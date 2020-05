+++ Corona News vom Donnerstag +++ : Die Superheldinnen der Pandemie

Banksy dankt medizinischem Personal. Wahl in Polen wird vertagt. Brasilien: Über 600 Tote binnen 24 Stunden. Die Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Industrie erwartet Rekordeinbruch

7.56 Uhr: Die deutschen Industriebetriebe erwarten einen noch nie dagewesenen Einbruch ihrer Produktion. Das entsprechende Ifo-Barometer für die kommenden drei Monate stürzte im April auf minus 51,4 Punkte, von minus 21,4 Punkten im März. Das ist der tiefste Punkt seit der Wiedervereinigung. (rtr)

Polizei löst Demonstration vor Reichstagsgebäude auf

7.45 Uhr: Die Polizei hat am Mittwoch eine Demonstration mit mehr als 400 Menschen vor dem Berliner Reichstagsgebäude aufgelöst. Grund war ein Verstoß gegen die derzeit gültigen Beschränkungen wegen der Pandemie, wie die Polizei mitteilte. Die Demonstranten, die gegen vermeintliche Grundrechtseinschränkungen während der Pandemie protestierten, waren laut Polizei offenbar einem Aufruf auf Social-Media-Kanälen gefolgt. Bei der Demonstration wurde ein Kamerateam der ARD angegriffen, das Team blieb unverletzt. (epd)

Söder: Keine Entwarnung

07.41 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mahnt bei den Lockerungen der Schutzmaßnahmen zu „mehr Besonnenheit, zu etwas längerer Zeit“. Corona sei „für den Tag unter Kontrolle“, sagt der CSU-Politiker im ZDF. „Aber es gibt natürlich keine Entwarnung, denn wir haben keinen Impfstoff.“ Bayern werde „alles etwas später machen als andere, weil ich glaube, wir müssen an der Stelle mehr mit Umsicht als mit Hektik reagieren“. (rtr)

Unionsabgeordnete gegen längere Grenzschließungen

7.34 Uhr: Aus den Reihen der Union gibt es scharfen Protest gegen die Verlängerung der Grenzkontrollen und -schließungen durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). CDU-Abgeordnete fordern in einer gemeinsamen Stellungnahme die rasche Wiederöffnung der Grenzübergänge, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in seinen Donnerstagsausgaben berichtet. Die Stellungnahme stammt vom früheren Fraktionschef im Bundestag, Volker Kauder, Vizefraktionschef Andreas Jung (beide CDU) und zehn weiteren Abgeordneten. Sie fordern, die wegen der Pandemie geltenden Schließungen der Grenzen mit der Schweiz, Frankreich und Luxemburg sofort aufzuheben. Spätestens zum 15. Mai müssten dann dann alle wegen der Krise verhängten Grenzbeschränkungen entfallen. Seehofer hatte die Kontrollen an den deutschen Grenzen erst am Montag bis Mitte Mai verlängert. (afp)

UN korrigiert benötigte Nothilfe nach oben

6.01 Uhr: Die Vereinten Nationen brauchen für die Versorgung der durch die Krise schwer getroffenen ärmsten Menschen der Welt weitere Milliardenbeträge. Sie haben den nötigen Betrag seit dem Spendenaufruf im März mehr als verdreifacht. Um Millionen Menschen vor Hungerkatastrophen zu retten, sind nach neuesten Berechnungen 6,7 Milliarden Dollar nötig (6,2 Milliarden Euro). (dpa)

Chinas Exporte legen im April trotz Pandemie zu

5.59 Uhr: Trotz des globalen Coronavirus-Ausbruchs sind Chinas Exporte im April überraschend gestiegen. Wie die Pekinger Zollbehörde mitteilte, legten die Ausfuhren im Vergleich zum April des Vorjahres um 3,5 Prozent zu. Deutlich bergab ging es dagegen mit den Importen, die um 14,2 Prozent einbrachen. Analysten hatten sowohl bei Ein- als auch bei Ausfuhren mit einem deutlichen Rückgang gerechnet. Die strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus hatten die chinesische Wirtschaft seit Ende Januar praktisch zum Stillstand gebracht. Ab März setzte eine langsame Erholung ein. (dpa)

Gartengespräche und Besuchsbalkone in Pflegeheimen

5.00 Uhr: Einige Berliner Pflegeheime haben in Zeiten von Corona Besuchslösungen gefunden, die den Schutzvorschriften standhalten. In zwei Häusern der Alloheim Seniorenresidenzen gibt es laut einer Sprecherin Begegnungsstellen am Gartenzaun. „Seit Mittwoch werden in den Gärten der Vivantes-Einrichtungen unter Wahrung der Abstandsregeln und bei Nutzung eines Mund-Nasenschutzes betreute Gespräche mit Angehörigen ermöglicht“, sagte Presse-Referentin Mischa Moriceau. In den unteren Etagen der Hauptstadtpflege-Häuser seien bereits sogenannte Besuchsbalkone eingerichtet worden. (dpa)

Deutschland: 1.284 Neuinfektionen

4.41 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland steigt um 1.284 auf 166.091, wie Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für Infektionskrankheiten zeigen. Die Zahl der Todesopfer steigt nach offiziellen Angaben um 123 auf 7.119. (rtr)

Infektionsrate in China bleibt niedrig

3.16 Uhr: China bestätigt zwei neue Infektionen binnen 24 Stunden. Chinas Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle liegt damit nach offiziellen Angaben bei 82.885, während die Zahl der Todesopfer bei 4.633 bleibt. (rtr)

Polens Regierungsbündnis verschiebt Präsidentschaftswahl

2.58 Uhr: Die für Sonntag geplante Präsidentschaftswahl wird vertagt. Der Chef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński, habe sich mit Koalitionspartner Jarosław Gowin auf einen späteren Wahltermin geeinigt, teilte das Regierungsbündnis am Mittwochabend mit. Der Entschluss sei „eine Lösung, die den Polen die Möglichkeit garantiert, an demokratischen Wahlen teilzunehmen“. (dpa)

Lockerungen sorgen für mehr Planungssicherheit für Hotels

2.19 Uhr: Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband erwartet trotz der Lockerungen zunächst weitere Umsatzeinbußen. Gleichzeitig gebe es bei einigen Ferienhotels bereits eine hohe Nachfrage. Die neuen konkreten Öffnungstermine für Hotels und Gastronomie schafften mehr Planungssicherheit für Unternehmen und Gäste für die nächsten Wochen und die Sommerferienzeit. (rtr)

Über 600 Corona-Tote in Brasilien in 24 Stunden

2.04 Uhr: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt in Brasilien immer schneller an. Den Daten des Gesundheitsministeriums zufolge wurden erstmals mehr als 600 Tote innerhalb von 24 Stunden registriert. Demnach lag die Zahl der Gestorbenen „am schlimmsten Tag“, wie das Portal G1 schrieb, zwischen Dienstag und Mittwoch bei 615. Das ist die höchste Zahl für diesen Zeitraum seit Beginn der Coronapandemie. Insgesamt sind in Brasilien nach offiziellen Angaben bislang 8.536 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 125.218 Infizierte wurden inzwischen registriert. (dpa)

Banksy stellt Krankenschwester als Superheldin dar

2.00 Uhr: Der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy hat sich auf seine Weise bei den Helden der Krise bedankt: mit einem großen Gemälde im General Hospital in Southampton. Das auch auf Banksys Instagram-Account veröffentlichte Bild aus dem Krankenhaus zeigt einen Jungen, der kniet und eine Krankenschwester-Puppe in seiner Hand durch die Luft schweben lässt. Sie streckt dabei wie Superman ihre Hand aus – und trägt Gesichtsmaske, Umhang und eine Schürze mit einem roten Kreuz, das einzige farbige Element in dem ansonsten schwarz-weißen Gemälde.

Im Papierkorb vor dem Jungen liegen eine Spiderman- und eine Superman-Figur. Der Künstler hinterließ laut BBC im Krankenhaus einen Zettel, auf dem stand: „Danke für alles, was Sie tun. Ich hoffe, dies erhellt den Ort ein wenig, auch wenn es nur schwarz und weiß ist.“ Das ein Quadratmeter große Gemälde, zu dem Banksy nur „Game Changer“ (Spielwende) schrieb, soll bis in den Herbst im Krankenhaus bleiben und dann versteigert werden, wie BBC berichtete. Der Erlös soll an den chronisch unterfinanzierten Gesundheitsdienst National Health Service (NHS) gehen. (dpa)

Warnung vor Folgen für Kinder suchtkranker Eltern

1.23 Uhr: Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, warnt vor den Langzeitfolgen der Krise für Kinder suchtkranker Eltern. „Es ist schon klar, dass die aktuellen wie auch die Folgeschäden, die aus diesem Lockdown entstehen, uns über Jahre – auch nach Corona – begleiten werden“, sagte die CSU-Politikerin der Welt. So säßen etwa Kinder von Suchtkranken „plötzlich ganz alleine mit dem betrunkenen Vater oder Mutter da – ohne Hilfe von außen im schlimmsten Fall“. (dpa)

Austrian Airlines plant 1.100 Entlassungen

0.27 Uhr: Die Lufthansa-Tochter will einem Medienbericht zufolge bis 2023 rund 1.100 ihrer 7.000 Mitarbeiter entlassen. Die Fluggesellschaft plane zudem, die Gehälter in diesem Zeitraum um 13 Prozent zu kürzen, berichtete die nationale Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf Insiderinformationen nach einer Sitzung des österreichischen Aufsichtsrats. Die Airline hatte im Rahmen der Krise bei der österreichischen Regierung Soforthilfen in Höhe von 767 Millionen Euro beantragt. (rtr)

