+++ Eskalation im Nahen Osten +++ : Iran startet Drohnenangriff auf Israel

Der Iran hat laut übereinstimmenden Meldungen Drohnen auf Israel abgefeuert. Sie sollen im Lauf der Nacht Israel erreichen. Flugabwehr ist in Bereitschaft.

Die taz greift in den nächsten Stunden zu Ihrer Information auf diverse Nachrichtendienste zurück. Es folgen aktuelle Entwicklungen. Zum Teil lassen sich die Angaben nicht unabhängig überprüfen.

🐾 00:05 Uhr: Keine Warnungen an das Volk des Iran

Gemäß des TV-Senders Al Jazeera hat es in den letzten Tagen keine offiziellen Warnungen der Regierung an die Bevölkerung des Iran gegeben, wonach ein direkter Gegenschlag Israels oder der USA auf eventuelle Angriffe auf Israel erfolgen könnten.

🐾 00:02 Uhr: Die USA unterstützen Israel bei der Abwehr des Angriffs

Laut des US-Nachrichtennetzwerks CNN stehen in der gesamten Region militärische Mittel der USA zur Luftabwehr bereit, um einen Angriff des Iran auf Israel abzuwehren.

23.56 Uhr: Israelische Armee: Iran feuert mehr als 100 Drohnen auf Israel ab

Der Iran hat nach Angaben der israelischen Armee mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel abgefeuert. Die Streitkräfte erwarteten, dass die Drohnen Israel „in den kommenden Stunden“ erreichen würden, sagte ein israelischer Armee-Vertreter in der Nacht zum Sonntag. Weitere Angriffswellen mit Drohnen könnten später noch folgen, fügte er hinzu. (afp)

23:53 Uhr: Ägypten ruft zur Zurückhaltung auf

Das ägyptische Außenministerium ruft in einer Erklärung zu „äußerster Zurückhaltung“ auf. Dann könne die Region und ihre Bevölkerung vor weiterer Instabilität und weiteren Spannungen bewahrt werden. (rtr)

23.44 Uhr: Iran warnt vor Öffnung des Luftraumes für israelische Angriffe

Der iranische Verteidigungsminister Mohammed Resa Aschtiani warnt jeden Staat davor, „seinen Luftraum oder sein Territorium für Angriffe Israels auf den Iran“ zur Verfügung zu stellen. Dies meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Mehr. (rtr)

23.15 Uhr: Israel ruft Kriegskabinett ein

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beruft seinem Büro zufolge das Kriegskabinett am Militärhauptquartier in Tel Aviv ein. (rtr)

22.50 Uhr: Jordanien ruft Notstand aus

Dies berichten die staatlichen Medien. Kurz zuvor erklärten zwei Insider, die jordanische Luftwaffe stehe bereit, iranische Drohnen oder Flugzeuge abzuschießen, die den Luftraum verletzten. Das Militär sei in hoher Alarmbereitschaft.

Jordanien liegt wie der Irak zwischen Iran und Israel. Die Drohnen und Raketen müssen also Jordanien überfliegen und könnten dort auch vom israelischem Militär abgeschossen werden. (rtr, taz)

22.45 Uhr: Iran startet Drohnenangriff auf Israel

Der Iran hat nach übereinstimmenden Angaben mehrerer Staaten eine Welle von Drohnen auf Israel abgefeuert. Laut iranischen Staatsmedien wurden auch Raketen gestartet.

Es werde Stunden dauern, bis sie ankämen, sagte ein israelischer Militärsprecher am späten Samstagabend im Fernsehen. Die Flugabwehr stehe bereit, in den betroffenen Gebieten werde Luftalarm ausgelöst.

Dem israelischen Sender Channel 12 zufolge umfasst der Angriff etwa 100 Drohnen und Marschflugkörper. Die Drohnen dürften um 02.00 Uhr (Ortszeit; 01.00 Uhr MESZ) Israel erreichen, die Marschflugkörper hätten eine kürzere Flugzeit. Eine Stellungnahme der Regierung in Teheran lag zunächst nicht vor. Die Revolutionsgarden der Islamischen Republik teilte mit, es würden spezifische Orte mit Drohnen und Raketen angegriffen.

Der Iran hatte Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Luftangriff auf seine Vertretung in Damaskus am 1. April angekündigt. Bei der Attacke wurde unter anderem ein hochrangiger Kommandeur der Revolutionsgarden getötet. Diplomatische Vertretungen sind nach internationalen Vereinbarungen von Angriffen ausgenommen. In der Nacht auf Sonntag zitierte das iranische Staatsfernsehen die Revolutionsgarden mit der Erklärung, die Operation „Wahres Versprechen“ sei ein Teil der Strafe für „israelische Verbrechen“. Der Iran ist ein Verbündeter der radikal-islamischen Hamas, gegen die Israel im Gazastreifen Krieg führt.

Die US-Regierung sprach von einem iranischen Luftangriff, der mehrere Stunden anhalten dürfte. Präsident Joe Biden stehe in Kontakt mit israelischen Vertretern sowie anderen Verbündeten, sagte eine Sprecherin. Biden hatte den Iran vor einem Angriff gewarnt und dem engen Verbündeten Israel Unterstützung zugesagt. „Tut es nicht“, sagte er am Freitag im Weißen Haus an den Iran gerichtet. „Wir werden Israel unterstützen. Wir werden helfen, Israel zu verteidigen, und der Iran wird keinen Erfolg haben.“

Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Sicherheitskreisen erfuhr, wurden über der irakischen Provinz Sulajmanija eine Reihe von Drohnen gesichtet. Sie seien aus Richtung Iran gekommen, sagten drei Insider. Jordanien rief staatlichen Medien zufolge den Notstand aus. Kurz zuvor hatten zwei Insider erklärt, die jordanische Luftwaffe stehe bereit, iranische Drohnen oder Flugzeuge abzuschießen, die den Luftraum verletzten. Das Militär sei in hoher Alarmbereitschaft. (rtr/afp)

22.45 Uhr: Deutscher Botschafter in Israel: Direktangriff wie noch nie

Nach Beginn eines iranischen Vergeltungsschlags gegen Israel hat der deutsche Botschafter Steffen Seibert alle Deutschen vor Ort aufgefordert, sich an die Anweisungen der Sicherheitsbehörden zu halten. „Ein Direktangriff wie noch nie: Iranische Drohnen im Anflug auf Israel und es kann noch mehr kommen“, schrieb er am Samstagabend auf X (vormals Twitter). „Alle deutschen Landsleute bitte ich dringend, zu Ihrer Sicherheit den Anweisungen des Home Front Command und der lokalen Behörden zu folgen.“ (dpa)

22.10 Uhr: Israel bestätigt Angriff

Das israelische Militär bestätigt einen Angriff des Irans mit unbemannten Flugkörpern. Die Flugzeit werde Stunden dauern, heißt es. Die Luftabwehr stehe bereit, in den betroffenen Regionen werde Flugalarm ausgelöst. (rtr)

22.05 Uhr: Iranisches Fernsehen spricht von Angriff auf Israel

Der Iran hat dem israelischen Sender Channel 12 zufolge Dutzende Drohnen auf Ziele in Israel abgefeuert. Die Flugzeit dürfte mehrere Stunden betragen. Der General in Ruhestand Amos Jadlin sagt dem Sender, jede Drohne sei mit 20 Kilogramm Sprengstoff bestückt. Die israelische Luftabwehr stehe bereit, sie abzufangen. Eine Stellungnahme der Regierung in Teheran liegt zunächst nicht vor. (rtr)

21.35 Uhr: Jordanien sperrt einer Meldung den Luftraum

Der staatlichen Nachrichtenagentur Al Mamlaka zufolge sperrt Jordanien für mehrere Stunden seinen Luftraum. Ab 23.00 Uhr (Ortszeit; 22.00 Uhr MESZ) seien keine An- und Abflüge sowie Überflüge mehr möglich, heißt es. Zuvor zitierte die Agentur den Chef der jordanischen Luftfahrtbehörde, Haitham Misto, mit den Worten, das GPS-System sei beeinträchtigt. Flugzeuge in der Region müssten daher auf alternative Navigationssysteme ausweichen. (rtr)