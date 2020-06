+++ Corona News am Freitag +++ : Hinweis auf unbemerkten Ausbruch

Studie findet Coronavirus in Italiens Abwässern aus dem Dezember. Brasilien meldet über 20.000 Neuinfektionen. Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Opposition kritisiert Konjunkturpaket im Bundestag

11.05 Uhr: Das Konjunkturpaket der Bundesregierung und ihr Nachtragsetat mit einer Rekordverschuldung von über 218 Milliarden Euro stoßen bei der Opposition auf Kritik. In der ersten Beratung des Bundestags über Teile des 130-Milliarden-Euro-Pakets begrüßten Redner von Grünen, Linken und FDP am Freitag zwar im Grundsatz, dass die Regierung Maßnahmen zur Wiederankurbelung der Wirtschaft nach dem Einbruch in der Viruskrise ergreife. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter warf Union und SPD aber vor, sie investierten nicht entschlossen genug in die Zukunft. Die FDP lehnte die Mehrwertsteuersenkung ab, die Linke forderte eine dauerhafte Absenkung. Die AfD verlangte ein Ende aller Einschränkungen: Die Pandemie sei „fast nicht mehr vorhanden“. (rtr)

Studie: Coronavirus seit Dezember in Italiens Abwässern

10.29 Uhr: Das neuartige Coronavirus ist in Italien offenbar schon viel länger aktiv als bislang angenommen. Der Erreger Sars-CoV-2 sei in Abwässern der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom Dezember nachgewiesen worden, heißt es in einer Stellungnahme von Italiens nationalem Gesundheitsinstitut ISS, in die die Nachrichtenagentur AFP am Freitag Einsicht hatte. Offiziell festgestellt worden war der Coronavirus-Ausbruch in Italien erst Mitte Februar. (afp)

Bis zu 1,2 Millionen Laptops für bedürftige Schüler:innen

10.26 Uhr: Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU, rechnet damit, dass die Bundesländer in den nächsten Monaten bis zu 1,2 Millionen Laptops für bedürftige Schüler anschaffen werden. Allein in Baden-Württemberg sei der Kauf von rund 300.000 Laptops geplant, sagte Eisenmann dem Handelsblatt. Das von Bund und Ländern ausgegebene Ziel, dass die Laptops schon nach den Sommerferien bereitstehen sollen, sei aber „ambitioniert“. Dennoch seien Bund und Länder in der Pflicht.

Vor dem Hintergrund des Heimunterrichts wegen der Corona-Pandemie hat der Bund zugesagt, 500 Millionen Euro für die Anschaffung von digitalen Endgeräten für Schüler zur Verfügung zu stellen. Eisenmann, die im März 2021 als Spitzenkandidatin der CDU bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg ins Rennen geht, räumte Defizite bei der Digitalisierung des Bildungswesens ein. Sowohl bei der technischen Ausstattung als auch bei der Entwicklung digitaler Lernkonzepte müsse Deutschland besser werden. (dpa)

Grüne und FDP kritisieren „Wildwuchs“ von Corona-Apps

10.25 Uhr: Politiker von Grünen und FDP kritisieren die vielen unterschiedlichen Corona-Warn-Apps in Europa. Es gebe „innerhalb der EU einen Wildwuchs an verschiedenen Apps mit unterschiedlichen Architekturen und Datenschutzstandards“, sagte der Grünen-Digitalexperte Dieter Janecek dem Handelsblatt. Gleichzeitig sei „ein starker Anstieg an transnationalen Reisen in den kommenden Wochen zu erwarten“. Deutschland solle eine „Harmonisierung der App-Infrastrukturen auf hohem Datenschutzniveau“ zu einem Thema der Ratspräsidentschaft machen, die am 1. Juli beginnt, forderte Janecek. Auch FDP-Fraktionsvize Michael Theurer sagte der Zeitung, die Bundesregierung müsse sich dafür einsetzen, die „eklatanten EU-Lücken“ bei den Corona-Apps zu schließen. (afp)

Bundestag startet Debatte über Konjunkturpaket

9.46 Uhr: Der Bundestag hat am Freitag mit den Beratungen über das Konjunkturpaket zur Überwindung der Coronakrise begonnen. Dabei geht es insbesondere um die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer, den Kinderbonus von 300 Euro sowie weitere Erleichterungen für Unternehmen. „Wir werden dafür sorgen, dass die Konjunktur wieder anspringt“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, zum Auftakt der Debatte. (afp)

Stressforscher Adli: Soziale Isolation kostet Lebensjahre

8.22 Uhr: Der Stressforscher Mazda Adli rechnet mit einer Zunahme psychischer Belastungen der Bevölkerung infolge der Coronakrise. „Soziale Isolation kostet uns Lebensjahre“, sagte Adli der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die meisten Menschen hätten eher die klassischen gesundheitlichen Risiken wie Fettleibigkeit, Rauchen oder Bluthochdruck im Blick. „Aber: Einsamkeit steht diesen weit verbreiteten Risikofaktoren in nichts nach“, sagte der Chefarzt der Fliedner Klinik Berlin. Er hoffe, dass in der Folge der Pandemie das Thema Einsamkeit stärker in den gesellschaftlichen Fokus rückt. „Einsamkeit gehört zu den tabuisierten Themen. „Wenn wir als Gesellschaft dafür sensibler werden, wäre es bereits erfolgreiche Prävention“, sagte der Psychiater. (epd)

Stammen die Viren vom Ausbruch in Peking aus Europa?

8.08 Uhr: China veröffentlicht genetische Sequenzierungsdaten für das Coronavirus, das für den jüngsten Ausbruch in Peking verantwortlich ist. Nach ersten Forschungsergebnissen handle es sich um einen Virus-Stamm aus Europa, schreibt die chinesische Seuchenschutzbehörde. Er unterscheide sich allerdings von den Viren, die aktuell in Europa kursierten. Möglicherweise sei das Virus mit Tiefkühlprodukten nach China importiert worden oder es habe sich in dunklen, feuchten und nicht desinfizierten Ecken wie auf dem Xinfadi-Markt verborgen. (rtr)

Behinderten-Werkstätten beklagen massive Auftragsverluste

7.15 Uhr: Die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen fordert, ihre Beschäftigten in Krisenzeiten finanziell besser abzusichern. In der Pandemie seien „Regelungslücken und rechtliche Unklarheiten“ offenbar geworden, die eine soziale Sicherung der Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten zusätzlich erschwerten, sagte Verbandschef Martin Berg dem Evangelischen Pressedienst (epd). Betroffene dürften etwa durch Betretungsverbote nicht finanziell benachteiligt werden: „Auch für sie müssen Lohnersatz- oder Entschädigungsleistungen geschaffen werden.“

Den zuständigen Behörden müsse klar sein, dass das Verbot ihrer beruflichen Tätigkeit empfindliche Einkommenseinbußen bedeute. „Gerade viele Empfänger von Erwerbsminderungsrenten, für die das Werkstattentgelt anrechnungsfrei ist, sind auf diesen Einkommensbestandteil angewiesen.“ (epd)

Zulassungsrekord bei Wohnmobilen

6.30 Uhr: Nach coronabedingten Einbrüchen im April hat die Zahl der Neuzulassungen von Wohnmobilen im Mai den höchsten Stand der Branchengeschichte erreicht. Mehr als 10.000 neue Wohnmobile seien seit Lockerung der Einschränkungen registriert worden, teilte der Caravaning Industrie Verband (CIVD) mit – eine Steigerung um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Mai 2019. Der Verband erwartet auch in den kommenden Monaten eine hohe Nachfrage: „Caravaning ist in diesen Zeiten eine der sichersten Urlaubsformen, da man mit einem Freizeitfahrzeug nur mit Personen des eigenen Haushaltes verreist“, sagte CIVD-Chef Daniel Onggowinarso. (dpa)

Ferienhäuser an Nord- und Ostsee zu 90 Prozent ausgelastet

6.16 Uhr: Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind bei Urlaubern nach Branchenangaben in der Coronakrise gefragt. In den Ferienorten an Nord- und Ostsee seien die Unterkünfte für die Sommerferien zu 90 Prozent ausgelastet, teilte der Deutsche Ferienhaus-Verband der Deutschen Presse-Agentur mit. Hoch im Kurs stünden auch beliebte Regionen in Süddeutschland wie das Allgäu und die Bodenseeregion. Dort gebe es kaum Abweichungen zum Buchungsgeschehen des Vorjahres. Wer noch etwas buchen möchte, müsse flexibel sein, empfahl der Verband. (dpa)

Kuba lockert Beschränkungen nach drei Monaten

5.40 Uhr: In Kuba werden die zur Eindämmung der Pandemie verhängten Einschränkungen nach drei Monaten wieder gelockert. Restaurants dürfen wieder öffnen, Strandausflüge sind wieder erlaubt. Einige Geschäfte und Unternehmen klagen jedoch über Warenengpässe, weshalb die Rückkehr zur Normalität schwierig sei. Der internationale Tourismus soll im Juli wieder anlaufen, allerdings dürfen zunächst nur Charterflugreisende ins Land. (rtr)

Japan erlaubt wieder uneingeschränkte Reisen im Inland

5.07 Uhr: Japan hebt sämtliche coronabedingten Beschränkungen für den inländischen Reiseverkehr auf. Ministerpräsident Shinzo Abe ruft zugleich dazu auf, unter Beachtung der Abstandsregeln wieder in Konzerte zu gehen, Ausflüge zu machen und andere Aktivitäten aufzunehmen, um der Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen. (rtr)

770 Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden

4.18 Uhr: In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infizierten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts binnen eines Tages um 770 auf 188.534 gestiegen. 16 weitere Menschen seien gestorben, insgesamt liege die Zahl der Corona-Toten damit bei 8.872. (rtr)

Erneuter Höchstwert bei Neuinfektionen in Mexiko gemeldet

2.59 Uhr: Mexiko meldet einen Höchstwert beim Anstieg der Neuinfektionen. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums um 5.662 auf nunmehr 165.455. 667 weitere Menschen starben, insgesamt zählte Mexiko bislang 19.747 Tote. Die Regierung geht allerdings selbst von einer hohen Dunkelziffer aus. (rtr)

Nach Ausbruch: 25 Ansteckungen in Peking registriert

2.44 Uhr: Chinas Nationale Gesundheitsbehörde meldet 32 neue Corona-Fälle per Ende Donnerstag. 25 davon seien in der Hauptstadt Peking registriert worden. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag, als 28 neue Fälle bestätigt wurden, davon 21 in Peking. Die Lokalbehörden ergreifen in der Hauptstadt bereits wieder verstärkte Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. (rtr)

Ausbreitung in Brasilien verlangsamt sich nicht

0.00 Uhr: Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter rasant aus. Das Gesundheitsministerium meldet 22.765 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 978.142. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 1.238 auf 47.748 zu. Brasilien weist in der Coronavirus-Pandemie nach den USA weltweit die meisten Infektionen und Todesfälle aus. (rtr)

USA verzeichnen über 20.000 Neuinfektionen

0.00 Uhr: Die Zahl der Infektionen in den USA ist nach Angaben der Zentren für Seuchenkontrolle (CDC) um 22.834 auf knapp 2,16 Millionen gestiegen. Zudem seien 754 weitere Todesfälle und damit insgesamt 117.632 verzeichnet worden. (rtr)

