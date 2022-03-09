Столица Украины в состоянии войны : „Мы победим“, – говорят друг другу

В Киеве мирное население вместе с армией защищает город. Люди поддерживают и помогают друг другу.

Я начинаю этот дневник, находясь в Киеве, в пригороде которого уже несколько дней идут ожесточенные бои. Российские военные, которые полномасштабно вторглись в Украину 24 февраля, стремятся захватить столицу Украины. Я украинская журналистка, но последние 2,5 года живу в Берлине. Я специально приехала в Киев, чтобы сообщать о том, как Кремль пытается уничтожить независимость моей страны.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Сотни тысяч людей уже покинули Киев. Ситуация здесь очень напряженная, но контролируемая. Все, кого я встречаю из местных жителей, независимо от возраста и пола, настроены очень решительно. Тысячи добровольцев записались в ряды территориальной обороны. Еще вчера они были преподавателями, программистами, инженерами или таксистами, а сегодня они строят баррикады по всему городу, и говорят, что готовы встретить российских оккупантов с оружием в руках.

На всех значимых дорогах выстроены блок-посты, которые контролируют каждую проезжающую машину. Где-то баррикады выстроены из бетонных блоков, а где-то накиданы мешки с песком и перегорожены машинами, автобусами и даже трамваями.

Несмотря на то, что бои с каждым днем становятся все ближе к городу, а над киевским небом ежедневно противовоздушная система сбивает российские ракеты, чувства паники нет. Только постоянная сирена о воздушной тревоге уже заменила городские звуки оживленного мегаполиса. В последние дни к этим звукам добавилось еще и глухое эхо от разрывающихся где-то на горизонте снарядов. А сегодня утром я и вовсе увидела, как ПВО уничтожила две ракеты, которые летели буквально над моим домом.

В таких условиях каждый пытается друг другу помочь, поделиться продуктами, которых становится все меньше, подсказать важную информацию. Даже просто моральная поддержка на словах сейчас очень важна. „Мы победим“, – теперь говорят в конце каждого разговора друг другу.

В одной из недавних воздушных атак на Киев российские ракеты были выпущены по центральной телебашне. Я видела это своими глазами. Телебашня устояла, а теле- и радиовещание было восстановлено за считанные часы. В этом обстреле посреди белого дня погибло 5 гражданских человек, которые просто оказались неподалеку.

Это не очередная атака на военный объект, как утверждает российская пропаганда. Это атака на свободу слова и право на правду – базовых ценностнй демократического государства. Именно поэтому я и другие мои коллеги ежедневно будем сообщать в этом дневнике о происходящем с места событий. Чтобы у лжи и дезинформации о российско-украинской войне не было ни малейшего шанса.