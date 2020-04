+++ Corona News vom Dienstag +++ : Spahn will wieder operieren lassen

Laut Bundesgesundheitsminister sind ab Mai wieder mehr planbare Operationen möglich. Tusk fordert Wahlboykott in Polen. Die Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Welthungerhilfe: „Hungerkatastrophe größten Ausmaßes“

12.11 Uhr: Die Welthungerhilfe warnt vor dramatischen Folgen der weltweiten Einschränkungen für die ärmsten Länder der Welt. „Bleibt die internationale Staatengemeinschaft untätig, besteht die große Gefahr, dass das verhängnisvolle Zusammenspiel aus Pandemie, bewaffneten Konflikten und Klimawandel zu einer Hungerkatastrophe größten Ausmaßes führt“, sagte die Präsidentin der Hilfsorganisation, Marlehn Thieme, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Unter dem Motto #wirgegenhunger startete die Welthungerhilfe eine Spendenaktion mit Unterstützern wie der Moderatorin Palina Rojinski, dem Model Stefanie Giesinger und der Schauspielerin Ann-Kathrin Kramer. (epd)

Spahn will ab Mai wieder mehr Operationen zulassen

11.56 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will von Mai an wieder mehr planbare Eingriffe in Krankenhäusern zulassen, wo derzeit viele Kapazitäten für Covid-19-Patienten frei gehalten werden. In einem am Dienstag veröffentlichten Brief an die Gesundheitsminister der Länder heißt es, die linear verlaufende Zahl der Neuinfektionen lasse nach fast sechs Wochen Aufschub und Absage verschiebbarer Operationen zu, ab Mai einen Teil der Kapazitäten wieder für planbare Operationen zu nutzen. Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft forderte am Dienstag eine Rückkehr in Richtung Regelversorgung. Bis auf weiteres sollten demnach 25 Prozent der vorhandenen Intensivbetten für Covid-19-Patienten frei gehalten werden. (dpa)

Tusk ruft Polen zum Boykott der Präsidentenwahl auf

11.52 Uhr: Der EVP-Vorsitzende und ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die Polen aufgerufen, sich nicht an der für den 10. Mai geplanten Präsidentenwahl zu beteiligen. Er selbst werde an diesem Tag nicht wählen gehen und vermeide auch das Wort „Wahlen“, sagte der frühere polnische Ministerpräsident auf Twitter. „Die Situation, die von der Regierung für den 10. Mai vorbereitet worden ist, hat mit Wahlen nichts gemeinsam.“

Die Opposition in Polen verlangt wegen Epidemie eine Verlegung der Wahl. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS ist dagegen. Ihr Kandidat, der Amtsinhaber Andrzej Duda, führt in allen Umfragen. Die PiS will den Termin retten, indem sie die Abstimmung als reine Briefwahl abhält. Doch eine dafür nötige Änderung des Wahlrechts ist umstritten und wird wahrscheinlich erst Anfang Mai dem Parlament zur endgültigen Abstimmung vorliegen – wenige Tage vor der Wahl. (dpa)

Mehr als die Hälfte der Unternehmen melden Kurzarbeit an

11.48 Uhr: Knapp 55 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben bereits Kurzarbeit angemeldet, wie das Institut der deutschen Wirtschaft mitteilt. Dies hätten gut acht von zehn Firmen getan, die von der Pandemie stark betroffen seien. Von den Firmen, die Kurzarbeit in Anspruch nehmen, zahlen demnach 32 Prozent einen freiwilligen Zuschuss und 6 Prozent einen tariflich oder betrieblich vereinbarten Zuschuss. (rtr)

Zur Quarantäne in den Abschiebeknast

11.30 Uhr: Sechs coronainfizierte Asylsuchende aus Bielefeld wurden im Abschiebeknast Büren isoliert. Obwohl sie nicht abgeschoben werden sollen. Die bestätigte die Bezirksregierung Detmold der taz – Christian Jakob berichtet. (taz)

Zahl der Ansteckungen in Spanien sinkt weiter

11.18 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen in Spanien ist weiter gesunken. Das Gesundheitsministerium meldet einen Anstieg bei den Ansteckungen um 1.308 auf insgesamt 210.773. Am Vortag waren es noch 1.831. Die Zahl der Todesfälle legte um 301 auf 23.822 zu und damit ebenfalls etwas langsamer als am Vortag, als 331 Verstorbene gemeldet worden waren. Die Zahlen liegen zudem deutlich unter den Höchstwerten von Anfang April, als zeitweise mehr als 900 Todesfälle täglich gemeldet wurden. (rtr)

Palmer: „Wir retten Menschen, die möglicherweise sowieso bald sterben“

11.05 Uhr: Der Grünen-Politiker Boris Palmer hat den weltweiten „Lockdown“ der Wirtschaft erneut scharf kritisiert. „Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einen halben Jahr sowieso tot wären – aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen“, sagte der Tübinger Oberbürgermeister am Dienstag im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Der Armutsschock, der aus der weltweiten Zerstörung der Wirtschaft entstehe, bringe nach Einschätzung der Vereinten Nationen hingegen Millionen Kinder ums Leben.

Palmer sprach sich – anders als seine Partei – für eine verpflichtende Handyapp aus, die Infektionen nachverfolgt. (afp)

Arbeitsagenturen erwarten stark steigende Arbeitslosigkeit

10.51 Uhr: Die örtlichen Niederlassungen der Bundesagentur für Arbeit erwarten deutlich steigende Arbeitslosenzahlen und sinkende Beschäftigung. In der monatlichen Umfrage unter den bundesweit 156 Arbeitsagenturen sei die Vorhersage für die nächsten drei Monate noch mal deutlich schlechter geworden.

„Zehn Jahre lang ging es mit der Beschäftigung in Deutschland steil bergauf“, sagte Enzo Weber vom BA-Forschungsinstitut IAB. „Dieser Trend wurde jetzt abrupt unterbrochen.“ Die Bundesagentur legt am Donnerstag die Arbeitsmarktzahlen für April vor. BA-Chef Detlef Scheele äußerte Ende März die Erwartung, dass es im April trotz Kurzarbeit bis zu 200.000 Arbeitslose mehr geben werde. Die Arbeitslosenzahl von gut 2,3 Millionen im März hatte die Krise noch kaum abgebildet. (rtr)

Höchstwert: Russlands Ansteckungsrate bleibt hoch

10.39 Uhr: Russland meldet einen Höchstwert bei den täglichen Neuinfektionen. Die Zahl der Ansteckungen sei binnen 24 Stunden um 6.411 auf insgesamt 93.558 gestiegen, wie das Coronavirus-Krisenzentrum mitteilt. Die Zahl der Todesfälle legte zu auf 867. Der Anstieg um 72 ist ebenfalls ein Höchstwert. (rtr)

RKI-Chef Wieler: Müssen Gesundheitsämter massiv stärken

10.31 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland sind nach Angaben von RKI-Präsident Lothar Wieler derzeit in der Lage, rund 1.000 Neuinfektionen pro Tag zurückzuverfolgen. Dies sei letztlich der entscheidende Faktor, um die Epidemie einzudämmen. Allerdings sei die Leistungsfähigkeit der Behörden hier regional sehr unterschiedlich. „Wir müssen die Gesundheitsämter massiv stärken“, fordert Wieler daher.

Umsatz von Delivery Hero fast verdoppelt

10.03 Uhr: Der international tätige Essenslieferdienst Delivery Hero hat von den Ausgangsbeschränkungen profitiert. Letztlich könne die Krise dazu beitragen, dass das Geschäft stärker wachse, sagte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg der Nachrichtenagentur Reuters. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um 92 Prozent auf 515 Millionen Euro. In den letzten Wochen schlossen sich mehr als 50.000 Restaurants der Plattform an. Trotzdem wird Delivery Hero laut Östberg vorerst weiter Verluste schreiben. (rtr)

Arbeitslosigkeit in Spanien steigt nur leicht auf 14,4 Prozent

9.46 Uhr: In Spanien ist im ersten Quartal ist die Arbeitslosenquote weniger als erwartet gestiegen. Die Quote habe auf 14,41 Prozent zugelegt, teilte das nationale Statistikbüro INE am Dienstag mit. Im Schlussquartal 2019 lag sie bei 13,78 Prozent. Analysten hatten einen deutlich stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet. Die vollen Auswirkungen der Krise auf den Arbeitsmarkt dürften sich allerdings erst im zweiten Quartal zeigen.

Hamburg: Kein normaler Unterricht vor den Sommerferien

9.40 Uhr: Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe, SPD, schließt die Rückkehr zu einem normalen Schulunterricht vor den Sommerferien definitiv aus. Das sei das Einzige, das derzeit garantiert werden könne, sagte Rabe am Dienstag im Norddeutschen Rundfunk. Die Kultusminister hatten am Montag über das weitere Vorgehen bei der Schulen beraten. Niedersachsen kündigte anschließend „ein abgestimmtes Rahmenkonzept“ für die Beratungen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, am Donnerstag an. (afp)

Bier in Kneipe getrunken – bis zu 3.000 Euro Strafe

9.25 Uhr: Das wird ein teures Bier: Gemütlich haben drei Männer in einem Vereinsheim zusammen Bier getrunken – und zwar trotz der Kontaktbeschränkungen. Eine Streife habe am Montagabend Licht in dem Vereinsheim in Haste im Landkreis Schaumburg gesehen, teilte die Polizei mit. Bei der Überprüfung fanden die Beamten die drei Männer im Schankraum der Gaststätte. Sie tranken dort genüsslich ihr Bier – und verstießen damit gegen Auflagen des Infektionsschutzgesetzes. Die Strafe: Der „Schlüsselverantwortliche“ des Vereinsheims muss mit einer Geldstrafe von bis zu 3.000 Euro rechnen, die Gaststätte wurde geschlossen. (dpa)

Fehlerhafte Schutzmasken in Japan

8.59 Uhr: In Japan sind Medienberichten zufolge 300.000 Schutzmasken an Schwangere verschickt worden, bei denen sich Mängel herausgestellt haben. Damit häufen sich Beschwerden über die waschbaren Schutzmasken, die die Regierung nach und nach an alle Haushalte verschicken will. Bisherige Empfänger klagten über Schimmel, Insektenbefall und Verschmutzungen. Gesundheitsminister Katsunobu Kato hat erklärt, die Sicherheit sämtlicher Masken werde überprüft. (rtr)

Weitere Lockerungen in Österreich

8.41 Uhr: In Österreich dürfen ab 29. Mai die Hotels wieder Gäste beherbergen. Lokale dürfen bereits am 15. Mai wieder öffnen. An einem Tisch können dann bis zu vier Erwachsene sowie die dazugehörigen Kinder sitzen, sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Die Öffnungszeiten werden vorerst von 06.00 Uhr bis 23.00 Uhr begrenzt. (rtr)

Labor in Wuhan weist Vorwürfe zurück

8.36 Uhr: Das immer mal wieder als möglicher Ursprungsort für das Virus verdächtigte Labor in Wuhan weist diese Vorwürfe von sich. Solche „böswilligen“ Behauptungen seien „aus der Luft gegriffen“ und widersprächen allen verfügbaren Beweisen, sagt der Leiter des Wuhan Institute of Virology (WIV) und Direktor des nationalen Labors für biologische Sicherheit, Yuan Zhiming. „Das WIV hat weder die Absicht noch die Fähigkeit, ein neues Coronavirus zu entwerfen und zu konstruieren“, sagt der Professor. (rtr)

Mögliche Zuschüsse für Gastronomen

8.30 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwägt weitere Hilfen für die von der Krise gebeutelte Gastronomie. „Sollte es wider Erwarten noch lange dauern, bis eine volle Öffnung möglich ist, dann müssen wir bei den Hilfen auch nachlegen“, sagt er in der ARD. (rtr)

Polen tut nichts für die Pendler an der Grenze

8.09 Uhr: Polen hält an strengen Regeln für Pendler an seinen Grenzen fest. Dazu schreibt die linksliberale polnische Zeitung Gazeta Wyborcza: „Regierungschef Mateusz Morawiecki (...) hat sich im März nicht mit den Nachbarn über die Schließung von Polens Grenzen beraten und die Verlängerung dieser Auflage mit niemandem abgesprochen. Ausländer dürfen nicht nach Polen einreisen. Und Polen, die das Land verlassen, müssen für zwei Wochen in Quarantäne.“ Die wirtschaftlichen Verbindungen an der Grenze zu Deutschland und zu Tschechien seien gekappt. Polnische Beschäftigte könnten nicht zu ihrer Arbeit ins Ausland fahren – oder sie könnten von Deutschland und Tschechien aus nicht zurück nach Hause. (dpa)

Die Familienministerin fordert frühere Kita-Öffnungen

7.55 Uhr: Familienministerin Franziska Giffey (SPD) dringt auf eine breitere Öffnung von Kitas noch vor dem Hochsommer. Es gehe um das Kindeswohl. „Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir konsequent überlegen sollten, wie wir zu mehr Normalität kommen können, und nicht erst am 1. August“, sagt sie im Deutschlandfunk. Konkrete Daten könne sie noch nicht nennen. Aber es sei wichtig, dass alle sich bemühen, „möglichst zügig auch flexible Lösungen zu finden“. (rtr)

Brasilien könnte ein neues Epizentrum werden

7.44 Uhr: Brasilien könnte der nächste neue Corona-Hotspot werden. Bis Montag (Ortszeit) vermeldete das größte Land Lateinamerikas etwa 4.500 Todesfälle und 67.000 bestätigte Infektionen. Die eigentlichen Zahlen könnten aber, wie in vielen anderen Ländern, wesentlich höher sein, da nicht genug Tests durchgeführt werden und sich viele Menschen nicht von Ärzten behandeln lassen. Die Krankenhäuser sind außerdem überlastet und es gibt Anzeichen dafür, dass Opfer nun vermehrt zu Hause sterben. Präsident Jair Bolsonaro hat gesagt, die scharfen Beschränkungen, die die Ausbreitung des Virus in vielen anderen Ländern verlangsamt haben, seien nicht nötig. „Wir haben alle Bedingungen hier dafür, dass die Pandemie ernster wird“, sagte Paulo Brandão, Virologe an der Universität von São Paulo. (dpa)

Rettungsplan für Lufthansa steht

7.12 Uhr: Die Lufthansa und die Bundesregierung haben sich einem Medienbericht zufolge auf einen Rettungsplan geeinigt. Der Bund beteilige sich mit rund 9 Milliarden Euro an dem Konzern, berichtete das Wirtschaftsmagazin Business Insider unter Berufung auf Unternehmenskreise. Dafür erhalte der Staat eine Sperrminorität und ein bis zwei Aufsichtsratsmandate. Auf diese Eckpunkte hätten sich Vertreter von Bundesregierung und Lufthansa bei einer Verhandlungsrunde am Montagnachmittag geeinigt. Lufthansa-Chef Carsten Spohr wolle den Deal im Laufe des Tages mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz besiegeln, hieß es weiter. (rtr)

US-Öl kostet zeitweise weniger als 11 Dollar

7.23 Uhr: Die Ölpreise haben heute nach dem Preissturz vom Wochenstart weiter nachgegeben. Neben dem seit Mitte März anhaltenden Druck durch Nachfrageschwäche belasten sinkende Lagerkapazitäten und Verkäufe großer Ölfonds die Notierungen. Der Preis für US-Öl fiel daher im asiatischen Handel zeitweise unter die Marke von 11 Dollar. Vor einer Woche war der Preis für US-Öl zeitweise in den Negativbereich gerutscht. Die Lage am Rohölmarkt ist unverändert kritisch. Einer wegen der Pandemie wegbrechenden Nachfrage steht ein viel zu großes Angebot gegenüber. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Erdöl in die verbliebenen freien Lager fließt. (dpa)

Aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts

6.05 Uhr: In Deutschland ist die Zahl der Infektionen um 1.144 auf 156.337 gestiegen, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die Zahl der Todesfälle legt um 163 auf 5.913 zu. (rtr)

Erhöhung des privaten Stromverbrauchs erwartet

5.15 Uhr: Wegen der Pandemie könnte die Stromrechnung nach Einschätzung des Vergleichsportals Verivox für viele Haushalte in diesem Jahr steigen. Grund seien das weitgehend zum Erliegen gekommene öffentliche Leben und die Arbeit im Homeoffice. „Die Stromkosten sind höher als jemals zuvor, und es ist davon auszugehen, dass der häusliche Stromverbrauch in diesem Jahr deutlich höher ausfällt als in den Vorjahren“, sagte Valerian Vogel, Energieexperte bei Verivox. (dpa)

Spahn legt ein Konzept für Kliniken vor

4.58 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Länder aufgefordert, die Zahl der Intensivbetten herunterzufahren, die in den Krankenhäusern für Covid-19-Patienten reserviert sind. Die Entwicklung der Neuinfektionen lasse es zu, ab Mai einen Teil der Kapazitäten auch wieder für planbare Operationen zu nutzen, heißt es nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland in einem Konzept, das Spahn am Montag vorgelegt hat. Für Covid-19-Erkrankte sollen in der Startphase nun zunächst nur noch 25 statt bisher 50 Prozent der Intensivbetten in den Kliniken reserviert werden. Die OP-Kapazitäten sollten in einem ersten Schritt zu 70 Prozent für planbare Operationen geöffnet werden, schlägt der Minister vor. Die Rate solle dann in Abhängigkeit vom Infektionsverlauf angehoben werden.

Im Kampf gegen die Pandemie hatten Bund und Länder die Kliniken zuvor aufgefordert, alle planbaren OPs und Aufnahmen auszusetzen. Dies sollte vor allem in Intensivstationen vorsorglich freie Betten für eine erwartete große Zahl Corona-Patienten schaffen. Doch auf der anderen Seite bedeutete diese Prioritätensetzung eine Geduldsprobe für viele andere Patienten mit ebenfalls wichtigen Anliegen. Die Kliniken jedoch sollen bis Mitte kommenden Jahres Kapazitäten für die Versorgung von Covid-19-Patienten vorhalten. (dpa)

Australien lockert die Beschränkungen

4.59 Uhr: In Australien lockern einige Bundesstaaten langsam die Beschränkungen. Im Bundesstaat New South Wales (NSW), der fast die Hälfte der rund 6.700 Fälle in Australien verzeichnet, dürfen ab Freitag bis zu zwei Erwachsene eine andere Person zu Hause besuchen. Auch Strände rund um Sydney sind wieder für die Anwohner geöffnet. Die Regierung werde am 12. Mai einen Überblick über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie geben, zunächst seien auch keine weiteren Konjunkturpakete geplant, erklärt das Finanzministerium. Die Rate der lokalen Neuinfektionen hatte sich auf knapp ein Prozent pro Tag verlangsamt, vor einem Monat lag diese noch bei 25 Prozent. Im Zusammenhang mit dem Virus sind 84 Todesfälle landesweit bestätigt. (rtr)

Die Olympischen Spiele 2021 stehen auf der Kippe

4.09 Uhr: Der Chef der japanischen Ärztekammer stellt die Durchführung der Olympischen Spiele in 2021 ohne Impfstoff infrage. Es werde für Tokio eine Herausforderung darstellen, die Spiele im nächsten Jahr auszurichten, wenn es keinen wirksamen Impfstoff gebe, sagte Yoshitake Yokokura. „Ich sage nicht, dass Japan die Olympischen Spiele ausrichten sollte oder nicht, aber dass es schwierig wäre, dies zu tun“, so Yokokura. (rtr)

China: Nur Neuinfektionen durch Einreisende

3.14 Uhr: China berichtet sechs neue Fälle, gegenüber drei am Vortag. Die Nationale Gesundheitskommission erklärt, dass alle neuen Fälle von Einreisenden stammten. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt damit nach offiziellen Angaben auf 82.836. Die Zahl der Toten auf dem chinesischen Festland durch Covid-19 bleibt bei 4.633. (rtr)

Deutscher Einzelhandel erwartet bis zu 50.000 Insolvenzen

1.51 Uhr: Der deutsche Einzelhandel erwartet bis zu 50.000 Insolvenzen in der Branche. Während der vierwöchigen Schließungen von Geschäften aus dem Nicht-Lebensmittel-Bereich habe die Branche bereits rund 30 Milliarden Euro Umsatz verloren, der auch nicht wiederzubekommen sei, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zudem sei seit der Wiedereröffnung vieler Geschäfte am Montag vergangener Woche der Kundenverkehr verhalten. Aktuell verliere der Handel täglich weiterhin „einen hohen dreistelligen Millionenbetrag“, konstatierte Genth. Die Zahl von 50.000 Insolvenzen erwartet der HDE deshalb, weil das Eigenkapital vieler Unternehmen vor allem angesichts hoher Mietforderungen nicht ausreiche. (afp)

Hongkongs Hotels verzeichnen starke Einbußen

1.33 Uhr: Das Hotelgewerbe in Hongkong leidet massiv unter den Folgen der Krise. Die Hotels in der chinesischen Sonderverwaltungszone verzeichnen im Februar eine Gesamtauslastung von 29 Prozent gegenüber 91 Prozent im Jahr zuvor, da die Besucherzahlen des Finanzzentrums um 98 Prozent einbrachen, teilt das Hong Kong Tourism Board mit. (rtr)

Trump will Schulen bald wieder öffnen

0.34 Uhr: US-Präsident Donald Trump hält an seiner Überzeugung fest, dass China die Ausbreitung des Virus auf andere Länder hätte verhindern können. „Wir sind nicht glücklich mit China. Wir glauben, dass das Virus an seinem Entstehungsort hätte gestoppt werden können. Es hätte eingedämmt werden können“, sagt Trump. In Bezug auf mögliche Lockerungsmaßnahmen in den USA geht er davon aus, dass bald viele Schulen wieder öffnen könnten, auch wenn es nur noch wenige Wochen bis zu den Ferien seien. Als Begründung führt er an, dass es so aussehe, dass das Virus junge Menschen nicht stark betreffe. Alle Teile des Landes seien in Bezug auf die Infektionszahlen in „guter Verfassung“ oder würden sich zum Besseren entwickeln. (rtr)

