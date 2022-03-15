Беженцы во Львове : Временное убежище

До войны Львов был городом, полным туристов. Сейчас центр города пуст. Но город полон беженцев.

1 сентября 1939 года, день начала Второй Мировой Войны, мой дедушка, солдат польской армии Аверчук Юрий Максимович, встретил на львовском вокзале. Уже вскоре туда начали прибывать беженцы с запада, бежавшие от армии нацистской Германии.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Слушая его рассказы, я не мог себе и представить, что война опять придет во Львов.

Сейчас поезда с беженцами встречаю уже я. Только на этот раз они приезжают с востока. С Киева, Харькова и других городов, подвергшихся бомбардировке российскими “освободителями“.

Для многих новоприбывших Львов раньше был городом джаза, концептуальных кафешек, неповторимой архитектуры. Сейчас же это временное убежище, в котором можно перевести дыхание.

В первые дни войны старинные улицы города опустели. Некоторые кафе работают, но музыку и смех заменила тишина. Лишь иногда ее прерывает вой сирены воздушной тревоги или машины скорой помощи.

Могло бы показаться, что жизнь покидает город.

Но это впечатление обманчиво. Просто теперь его пульс бьется не в туристическом центре. Его кровь течет на вокзале, на блокпостах, в убежищах для беженцев. Его театры и музеи теперь заполнены помощью для новоприбывших и посылками на фронт, которые беспрерывно приносят волонтеры.

Возле статуи Дианы на площади Рынок, где раньше львовяне по четвергам танцевали танго, несколько ребят плетут маскировочную сетку для военной техники. Поблизости священник дает указания рабочим. Они закрывают окна старинной церкви на улице Русской деревянными щитами, чтобы защитить стекла от взрывной волны.

Некоторые львовяне уедут. Но многие останутся. Они и дальше будут помогать беженцам, снабжать армию и готовиться к защите города от врага.

Если в первый день войны очереди выстраивались возле банкоматов и аптек, сейчас самая длинная очередь возле магазинов с оружием.

Полуавтоматические карабины, охотничьи ружья, дешевые и дорогие модели – все разлетается, как пирожки.

Львов гостеприимный город. Но он не терпит грубости.