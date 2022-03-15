5839580

Беженцы во Львове: Временное убежище

До войны Львов был городом, полным туристов. Сейчас центр города пуст. Но город полон беженцев.

Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

1 сентября 1939 года, день начала Второй Мировой Войны, мой дедушка, солдат польской армии Аверчук Юрий Максимович, встретил на львовском вокзале. Уже вскоре туда начали прибывать беженцы с запада, бежавшие от армии нацистской Германии.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Слушая его рассказы, я не мог себе и представить, что война опять придет во Львов.

Сейчас поезда с беженцами встречаю уже я. Только на этот раз они приезжают с востока. С Киева, Харькова и других городов, подвергшихся бомбардировке российскими “освободителями“.

Для многих новоприбывших Львов раньше был городом джаза, концептуальных кафешек, неповторимой архитектуры. Сейчас же это временное убежище, в котором можно перевести дыхание.

В первые дни войны старинные улицы города опустели. Некоторые кафе работают, но музыку и смех заменила тишина. Лишь иногда ее прерывает вой сирены воздушной тревоги или машины скорой помощи.

Могло бы показаться, что жизнь покидает город.

Но это впечатление обманчиво. Просто теперь его пульс бьется не в туристическом центре. Его кровь течет на вокзале, на блокпостах, в убежищах для беженцев. Его театры и музеи теперь заполнены помощью для новоприбывших и посылками на фронт, которые беспрерывно приносят волонтеры.

Возле статуи Дианы на площади Рынок, где раньше львовяне по четвергам танцевали танго, несколько ребят плетут маскировочную сетку для военной техники. Поблизости священник дает указания рабочим. Они закрывают окна старинной церкви на улице Русской деревянными щитами, чтобы защитить стекла от взрывной волны.

Некоторые львовяне уедут. Но многие останутся. Они и дальше будут помогать беженцам, снабжать армию и готовиться к защите города от врага.

Если в первый день войны очереди выстраивались возле банкоматов и аптек, сейчас самая длинная очередь возле магазинов с оружием.

Полуавтоматические карабины, охотничьи ружья, дешевые и дорогие модели – все разлетается, как пирожки.

Львов гостеприимный город. Но он не терпит грубости.

Einmal zahlen
.

Fehler auf taz.de entdeckt?

Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliches Feedback?

Gerne als Leser*innenkommentar unter dem Text auf taz.de oder über das Kontaktformular.

Писать вместе

Illustration: Ein riesiger Stift, der in ein leeres Buch schreibt.

Эта серия возможна только с Вашей финансовой помощью. Через пожертвования в Фонд taz Panter Stiftung Вы обеспечиваете и поддерживаете независимые репортажи журналистов на местах.

Spenden für die Ukraine

Wir alle wollen angesichts dessen, was mit der Ukraine derzeit geschieht, nicht tatenlos zusehen. Doch wie soll mensch von Deutschland aus helfen? Unsere Ukraine-Soli-Liste bietet Ihnen einige Ansätze fürs eigene Aktivwerden.

▶ Die Liste finden Sie unter taz.de/ukrainesoli

Die Ukraine im Krieg 5418843 5837922 g5837922

So können Sie kommentieren:

Bitte registrieren Sie sich und halten Sie sich an unsere Netiquette.

Haben Sie Probleme beim Kommentieren oder Registrieren?

Dann mailen Sie uns bitte an kommune@taz.de

Den ersten Beitrag schreiben

Geben Sie Ihren Kommentar hier ein