen Entwicklung im Nahen Osten. Bei der Weltbank arbeitete sie in verschiedenen leitenden Positionen zum Thema Schuldentransparenz und verantwortete die Kriterien für die Gewährung von Finanzierungshilfen.

Sie ist Expertin in den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation und Ernährungssicherheit. Alles Probleme, die auch Libanon betreffen. Sie arbeite daran „die Vision von Präsident Aoun zu bekräftigen, die auf die Wahrung der Souveränität des Libanon, die Umsetzung von Reformen und die Förderung des Friedens ausgerichtet ist“, sagte sie im November. Sie selbst beriet bereits einen Premierminister im Libanon: Nach dem vierwöchigen Krieg der Hisbollah mit Israel 2006 war sie Beraterin für wirtschaftlichen Wiederaufbau und dafür benötigte ausländische Investitionen.

Hamadeh besitzt einen Master-Abschluss in Finanzen von der George Washington University und einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Amerikanischen Universität Beirut. Sie soll fließend Englisch, Arabisch, Französisch und Spanisch sprechen.

Am Tag ihrer Ernennung zur Botschafterin in den USA sagte sie, sie hoffe „wesentliche Veränderungen in den Beziehungen zwischen den USA und dem Libanon“ erreichen zu können. Die historische Chance dazu hat sie jetzt bekommen.