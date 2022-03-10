На западе Украины : Кусочек балыка из Киева

Каково это покинуть родной город? И: разрешено ли вам ходить в парикмахерскую во время войны?

Мы начали собираться. Меня трусило от самих слов “Я уезжаю из Киева“. У мамы сразу давление. Папа, который еще восстанавливается после серьезных проблем со здоровьем в ноябре, сказал, что дорогу может и не вынести. Собираю вещи и понимаю, что если уеду, непонятно когда сюда вернусь.

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Потом разговариваю с мамой, смотрю в ее глаза очень глубоко и думаю: если останусь, непонятно когда я их с папой увижу….и увижу ли. Хочу, чтоб родители (им за 70), были в безопасности. Человек, который должен был нас вывезти, задерживался – дорога непростая. Я беру вещи и сажусь в машину с родителями. А дальше почти всю дорогу плачу на ровном месте.

Первый день после приезда в город на западной Украине. Не называть локации, имена и какие-либо подробности публично сейчас вошло в привычку. В супермаркете все есть, даже хлеб, очередей нет, банкоматы выдают наличку. Я понимаю, что это хорошо ведь. Но сжимается сердце, потому что в моем родном Киеве сейчас совсем не так…

Первым делом нашла парикмахерскую – состричь волосы. Кажется, в войну это глупо, но посчитала, что так станет легче. Девушка-парикмахер задавала обычные вопросы. Я не удержалась, начала плакать. Она налила мне травяного чая. Сказала, если я здесь, значит так должно быть, нужно доверять Богу, каждый должен делать хотя бы что-то. Пригласила после стрижки пойти с ней плести сетки для военных. Ну я и пошла. Она говорила, что работа руками успокаивает. Я оставалась плести, но работа эта раздражала, в голове крутился вопрос: “Что ты здесь делаешь?“ Я – журналист и мой фронт информационный.

Я впервые в этом городе. Он красивый. Обычно я много фотографирую на телефон. Здесь сейчас этого делать нельзя. Ни мозаику, ни площадь, ни дом с необычной архитектурой, ни билборды с надписями “ВСУ (Это Вооружённые силы Украины) вы лучшие“ или “Русский корабль иди на x.. й“ фотографировать нельзя. Меня могут принять за шпионку или диверсантку. А здесь они бывают. В первый день родственник сфотографировал вид из окна. Просто для себя. Через 10 минут в квартиру пришли, попросили удалить фото, проверили. Безопасность сейчас важнее остального.

Все-таки плетение сеток немного успокоило. Пришла в квартиру, родители тоже купили еды. Но я ее не беру, я беру кусочек из нарезки балыка, который привезла из Киева. Это что-то из дома. Этот кусочек будто сокращает расстояние и создает иллюзию, что ничего не случилось. Он будто родной. Он “оттуда“. Родители не понимают, почему я ем и плачу – наверное, прочитала очередную новость.

“Я хочу вернуться“. Нас отговаривают, говорят, что в Киеве должны работать ВСУ и им не надо мешать. И что дорога назад опасней, чем сам Киев. Отговорки. Так и сидим пока со своим “я хочу вернуться“ кто где.