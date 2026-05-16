live +++ ESC 2026 in Wien +++: Hat Deutschland eine Chance?
Der ESC ist zurück, dieses Mal singen die 24 Finalisten in Wien um den ersten Platz. Der Wettbewerb startet im Schatten von Protesten und neuen Regeln.
Der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) wird anders sein als in den Vorjahren. In diesem Jahr traten zum 70. Jubiläum in der Hauptstadt Wien nur 35 Starter zum weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerb an – so wenige wie zuletzt vor mehr als 20 Jahren nicht mehr. Spanien, Irland, die Niederlande, Island und Slowenien sind aus Protest gegen Israels Teilnahme nicht dabei. Im Finale heute Nacht gehen 24 Länder an den Start. Die taz kommentiert und berichtet in Echtzeit.
21.00 Uhr: Computersound statt Stimme
Schade, dass die Eurovisionshymne von Marc-Antoine Charpentier nicht mehr ausgespielt wird, sondern nur noch wie ein Zitat – und im schrummeligen Computersound. (jaf)
20.56 Uhr: Noch vier Minuten…
1. Dänemark: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
2. Deutschland: Sarah Engels - Fire
3. Israel: Noam Bettan - Michelle
4. Belgien: ESSYLA - Dancing on the Ice
5. Albanien: Alis - Nân
6. Griechenland: Akylas - Ferto
7. Ukraine: LELÉKA - Ridnym
8. Australien: Delta Goodrem - Eclipse
9. Serbien: LAVINA - Kraj Mene
10. Malta: AIDAN - Bella
11. Tschechien: Daniel Zizka - CROSSROADS
12. Bulgarien: DARA - Bangaranga
13. Kroatien: LELEK - Andromeda
14. United Kingdom: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
15. Frankreich: Monroe - Regarde!
16. Moldau: Satoshi - Viva, Moldova!
17. Finnland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin
18. Polen: ALICJA - Pray
19. Litauen: Lion Ceccah - Sólo Quiero Más
20. Schweden: FELICIA - My System
21. Zypern: Antigoni - JALLA
22. Italien: Sal Da Vinci - Per Sempre Sì
23. Norwegen: JONAS LOVV - YA YA YA
24. Rumänien: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
25. Österreich: COSMÓ - Tanzschein
… dann geht es los in Wien. Zum 70. Jubiläum des Eurovision Song Contest, der zum dritten Mal in der Hauptstadt Österreichs stattfindet. (kla)
20.44 Uhr: Ferto-Mützen in Wien
Im Eurovision Village am Rathaus füllt sich der Platz. Auffällig: viele Fans tragen eine schwarze Ferto-Mütze mit Katzenohren. Die griechische Delegation verteilt sie seit Tagen in der Stadt. (aze)
20.30 Uhr: Noch 30 Minuten, bis es losgeht
Erstaunlich, dass ein besonders in Deutschland dauernd totgesagtes Event seine 70. Auflage feiert … und das auch noch feierlich, obwohl fünf ESC-Länder fehlen. Ich würde sagen: Happy Eurovision! (jaf)
Jan Feddersen:
1. Moldau
2. Israel
3. Finnland
4. Belgien
5. Italien
Anastasia Zejneli:
1. Bulgarien
2. Finnland
3. Australien
4. Griechenland
5. Rumänien
Klaudia Lagozinski:
1. Griechenland
2. Bulgarien
3. Moldau
4. Dänemark
5. Finnland
20.10 Uhr: Wen sieht die taz auf der Eins?
„Bulgarien!“, sagt Anastasia Zejneli. Jan Feddersen sieht Moldau an der Spitze. Klaudia Lagozinski denkt, dass Griechenland gewinnen könnte. Bei den Prediction Markets liegt hingegen derzeit Finnland klar auf dem ersten Platz, gefolgt von Australien. (kla)
20.05 Uhr: Wen schickt Österreich auf die Bühne?
Für das Gastgeberland Österreich tritt der 19-jährige Cosmó mit deutschem Elektro-Pop an. Warum er die Klubkultur verändern will und wie politisch der ESC für ihn ist, hat ihn taz2-Redakteurin Anastasia Zejneli gefragt, die übrigens auch heute Nacht live in Wien ist. (kla)
20.00 Uhr: Einer, der in keine Schublade passt
Als einer der diesjährigen Favoriten gilt Akylas für Griechenland. Der griechische Künstler Akylas gilt als einer der Favoriten beim ESC in Wien. Auch mit ihm hat Anastasia Zejneli für die taz gesprochen. Im Interview erzählt er, wie schrille Elektro-Beats, Computerspiel-Ästethik und die Kritik an Konsum zusammenpassen. (kla)
19.55 Uhr: Ein Wettbewerb im Schatten von Demos
Vor dem ESC-Finale in Wien demonstrieren Hunderte Menschen gegen Israels Teilnahme. Jüdische Studierende können die Show nur unter Polizeischutz verfolgen, doch es wird weniger demonstriert, als erwartet. Über die Demos am Samstagnachmittag berichtete Österreich-Korrespondent Florian Bayer aus Wien. (kla)
19.50 Uhr: Wie stehen die Chancen für wen?
Für die taz hat Jan Feddersen schon einmal seine Prognose abgegeben. Für Deutschland landet Sarah Engels landet demnach weit unten, Israel hingegen weit vorn. Seine Gesamtprognose gibt es hier. (kla)
19.55 Uhr: Eine Ukrainerin, die in Deutschland lebt
Die ukrainische Musikerin Viktoria Leléka lebt seit Jahren in Deutschland und soll ihr Herkunftsland beim ESC vertreten. Das löst Diskussionen aus. Darüber berichtete Barbara Oertel für die taz. (kla)
19.45 Uhr: Viel zu viel Hader um Israel
Beim 70. ESC in Wien geht es viel um die Frage von Ausschlüssen. Der Israeli Noam Bettan ist propalästinensischer Wut zum Trotz für das Finale qualifiziert. Über die Details zur Teilnahme Israels berichtete Jan Feddersen. (kla)
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