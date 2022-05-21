Национальное строительство в Украине : Думая о своей стране

Полномасштабная война заставляет украинцев заново открывать свою страну. Появилось новое чувство общности.

С самого начала российского вторжения я не мог оторваться от карты Украины. Раз за разом я выискивал на ней города, о многих из которых впервые слышал из сводок с фронта.

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Война заставила украинцев сплотиться и узнать друг друга получше. Ведь раньше мы плохо знали свою большую страну и часто жили в плену стереотипов, позволяя политтехнологам спекулировать на теме языка и разных исторических героев разных частей страны.

Украинское государство, часто неэффективное и несправедливое, ассоциировалось у многих жителей промышленных востока и юга Украины с падением качества жизни после развала Советского Союза и болезненной трансформации экономики. В то же время, воспитанные советской пропагандой, они с недоверием относились к патриотическим лозунгам западных украинцев.

Украиноязычные украинцы иногда еще чувствовали себя неудобно в больших городах центральной и восточной Украины, где вследствие целенаправленной политики Российской империи и Советского Союза преобладал русский язык.

Такие различия не уникальны для Украины и не привели бы к неразрешимым проблемам. Но наш северный сосед и некоторые нечистоплотные политики ацентировали их и подпитывали взаимное недоверие и отчуждение.

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Сейчас сотни тысяч жителей Харькова, Сум и Николаева уже третий месяц спасаются от российских бомб на западной Украине, с которой раньше были знакомы, в лучшем случае, благодаря краткосрочным туристическим поездкам. Жители Львова и Тернополя, в свою очередь, видят, как русскоязычные украинцы первыми принимают на себя удар российских войск и закрывают собой всю Украину.

Конечно, это не станет волшебным эликсиром, который решит все наши проблемы. Нас еще долго будет трясти, пока мы будем защищать страну, залечивать раны и строить более эффективное и справедливое государство. Мы еще иногда будем спорить о языке и ругаться по-поводу разных взглядов на будущее страны.

Но я очень хочу верить, что теперь у нас будут новые, наконец-то общие символы и герои, а главное – понимание того, что мы, жители Ивано-Франковска, Кривого Рога или Краматорска, раз и навсегда “проголосовали“ за общее будущее, поддержав друг друга в беде. И что каждый из нас, где бы в Украине он не находился, будет чувствовать себя как дома.

Ведь когда война закончится, я обязательно впервые в жизни поеду в Мариуполь, Чернигов и Изюм.