+++ Eskalation im Nahostkrieg +++ : G7 trifft sich zu Sondersitzung

Die G7 Staaten treffen sich zu einer Sondersitzung in Italien. Der iranische Angriff auf Israel wird hart verurteilt. Hamas lehnt offenbar Vorschlag für Waffenruhe in Gaza ab.

🐾 Angriff mit Ansage – Steht ein israelischer Gegenschlag bevor?

Es war ein Angriff mit Ankündigung: Als in Jerusalem um 1.42 Uhr in der Nacht auf Sonntag die Sirenen aufheulen, sitzen viele schon auf gepackten Notfalltaschen. Unser Korrespondent Felix Wellisch berichtet aus Jerusalem und erklärt die Zusammenhänge. (taz)

Italien kündigt Sondersitzung der G7-Staaten für den Nachmittag an

Italien beruft für den Nachmittag eine Dringlichkeitssitzung der Staats- und Regierungschefs der sieben mächtigsten westlichen Industrienationen (G7) ein. Thema ist der iranische Angriff auf Israel. Das teilen Mitarbeiter des Büros von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit. Italien hat derzeit den Vorsitz der G7 inne. (rtr)

Deutsch-Israelische Gesellschaft ruft zu einer Solidaritätskundgebung in Berlin auf

Nach dem massiven Angriff des Iran auf Israel hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft zu einer Solidaritätskundgebung für das attackierte Land aufgerufen. Sie soll am Sonntagnachmittag in Berlin am Brandenburger Tor stattfinden, teilte die Gesellschaft am Sonntagmorgen mit. „Wir stehen zusammen gegen den Terror des iranischen Regimes“, hieß es im Aufruf. Die Berlinerinnen und Berliner seien aufgerufen, „Solidarität mit dem angegriffenen jüdischen und demokratischen Staat zu zeigen“.

Der Iran hatte Israel in der Nacht zu Sonntag mit massivem Beschuss unter anderem mit Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Nach Angaben der israelischen Armee wurde der weitaus größte Teil davon abgefangen. Im Land selbst seien verhältnismäßig wenige Schäden zu verzeichnen, hieß es.

Der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und frühere Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck erklärte, der Iran habe mit seinem kriegerischen und direkten Angriff auf Israel in der Nacht zu Sonntag ein neues, gefährliches Kapitel des seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober laufenden Krieges aufgeschlagen. Dies sei eine brandgefährliche Situation. Israel habe das Recht, sich zu verteidigen, betonte er: „Wir müssen jetzt ohne Vorbehalt an der Seite Israels stehen.“

Gegenüber dem Iran seien sowohl eiserne Entschlossenheit als auch Besonnenheit gefragt, erklärte Beck. Die Vernichtung Israels sei Staatsräson des Landes. Dem Iran müsse klargemacht werden, dass der Angriff Konsequenzen habe, und das dortige Mullah-Regime müsse isoliert werden. Zugleich müsse alles getan werden, einen großen Krieg zu verhindern. (epd)

Israelischer Geheimdienst: Hamas lehnt Vorschlag für Waffenruhe im Gazastreifen ab

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat nach Angaben des israelischen Geheimdienstes Mossad den jüngsten Vorschlag internationaler Vermittler für eine Waffenruhe im Gazastreifen abgelehnt. Die Ablehnung des Vorschlags zeige, dass der Chef der Hamas im Gazastreifen, Jahja Sinwar, weder eine humanitäre Vereinbarung noch eine Rückkehr der Geiseln wolle, teilte der Mossad am Sonntag in einer vom Büro des israelischen Regierungschefs veröffentlichten Erklärung mit.

Sinwar wolle weiterhin die Spannungen mit dem Iran „ausnutzen“ und strebe eine „allgemeine Eskalation in der Region“ an. Israel werde weiter daran arbeiten, die „Ziele des Kriegs gegen die Hamas mit aller Kraft zu erreichen und wird jeden Stein umdrehen, um die Geiseln aus Gaza zurückzuholen“, hieß es weiter.

Die Vermittlerländer USA, Ägypten und Katar hatten kürzlich in Kairo einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe vorgelegt. Die Hamas teilte am Samstag mit, eine Antwort auf einen neuen Vorschlag übermittelt zu haben. Die militante Palästinenserorganisation bekräftigte allerdings „das Festhalten an ihren Forderungen“, darunter eine „dauerhafte Waffenruhe“, ein Abzug der israelischen Armee aus dem gesamten Gazastreifen, eine Rückkehr der Vertriebenen in ihre Wohnorte, eine Ausweitung der Hilfslieferungen und ein „Beginn des Wiederaufbaus“.

Die seit Monaten geführten Verhandlungen über eine Feuerpause und Geiselfreilassungen gestalten sich schwierig. In der Vergangenheit warfen sich Israel und die Hamas gegenseitig vor, die indirekten Gespräche zu behindern. (dpa)

Nach iranischem Angriff auf Israel: Irak, Jordanien und Libanon öffnen Luftraum wieder

Nach dem massiven direkten Angriff des Iran auf Israel haben der Irak, Jordanien und der Libanon ihren zuvor geschlossenen Luftraum am Sonntagmorgen wieder eröffnet. Die irakische Luftfahrtbehörde erklärte, „alle Risiken für die Sicherheit ziviler Flugzeuge im Irak“ seien „beseitigt worden“. Insbesondere für Flugzeuge, die auf irakischen Flughafen ankommen oder dort abfliegen, sei der Luftraum wiedereröffnet worden.

Der libanesische Verkehrsminister Ali Hamie erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, die Flugzeuge im Land hätten ihre Flüge um 07.00 Uhr (Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) wieder aufgenommen. Die Regierung beobachte die Situation weiterhin. Aus Jordanien hieß es in einer Erklärung der Regierung, der Luftraum sei am Sonntag wieder eröffnet worden. Am Sonntagmorgen war auch der israelische Luftraum wieder eröffnet worden. (afp)

Israels Nachbar Jordanien fängt Flugobjekte ab

Israels Nachbarland Jordanien hat beim nächtlichen Angriff des Irans mit Drohnen und Raketen mehrere Flugobjekte abgefangen. Das teilte das jordanische Kabinett dem Fernsehsender Al-Mamlaka zufolge am Sonntag nach einer Sitzung mit. Jordanien liegt zwischen dem Iran und Israel.

Die Armee werde auf alle Bedrohungen antworten, die die Sicherheit der Bürger gefährde oder Jordaniens Territorium und dessen Luftraum. An mehreren Orten seien Teile der Flugkörper vom Himmel gefallen, größeren Schaden oder Verletzte habe es dabei aber nicht gegeben.

Al-Mamlaka berichtete, dass unter anderem im Süden der Hauptstadt Amman Teile einer Rakete vom Himmel fielen. In sozialen Medien machte ein Video die Runde, die ausgebrannte Teile einer Rakete zeigen sollen, die in einer Wohngegend auf der Straße zwischen geparkten Autos liegt. (dpa/rtr)

Deutsche Bundesregierung beruft Krisenstab ein

In Berlin wird der Krisenstab der Bundesregierung einberufen. Das Gremium werde am Vormittag unter Leitung von Außenministerin Annalena Baerbock tagen, heißt es in Kreisen des Auswärtigen Amtes.

Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, appelliert an Bundeskanzler Olaf Scholz, China dazu aufzufordern, zur Entspannung der Lage in Nahost beizutragen. „Da der Kanzler schon in Peking weilt, sollte er vor Ort deutlich daran erinnern, dass Israel unser Freund ist und Deutschland an der Seite Israels steht“, sagt die FDP-Politikerin der „Rheinischen Post“. China müsse dazu beitragen, dass es nicht zu einen Flächenbrand komme. (rtr)

Iran warnt Israel und USA vor Gegenangriff

Der Iran warnt Israel vor einem Gegenangriff. „Sollte Israel Vergeltung üben, wird unsere Antwort viel größer sein als die militärische Aktion von heute Nacht“, kündigt der Stabschef der Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Bagheri, an. Auch der Der Kommandeur der einflussreichen Revolutionsgarden, Hossein Salami, droht mit Konsequenzen. „Sollte das israelische Regime erneut einen militärischen Angriff durchführen, wird die Antwort des Irans mit Sicherheit stärker und entschlossener ausfallen“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Irna aus einem Schreiben an UN-Generalsekretär António Guterres.

Der Iran warnt die USA davor, Israel bei einem möglichen Vergeltungsschlag zu unterstützen. Die amerikanischen Stützpunkte würden dann ins Visier genommen, berichtet das staatliche Fernsehen in der islamischen Republik. Die Botschaft habe man über die Schweiz der Regierung in Washington übermittelt. (rtr/dpa)

Israel dankt Frankreich für Hilfen bei Abwehr iranischen Angriffs

Israel dankt Frankreich für Hilfen bei der Abwehr des iranischen Angriffs. „Frankreich verfügt über sehr gute Technologie, Jets, Radar – und ich weiß, dass sie zur Überwachung des Luftraums beigetragen haben“, sagt der Sprecher der israelischen Armee. Er erklärt, nichts Genaues darüber zu wissen, ob französische Jets von Iran abgefeuerte Raketen abgeschossen hätten. (rtr)

Von der Leyen verurteilt Irans Angriff auf Israel

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den iranischen Angriff auf Israel verurteilt und alle Seiten zur Besonnenheit aufgerufen. „Ich verurteile den unverhohlenen und ungerechtfertigten Angriff auf Israel auf Schärfste. Und ich fordere den Iran und seine Stellvertreter auf, diese Angriffe unverzüglich einzustellen“, schrieb von der Leyen am Sonntagmorgen auf der Plattform X (ehemals Twitter). „Alle Akteure müssen nun von einer weiteren Eskalation absehen und sich für die Wiederherstellung der Stabilität in der Region einsetzen“, forderte die Kommissionschefin weiter.

Erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik hatte der Iran seinen Erzfeind Israel direkt angegriffen. Bei dem Großangriff wurden nach Angaben des israelischen Militärs rund 200 Drohnen und Raketen abgefeuert. Die große Mehrheit der Raketen fing Israels Luftabwehr nach Militärangaben noch außerhalb der Grenzen Israels ab. Nur eine kleine Anzahl von Raketen sei auf israelischem Gebiet eingeschlagen, Todesopfer oder größere Schäden gab es demnach nicht. (dpa)

Israel: 99 Prozent des Angriffs abgewehrt

Der iranische Angriff auf Israel ist nach Angaben der israelischen Armee „vereitelt“ worden. Die Raketen und Drohnen gegen Israel seien zu „99 Prozent“ abgefangen worden, sagte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag im Fernsehen. Der Iran hatte in der Nacht mehr als 200 Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert.

Keine der Drohnen und Marschflugkörper habe israelisches Gebiet erreicht. Nur „wenige“ ballistische Raketen seien bis nach Israel durchgedrungen, eine habe die Nevatim-Militärbasis im Süden des Landes „leicht“ getroffen. Der Militärstütztpunkt sei aber immer noch intakt. (afp)

🐾 USA helfen bei Verteidigung – Solidarität mit Israel

Verteidigungsminister Joav Gallant erklärte: „Gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und weiteren Partnern ist es dem Staat Israel gelungen, sein Territorium zu verteidigen.“ Er fügte hinzu: „Die Schlacht ist noch nicht vorbei – wir müssen wachsam bleiben.“

Zuvor hatte sich US-Präsident Joe Biden zum Beitrag der US-Streitkräfte geäußert. Er habe in den vergangenen Tagen US-Militärflugzeuge und Zerstörer zur Abwehr ballistischer Raketen in den Nahen Osten beordert. Die US-Streitkräfte hätten nun dazu beigetragen, „fast alle“ vom Iran auf Israel abgefeuerten Drohnen und Raketen abzuschießen, erklärte Biden. Streitkräfte oder Einrichtungen der USA seien nicht angegriffen worden.

Unser Korrespondent Hansjürgen Mai berichtet aus Washington über die US-Reaktionen auf Irans Militärschlag (afp/taz).

🐾 Iranischer Angriff auf Israel – Was über Nacht geschah

Der Iran hatte am späten Samstagabend erstmals seine Drohung wahrgemacht und Israel direkt mit Drohnen und Raketen angegriffen. Zunächst gab die israelische Armee einen iranischen Drohnen-Angriff auf israelisches Staatsgebiet bekannt. Wenig später berichteten die iranischen Staatsmedien, die Revolutionsgarden hätten bei dem „umfangreichen“ Angriff auch Raketen auf Israel abgefeuert. Zeitgleich mit dem iranischen Luftangriff führten auch die Hisbollah-Miliz im Libanon sowie die Huthi-Rebellen im Jemen Angriffe gegen israelische Ziele aus.

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, hatte Israel am Mittwoch mit Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Angriff auf ein iranisches Konsulargebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus gedroht. Dabei waren Anfang April 16 Menschen getötet worden, darunter zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden. (afp/taz)