+++ Nachrichten im Irankrieg +++Israel warnt vor Zugfahrten in Iran

Israelische Armee warnt Iraner vor Zugfahrten am Dienstag

Die israelische Armee hat die Bevölkerung in Iran aufgerufen, am Dienstag auf Zugfahrten zu verzichten. „Für Ihre eigene Sicherheit fordern wir Sie auf, ab sofort bis 21 Uhr iranischer Zeit im ganzen Land auf die Nutzung von Zügen oder Zugfahrten zu verzichten“, schrieb die Armee im Onlinedienst X. Zugfahrten sowie Aufenthalte in der Nähe von Gleisen „bringen Ihr Leben in Gefahr“, hieß es in dem Beitrag weiter.

Am Dienstagmorgen gab die israelische Armee zudem eine neue Angriffswelle gegen Iran bekannt. Dabei sei „Infrastruktur des iranischen Terror-Regimes in Teheran und in zusätzlichen Gebieten in Iran“ anvisiert worden, teilte die Armee auf X mit. Zugleich erklärte sie, die israelische Luftabwehr reagiere derzeit auf Raketenangriffe aus Iran. Iranische Staatsmedien meldeten derweil Explosionen aus Teheran und der nahegelegenen Stadt Karadsch. (afp)

Frankreich erwägt Spritrabatte für mobile Pflegekräfte und Landwirte

Angesichts der hohen Spritpreise hat Frankreich finanzielle Hilfe für mobile Pflegekräfte und besonders betroffene Landwirte in Aussicht gestellt. „Wir werden die Hilfen auf diejenigen beschränken, deren Branchen besonders betroffen sind“, sagte die beigeordnete Energieministerin Maud Brégeon am Dienstag dem Sender BFM. Einen Preisdeckel wie von Gewerkschaftsseite gefordert lehnte die Ministerin ab. „Dies würde erst recht zu Versorgungsengpässen führen“, betonte sie. Eine „allgemeine Hilfe“ könne sich Frankreich zudem nicht leisten, erklärte sie. (afp)

Iran meldet 18 Tote bei Luftangriff im Norden des Landes

Ein Luftangriff hat in der iranischen Provinz Albors nordwestlich von Teheran laut staatlichen Medienberichten mindestens 18 Menschen getötet. Weitere 24 Menschen seien bei dem Angriff am Dienstag verletzt worden, berichtete die der Justiz nahestehende Nachrichtenagentur Misan. Das genaue Ziel des Angriffs war zunächst unklar. Eine Reihe schwerer Luftangriffe traf auch Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran, darunter ein mögliches Waffenlager in den Bergen und Wohngebiete. (ap)

Bericht: Synagoge in Teheran beschädigt

In der iranischen Hauptstadt Teheran ist eine Synagoge bei einem Luftangriff schwer beschädigt worden. Die Bombardierung erfolgte um etwa 4.00 Uhr nachts, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Für den Angriff wurde Israels Luftwaffe verantwortlich gemacht. Ein Video der Nachrichtenagentur zeigte ein fast vollständig zerstörtes Gebäude in einer engen Gasse sowie Aufräumarbeiten. Andere iranische Medien berichteten, das Gotteshaus sei vollständig zerstört worden.

Die Synagoge wurde laut einem Bericht der iranischen Zeitung Shargh im 20. Jahrhundert erbaut und vor allem von Juden aus dem Nordosten Irans genutzt. Weitere Informationen zu Opfern gab es zunächst nicht. In Iran ist die schiitische Strömung des Islams Staatsreligion. Laut einem Bericht der israelischen Nachrichtenseite „ynet“ lebt in Iran die größte jüdische Gemeinde außerhalb Israels in der Region. In der Hauptstadt Teheran gibt es Dutzende Synagogen, die teils mehrere Hundert Jahre alt sind. (dpa)

Peseschkian: Millionen Iraner wollen ihr Leben opfern

Millionen Iranerinnen und Iraner sind laut Präsident Massud Peseschkian bereit, im Krieg ihr Leben zu opfern. Er selbst gehöre dazu, schrieb Peseschkian am Dienstag auf der Plattform X. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende angekündigt, in der Nacht zum Mittwoch (MESZ) Kraftwerke und Brücken in Iran zu bombardieren, sollte das Land den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus weiterhin blockieren. „Mehr als 14 Millionen Iraner haben ihre Bereitschaft erklärt, ihr Leben im (selbstaufopfernden) Kampf zu opfern“, schrieb Peseschkian. „Auch ich war, bin und werde bereit sein, mein Leben für Iran zu geben.“

Die Angabe ist doppelt so hoch wie die zuvor von staatlichen Medien genannten Zahlen zu den Freiwilligen, die die Regierung im Laufe des Krieges per SMS und über die Medien aufgefordert hatte, sich zu melden. In Iran leben 90 Millionen Menschen. Viele von ihnen lehnten die blutige Niederschlagung der landesweiten Proteste gegen die Regierung ab. Die Zahl von mutmaßlich 14 Millionen Freiwilligen dürfte auch als Signal der Geschlossenheit angesichts der angekündigten amerikanischen Bombardierung gedacht sein. (ap)

AFP-Reporter: Mehrere Explosionen in Teheran zu hören

In Teheran ist es am Dienstag zu mehreren Explosionen gekommen. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, waren aus dem Norden der Hauptstadt mehrere Explosionen zu hören. Zuvor hatten die staatliche Nachrichtenagentur Mehr sowie die Tageszeitungen Schargh und Ham Mihan von Explosionen geschrieben. (afp)

Luftangriffe auf Teheran und Militärstandorte gemeldet

Aus der iranischen Hauptstadt Teheran sind Luftangriffe gemeldet worden. Dabei seien unter anderem Wohngebiete getroffen worden, berichtete das staatliche Fernsehen. Auch der schiitische Wallfahrtsort Ghom sei Ziel von Angriffen geworden. Ziel waren dem Bericht zufolge Gebiete um Parchin, einen Militärstützpunkt, der dem iranischen Raketenprogramm zugeordnet wird, sowie Bereiche südlich der Teheraner Innenstadt. Auch der internationale Flughafen Chorramabad wurde am Dienstag angegriffen, wie die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan berichtete. In der Vergangenheit richteten sich Angriffe auf Wohngebiete gegen Mitglieder der iranischen Regierung und der Sicherheitskräfte. (ap)

Wichtige Brücke zwischen Saudi-Arabien und Bahrain wieder geöffnet

Eine wichtige Brücke zwischen Saudi-Arabien und dem Inselstaat Bahrain ist nach stundenlanger Schließung wegen der Gefahr iranischer Angriffe am Dienstag wieder geöffnet worden. Die für die Brücke King Fahd Causeway zuständige Behörde gab das auf der Plattform X bekannt. Zuvor hatte es geheißen, der Fahrzeugverkehr sei „als Vorsichtsmaßnahme“ gestoppt worden. Es drohten iranische Angriffe auf die Östliche Provinz von Saudi-Arabien, hieß es. Die 25 Kilometer lange Brücke ist die einzige Straßenverbindung zwischen Bahrain und der arabischen Halbinsel.

Saudi-Arabien berichtete am Dienstag, dass sieben ballistische Raketen aus Iran die Östliche Provinz des Landes angegriffen hätten. Raketen-Trümmerteile seien in der Nähe von Energieeinrichtungen herabgefallen, teilte ein Militärsprecher mit. Zunächst war unklar, welche Einrichtungen betroffen waren. (ap)

Saudi-Arabien wehrt erneut Angriffe ab

Saudi-Arabien hat erneut Angriffe aus Iran abgewehrt. In den letzten Stunden seien 18 Drohnen abgeschossen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Morgen (Ortszeit) mit. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. (dpa)

Flughafen im Westen Irans Ziel von Angriffen

Im Westen Irans ist ein Flughafen Ziel von Luftangriffen geworden. In der Stadt Chorramabad sei der Flughafen bombardiert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf den Vizegouverneur der Provinz Lorestan. Bei dem Angriff gab es seinen Worten zufolge keine Todesopfer. Das Ausmaß der Schäden blieb unklar. Seit mehr als fünf Wochen führen Israel und die USA Krieg gegen Iran. (dpa)

Linken-Politiker Bartsch: Berlin und Verbündete müssen Druck auf Trump erhöhen

Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch sieht kaum Möglichkeiten, den Kurs von US-Präsident Donald Trump im Irankrieg noch zu beeinflussen. Deutschland müsse wie andere Länder dennoch versuchen, den Druck auf Trump nochmals zu erhöhen, sagte Bartsch am Dienstag im ARD-„Morgenmagazin“. Der Krieg müsse „schnellstmöglich beendet werden“. Allerdings sei Trump „die Meinung auch von (Bundeskanzler) Friedrich Merz sehr, sehr wenig wert“. Der Einfluss Deutschlands sei „gering“.

Dass Trump nun drohe, auch zivile Infrastruktur in Iran zu bombardieren, sei „schlicht der Wahnsinn“, sagte Bartsch. Es sei „unverantwortlich“, dass von Trump nun „immer mehr zivile Opfer ins Kalkül“ gezogen würden. Das Vorgehen des US-Präsidenten habe nichts mehr zu tun mit dem Ziel, „ein Mullah-Regime“ zu beseitigen. „Das ist ein Krieg um des Krieges willen.“ Trumps Drohungen, Brücken und Kraftwerke anzugreifen, würden „zu einer weiteren Eskalation führen“, sagte Bartsch. Zu glauben, Iran ließe sich wie von Trump behauptet „zurückbomben in die Steinzeit“, sei „ein Fehler“. Der US-Präsident habe offensichtlich „keinen Plan“. (afp)

Frankreich warnt vor „Teufelskreis“ der Eskalation in Iran

Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot hat Angriffe auf zivile Einrichtungen und Energieinfrastruktur in Iran abgelehnt. Solche Angriffe verstießen gegen die Regeln des Krieges und des Völkerrechts und würden mit Sicherheit Vergeltungsmaßnahmen Irans auslösen, sagte der Minister am Dienstag dem Fernsehsender France Info. US-Präsident Donald Trump hatte mit solchen Angriffen gedroht, sollte Teheran die Straße von Hormus nicht bis Mittwochmorgen (MESZ) für den Schiffsverkehr öffnen.

Angriffe auf zivile Anlagen würden zweifellos eine neue Eskalationsphase und Vergeltungsmaßnahmen auslösen, erklärte Barrot. Das würde die Region und die Weltwirtschaft in einen besorgniserregenden Teufelskreis ziehen. „Wir erleben bereits einen starken Anstieg der Kraftstoffpreise“, sagte der Minister. „Sollten Energieanlagen in Iran angegriffen werden, müssen wir mit Vergeltungsmaßnahmen des iranischen Regimes rechnen, die die ohnehin schon besorgniserregende Lage weiter verschärfen würden.“ (ap)

Bericht: Drei Kinder bei Luftangriff nahe Teheran getötet

Bei einem Luftangriff nahe der iranischen Hauptstadt Teheran sind einem Bericht zufolge drei Kinder ums Leben gekommen. Bei der Attacke am frühen Morgen sei ein Wohnhaus in der Pendlerstadt Pardis getroffen worden, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur Mehr. Insgesamt seien aus den Trümmern bislang sechs Leichen geborgen worden. Seit mehr als fünf Wochen nun führen Israel und die USA Krieg gegen Iran. Augenzeugen in Teheran berichteten ebenfalls von schweren Bombardierungen in der vergangenen Nacht.

In Pardis östlich der Millionenmetropole wurden in den vergangenen 15 Jahren riesige Neubausiedlungen für Teherans wachsende Bevölkerung errichtet. Viele Menschen in der Mittelschicht erwarben dort in den Hochhäusern Eigentum, oft in der Hoffnung auf erschwinglichen Wohnraum und einen sozialen Aufstieg am Rand der Hauptstadt. Nutzer in den sozialen Medien berichteten über mehrere Raketeneinschläge in Pardis, davon mutmaßlich auch mit bunkerbrechenden Bomben. „Fenster und Häuser haben gezittert“, zitierte der bekannte Netzaktivist Vahid auf seinem Telegram-Kanal einen Bewohner aus der Stadt. (dpa)

IEA-Chef: Irankrieg wird Lage im Energiebereich ändern

Die Energiekrise infolge des Irankriegs wird nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) die geopolitische Lage im Energiebereich „grundlegend verändern“. IEA-Direktor Fatih Birol sagte der französischen Zeitung Figaro vom Dienstag, die aktuelle Krise sei „schwerwiegender als die Krisen von 1973, 1979 und 2022 zusammen“. Es gebe aber auch „Gründe für Optimismus“: So werde die Energiekrise etwa den Ausbau der Erneuerbaren Energien beschleunigen. Die Veränderungen im Energiebereich würden „Jahre dauern“, sagte Birol. Bestimmte Technologien würden sich aber schneller weiterentwickeln als andere – etwa Solar- und Windenergie, wo Anlagen „sehr schnell“ installiert werden könnten. Zudem werde die Krise auch „den Schwung zugunsten der Kernenergie, einschließlich kleiner modularer Reaktoren, wiederbeleben“.

Aktuell aber müssten die Staaten Energie „so vorsichtig wie möglich“ nutzen, sparen und die Effizienz verbessern, riet Birol. Denn „dieser Krieg legt eine der Lebensadern der Weltwirtschaft lahm“, betonte Birol – die Straße von Hormus. Betroffen seien Lieferungen nicht nur von Öl und Gas, sondern auch von Düngemitteln, Petrochemikalien, Helium und vielem mehr. Der IEA-Direktor warnte vor einem „schwarzen April“: „Der März war sehr schwierig, aber der April wird noch viel schlimmer“, wenn die Straße von Hormus de facto geschlossen bleibe. (afp)

Iran greift Tel Aviv erneut mit Streumunition an

Bei einem neuen Raketenangriff auf den Großraum Tel Aviv hat Iran nach israelischen Militärangaben erneut international geächtete Streumunition eingesetzt. Am Morgen heulten auch im Stadtzentrum der Küstenmetropole die Sirenen, die Bürger liefen in Schutzräume. Es waren dumpfe Explosionen zu hören. Ein israelischer TV-Sender berichtete, es habe etwa zehn Einschlagsorte gegeben. Dabei sei Sachschaden an Gebäuden und Fahrzeugen verursacht worden. Berichte zu Verletzten gab es zunächst nicht. Auch die Hafenstadt Eilat an der Südspitze Israels wurde nach Medienberichten mit Streumunition angegriffen. Eine Rakete mit Streumunition zerbricht häufig über dem Ziel in der Luft und verteilt dann Submunitionen, auch Bomblets genannt, über einem großen Gebiet. Diese können von der Luftabwehr kaum abgefangen werden. (dpa)

Erdölkomplex in Saudi-Arabien bei Angriffen beschädigt

In Saudi-Arabien ist laut einem Augenzeugenbericht in der Nacht zum Dienstag ein bedeutendes Erdöl-Industriegebiet angegriffen und beschädigt worden. In den Industrieanlagen des Konzerns Saudi Basic Industries Corporation (Sabic) im ostsaudiarabischen Dschubail sei nach einem Angriff ein Brand ausgebrochen, es hätten sich „sehr starke Detonationen“ ereignet, hieß es von einem Menschen vor Ort gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das Industriegebiet von Dschubail ist eines der größten der Welt. Dort befinden sich Stahlwerke, Erdölraffinerien und Fabriken für weitere Erdölprodukte, Schmieröl und Kunstdünger. Zuvor hatte die saudiarabische Luftabwehr nach Angaben des Verteidigungsministeriums einen Angriff mit sieben ballistischen Raketen abgewehrt. Am Montag hatte die israelische Luftwaffe nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz einen „heftigen Angriff“ auf das iranische Erdölindustriegebiet Asalujeh am Persischen Golf geflogen. (afp)

Bericht: Iran fordert Sicherheitsgarantien

Iran fordert für eine Feuerpause mit Israel und den USA laut einem Medienbericht Sicherheitsgarantien und ein Ende israelischer Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Südlibanon. Die New York Times schrieb unter Berufung auf zwei nicht namentlich genannte iranische Regierungsvertreter, Teheran wolle zudem Zusicherungen, künftig nicht Ziel weiterer Angriffe zu werden. Nach dem Bericht sieht Teherans Vorschlag vor, die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr zu öffnen. Iran wolle jedoch eine Gebühr von rund zwei Millionen Dollar pro Schiff erheben. Die Einnahmen würden mit Oman geteilt, das an die Wasserstraße angrenzt.

Iran wolle seinen Anteil an den Einnahmen für den Wiederaufbau von Infrastruktur verwenden, die bei US-israelischen Angriffen beschädigt worden sei, berichtete die New York Times weiter. Auf direkte Entschädigungsforderungen würde Teheran demnach verzichten. US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Vorschlag am Montag als „bedeutend“, erklärte später jedoch, er sei nicht ausreichend. Trump hatte Teheran ein Ultimatum für die Öffnung der Straße von Hormus gesetzt und dieses mehrfach verlängert. Derzeit gilt es offenbar bis Dienstag 20.00 Uhr Ortszeit (Mittwoch 02.00 Uhr MESZ). (afp)

Brücke zwischen Saudi-Arabien und Bahrain geschlossen

Eine wichtige Brücke zwischen Saudi-Arabien und dem Inselstaat Bahrain ist wegen der Gefahr iranischer Angriffe am Dienstag geschlossen worden. Die für die Brücke King Fahd Causeway zuständige Behörde gab das auf der Plattform X bekannt. Der Fahrzeugverkehr sei „als Vorsichtsmaßnahme“ gestoppt worden. Es drohten iranische Angriffe auf die Östliche Provinz von Saudi-Arabien, hieß es. Die 25 Kilometer lange Brücke ist die einzige Straßenverbindung zwischen Bahrain und der arabischen Halbinsel. (ap)

Tokio: In Iran inhaftierter Japaner freigelassen

Ein seit Januar in Iran inhaftierter japanischer Staatsbürger ist der Regierung in Tokio zufolge freigelassen worden. Die japanische Botschaft in Iran habe bestätigt, dass der Japaner, der am 20. Januar festgenommen wurde, am 6. April freigelassen worden sei, erklärte der japanische Regierungssprecher Minoru Kihara am Dienstag. Der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo zufolge handelte es sich um den Leiter des Teheran-Büros des Rundfunksenders NHK.

Der Journalist sei nach seiner Festnahme in das berüchtigte Evin-Gefängnis gebracht worden, hieß es in japanischen Medien. Regierungssprecher Kihara sagte vor Journalisten lediglich, der japanische Botschafter in Iran habe sich mit dem Freigelassenen getroffen und sich vergewissert, „dass er bei guter Gesundheit ist“. Erst im März hatte die japanische Regierung die Freilassung eines weiteren japanischen Staatsbürgers in Iran bekanntgegeben. Die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi teilte derweil mit, dass „Vorkehrungen“ für ein Telefongespräch mit dem iranischen Präsidenten Masud Peseschkian getroffen würden. (afp)

Russland gewinnt Milliarden durch Hormus-Blockade

Russland erzielt nach Berechnungen der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer durch die faktische Sperrung der Straße von Hormus mit seinen Rohstoffexporten hohe zusätzliche Milliardeneinnahmen. Die Gewinne Russlands beim Export von Öl, Gas und Dünger beliefen sich auf monatlich mehr als zehn Milliarden Euro, teilte die Kammer mit. „Russland ist damit der große Gewinner des neuen Krieges im Nahen Osten“, sagt Matthias Schepp, der Vorstandschef der Kammer, der Deutschen Presse-Agentur.

Russland profitiert von den gestiegenen Preisen für Rohstoffe auf dem Weltmarkt, weil es andere Exportrouten nutzt. Das könnte „Russland einen unverhofften Geldsegen in historischem Ausmaß bescheren“, wie Schepp in Moskau sagt. Allein bei einem anhaltenden Ölpreis von etwa 100 US-Dollar kann Russland demnach mit einem Plus gegenüber dem Haushaltsplan von 71,8 Milliarden US-Dollar (62,1 Milliarden Euro) jährlich rechnen. Der russische Haushalt ist zu großen Teilen vom Verkauf von Öl und Gas abhängig. „Beim aktuellen Preisniveau kann Moskau allein aus Öl und Gas rund 50 Milliarden Dollar Mehreinnahmen pro Jahr generieren“, so die Kammer. Russland finanziert aus den Einnahmen aus dem Rohstoffverkauf auch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Die Kammer hat auch ausgerechnet, was der Preisanstieg für Deutschland bedeutet. So können die deutsche Ölimportrechnung bei einem Preis von 100 US-Dollar je Barrel auf mehr als 60 Milliarden Euro steigen. „Zusammen mit den Gas-Mehrkosten droht der deutschen Industrie ein Kostenschock, der die erhoffte wirtschaftliche Erholung 2026 zunichtemacht“, sagt der Energieexperte der Kammer, Thomas Baier. Beim Dünger könnte Russland in einem mittleren Szenario bis zu 8,9 Milliarden Euro an Mehreinnahmen erzielen. Dagegen drohten deutschen Landwirtschaftsbetrieben Mehrkosten pro Hektar Ackerland von 36 bis 145 Euro jährlich, teilte die Kammer weiter mit. (dpa)

Resolution zur Straße von Hormus im UN-Sicherheitsrat

Der UN-Sicherheitsrat soll voraussichtlich an diesem Dienstag über einen Resolutionsentwurf von Bahrain zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus abstimmen. In dem Entwurf werden betroffene Staaten dazu aufgefordert, ihre defensiven Maßnahmen zu koordinieren, um zur Sicherheit der Schifffahrt beizutragen, wie es von Diplomaten hieß. Dafür soll Iran seine Angriffe auf Handels- und Frachtschiffe einstellen. Um den Resolutionstext war tagelang im Hintergrund gerungen worden. In einer älteren Version des Dokuments wurde explizit auf Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen verwiesen, das dem Sicherheitsrat die Befugnis einräumt, Maßnahmen von Sanktionen bis zu militärischer Gewalt zu ergreifen. Dagegen hätten sich etwa die Vertreter Russlands und Chinas gewehrt, hieß es. (dpa)

Drohne aus Iran tötet zwei Menschen im Nordirak

In der Kurdenregion im Nordirak sind Behördenangaben zufolge bei dem Einschlag einer Drohne aus Iran zwei Menschen getötet worden. Das Paar sei getötet worden, „als eine mit Sprengstoff beladene Drohne aus Iran in ein Wohnhaus im Unterbezirk Dara Schakran in der Provinz Erbil einschlug“, erklärte der Anti-Terror-Dienst der autonomen Region am Dienstag. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete zudem von zwei Explosionen nahe dem Flughafen von Erbil. Wenige Stunden zuvor hatten Luftabwehrsysteme Sicherheitskreisen zufolge vier Raketen im Anflug auf den US-Konsulatskomplex in Erbil abgeschossen. Auf dem Flughafen der Stadt sind Soldaten der von den USA geführten Anti-Dschihadisten-Koalition stationiert.

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar ist die Kurdenregion im Nordirak immer wieder attackiert worden. Die Angriffe wurden pro-iranischen Gruppen zugeschrieben. Die meisten Geschosse wurden von der Luftabwehr abgefangen, darunter auch Drohnen über Erbil. In den vergangenen Tagen waren mehrfach Explosionen im Stadtgebiet von Erbil zu hören gewesen. (afp)

Israels Armee verkündet neue Angriffswelle gegen Iran

Die israelische Armee hat eine neue Angriffswelle gegen Iran bekanntgegeben. Dabei sei „Infrastruktur des iranischen Terror-Regimes in Teheran und in zusätzlichen Gebieten im Iran“ anvisiert worden, teilte die Armee am Dienstag auf X mit. Zugleich erklärte sie, die israelische Luftabwehr reagiere derzeit auf Raketenangriffe aus dem Iran. Iranische Staatsmedien meldeten derweil Explosionen in Teheran und der nahegelegenen Stadt Karadsch. Irans staatliche Nachrichtenagenturen Fars und Mehr gaben keine weiteren Details bekannt. Zuvor hatte die israelische Armee mitgeteilt, in der Nacht zum Montag hätten die israelischen Streitkräfte Angriffe auf die Teheraner Flughäfen Bahram, Mehrabad und Asmajesch ausgeführt und dabei mehrere iranische Flugzeuge und Hubschrauber ins Visier genommen. (afp)

UN-Chef warnt vor Angriffen auf Irans zivile Infrastruktur

UN-Generalsekretär António Guterres hat die USA und Israel aufgefordert, Irans Kraftwerke und andere zivile Infrastruktur nicht anzugreifen. Solche Angriffe würden gegen internationales Recht verstoßen, sagte sein Sprecher Stéphane Dujarric in New York. „Selbst, wenn bestimmte zivile Infrastruktur als militärisches Ziel eingestuft werden könnte, würde das humanitäre Völkerrecht Angriffe darauf dennoch verbieten“, wenn „übermäßige“ Schäden für Zivilisten zu erwarten seien. Es sei „höchste Zeit, dass die Parteien diesen Konflikt beenden“, sagte Guterres laut dem Sprecher. US-Präsident Donald Trump hat Iran mit der Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke binnen weniger Stunden nach Ablauf seines jüngsten Ultimatums gedroht. (dpa)

Irans Armee weist Trumps „arrogante Rhetorik“ zurück

Irans Militärführung hat die Warnungen von US-Präsident Donald Trump vor einer Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke des Landes als „arrogante Rhetorik und haltlose Drohungen“ abgetan. Trump sei „wahnhaft“, sagte der Sprecher der Khatam-al-Anbiya-Kommandozentrale, Ebrahim Zolfaqari, laut Staatsmedien. Die „rüde, arrogante Rhetorik und haltlosen Drohungen des wahnhaften US-Präsidenten“ würden die Angriffe gegen die „amerikanischen und zionistischen Feinde“ nicht stoppen, wurde der Militärsprecher zitiert. (dpa)

IAEA warnt vor „sehr realer Bedrohung“ von AKW Buchehr

Angesichts des bereits vierten Angriffs auf das Gelände des iranischen Atomkraftwerks Buschehr hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) vor einer „sehr realen Bedrohung für die nukleare Sicherheit“ gewarnt. Luftangriffe auf ein in Betrieb befindliches Akw „könnten einen schweren radiologischen Unfall mit schädlichen Folgen für Mensch und Umwelt im Iran und darüber hinaus“ verursachen, erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi am Montag auf X. Diese „sehr reale Bedrohung“ müsse aufhören. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Irna war am Samstag bei einem Angriff auf das Gelände von Buschehr ein Sicherheitsmann getötet worden. An den Atominstallationen seien jedoch keine Schäden entstanden. Der Angriff sei jedoch lediglich 75 Meter von dem Akw-Gelände entfernt eingeschlagen, erklärte Grossi basierend auf einer IAEA-Auswertung von Satellitenbildern. „Eine Nuklearanlage und ihre Umgebung sollten niemals angegriffen werden“, warnte er. Das Akw Buschehr im Südwesten Irans verfügt über den einzigen in Betrieb befindlichen Atomreaktor des Landes, der nach Angaben der IAEA im Jahr 2011 erstmals ans Stromnetz angeschlossen worden ist.

Russland war an dem Bau des Akw beteiligt, russische Techniker unterstützten den Betrieb vor Ort. Wenige Stunden nach dem jüngsten Angriff auf Buschehr erklärte Moskau, dass 198 weitere russische Arbeiter von dem Atomkraftwerk abgezogen worden seien. Bereits Ende März waren gut 160 russische Arbeiter nach US-israelischen Angriffen von dem Gelände fortgebracht worden. Nach Einschätzung der IAEA ist Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert. Westliche Staaten werfen Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben, was Teheran bestreitet. (afp)

Trump droht Journalisten wegen Infos zu Piloten-Rettung

US-Präsident Donald Trump fordert von einem Medium den Namen eines angeblichen Informanten zur Rettung der Kampfjet-Besatzung in Iran und droht mit Gefängnis. Um welches Medium es geht, sagte er nicht. Er ergänzte, man werde unter Verweis auf die nationale Sicherheit die Herausgabe des Namens bei Androhung von Gefängnis verlangen. Der Präsident sagte, man habe zunächst nicht über die erste Rettung – die des Piloten – gesprochen. Dann habe jemand etwas durchgestochen, ergänzte Trump. Durch die Information zur Rettung des Piloten und deren Veröffentlichung sei in Iran klar gewesen, dass das zweite Besatzungsmitglied noch vermisst werde. Das habe die Rettung erschwert. (dpa)

Trump: Fehlende Nato-Hilfe wird ewiger Makel sein

Wenige Tage vor einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat US-Präsident Donald Trump seine Kritik am Bündnis bekräftigt. „Ich glaube, das ist ein Makel für die Nato, der niemals verschwinden wird“, sagte er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus mit Blick auf die Haltung der Partner zum Irankrieg. Er warf Verbündeten vor, zu spät Unterstützung in Aussicht gestellt zu haben. „Ich brauche keine Hilfe, nachdem wir gewonnen haben“, sagte er weiter. Der Republikaner hatte die Nato-Alliierten kurz nach Beginn des Krieges mit Iran gedrängt, den USA bei der Sicherung der Straße von Hormus zu Hilfe zu kommen. Damit sollte der freie Warenhandel auf der für den globalen Öltransport wichtigen Schiffsroute gewährleistet werden. Wegen des Krieges ist die Straße faktisch fast vollständig blockiert, das hat dramatische Folgen für die Ölpreise.

In den vergangenen Wochen hatte Trump die zukünftige Rolle der USA in der Nato thematisiert. So sagte er der Financial Times, die Nato werde vor einer düsteren Zukunft stehen, sollten sie nicht bei der Sicherung der Straße von Hormus helfen. Sollte es „keine Reaktion geben oder sollte die Reaktion negativ ausfallen, wird dies, denke ich, sehr schlecht für die Zukunft der Nato sein“, wurde Trump zitiert. Dem Telegraph sagte er, es stehe kaum noch zur Debatte, dass die Mitgliedschaft der USA nach dem Ende des Krieges überdacht werden müsse. Die Nato sei ein „Papiertiger“. (dpa)

Brücken, Kraftwerke: Trump droht Iran mit Zerstörung

US-Präsident Donald Trump hat Iran mit einer Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke binnen weniger Stunden nach Ablauf seines Ultimatums gedroht. Die USA könnten innerhalb von vier Stunden eine „völlige Zerstörung“ herbeiführen, sagte Trump im Weißen Haus. Die Frist, die er Teheran zur Öffnung der Straße von Hormus gesetzt hat, läuft nach deutscher Zeit um 2.00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ab.

Über seine angedrohte Zerstörung iranischer Brücken und Kraftwerke sagte Trump, man wolle nicht, dass das passiert. Er betonte aber zugleich: „Wir haben einen Plan.“ Jedes Kraftwerk werde in diesem Fall vom Netz gehen, brennen, explodieren und niemals mehr genutzt werden können. Kurz zuvor hatte er bereits gedroht: „Das ganze Land kann in einer Nacht ausgeschaltet werden, und diese Nacht könnte morgen sein“.

Trumps Angriffsdrohungen gegen auch zivile Infrastruktur sind auch in den USA umstritten. Kritiker warnen vor möglichen Kriegsverbrechen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, der ebenfalls an der Pressekonferenz im Weißen Haus teilnahm, kündigte dort an, die amerikanischen Luftangriffe im Irankrieg auszuweiten: „Heute wird – auf Anweisung des Präsidenten – der größte Umfang an Angriffen seit Beginn des Einsatzes geflogen“, sagte er. „Und dann hat Iran eine Wahl.“ (dpa)

Trump dringt auf Deal

Diplomatische Bemühungen für einen Ausweg aus dem Krieg laufen nach Darstellung Trumps unterdessen weiter. Man verhandele mit Iran – er denke, es laufe gut, sagte er. Zu Bemühungen um eine Waffenruhe könne er nichts sagen. Er könne jedoch sagen, dass Iran gerne eine Einigung erzielen wolle. Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit bereits häufiger von guten und produktiven Gesprächen gesprochen und betont, dass Iran einen Deal wolle. Teheran hatte die US-Angaben teilweise zurückgewiesen. Aus pakistanischen Geheimdienstkreisen hieß es am Ostermontag, den Kriegsparteien sei ein Plan für eine 45-tägige Waffenruhe mit Friedensgesprächen vorgelegt worden. Eine Annäherung, insbesondere für die Öffnung der von Iran blockierten Straße von Hormus, schien aber weit entfernt.

Die iranische Führung übermittelte eigenen Angaben nach jüngst ihre „Forderungen und Ansprüche“ an die Vermittler. Die Forderungen der USA seien „überzogen und inakzeptabel“, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Im Gespräch ist seit längerer Zeit ein 15-Punkte-Plan der USA, der von Iran große Zugeständnisse fordert. Neben Pakistan vermitteln Saudi-Arabien, Ägypten und die Türkei zwischen Washington und Teheran. Iran setzte seine Raketen- und Drohnenangriffe auf die Nachbarländer am Golf derweil auch zu Wochenbeginn fort.

Das US-Nachrichtenportal „Axios“ berichtete unter Berufung auf Aussagen von vier US-amerikanischen, israelischen und regionalen Quellen, die 45-tägige Waffenruhe sei die einzige Chance, eine dramatische Eskalation noch zu verhindern. Nach einem Bericht des iranischen Staatssenders Irib übermittelte Iran allerdings ein zehnseitiges Forderungspapier, in dem er eine Waffenruhe ablehnt und stattdessen unter anderem ein dauerhaftes Kriegsende fordert sowie Reparationen. Trump betonte nun, man brauche eine Einigung und Teil davon müsse es sein, dass ein freier Transport von Öl durch die Straße von Hormus wieder gewährleistet sei. (dpa)

Israels Militär rüstet sich für wochenlangen Kampf gegen Iran

Das israelische Militär stellt sich auf andauernde Gefechte gegen Iran ein. Generalstabschef Ejal Zamir habe bereits Schlachtpläne für die kommenden drei Wochen gebilligt, falls es keine Feuerpause gebe, berichtete Militärsprecher Effie Defrin am Montag vor Reportern. „Mit jedem Tag, der vergeht, treffen wir sie immer stärker. Wir haben bereits sehr gute Erfolge erzielt und wollen hervorragende Ergebnisse erreichen.“ (ap)