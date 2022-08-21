Новые народные песни в Украине : Открытие собственного голоса

С начала войны музыканты в Украине пишут новые песни. Они вытесняют английские и русские песни из чартов.

Однажды, когда мой дедушка Федось рассказывал мне о своем детстве, которое совпало со Второй мировой войной, он заметил интересную вещь. Хотя миллионы украинцев воевали в рядах советской армии и вместе с другими прогнали нацистов с Украины, об этом не создали ни одной по-настоящему народной песни.

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Тому, кто привык к историям о общем подвиге народов СССР, это могло бы показаться странным.

Ведь украинцы – очень певучий народ. Вся его история – казачьи походы, крестьянские восстания, борьба за независимость на протяжении двадцатого века обязательно находили отражение в песнях. А о Второй мировой войны все известные песни были только на русском языке. Казалось, что целый народ потерял свой голос.

Это легко объяснить. После того, как Сталин окончательно сосредоточил всю власть в своих руках, короткий период относительно либеральной экономики и развития украинского языка и культуры окончился. Сердце народа – миллионы крестьян – были уничтожены во время голодомора 1933 года, сотни тысяч украинцев выселены в сибирские лагеря, а цвет интеллигенции – поэты, драматурги, художники – известные как “Расстрелянное возрождение“ – были замучены в 1937 году.

Для тех, кто остался в живых, билетом в жизнь стали абсолютное повиновение репрессивному государству и русский язык, язык межнационального общения и самой большой нации. К тому же, победа над нацистской Германии спасла Украину от колонизации одним диктатором, но обрекла на продолжение лишений в советской “тюрьме народов“. Песня всегда выражает настоящие чувства – а в Советском Союзе им места не было.

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С самого начала российского вторжения все совсем по-другому. Песня сразу стала голосом украинского сопротивления и негодования. Когда от шока сердце в первые недели чуть не выпрыгивало из груди, успокоиться ему помогала песня “Ой у лузі червона калина“. Написанная более ста лет назад по мотивам казаческой песни 17-го века, она говорит о беде в Украине, сравнивая ее с наклонившейся красной калиной, одним из символом страны. Автор обещает, что украинцы сделают все, чтобы “поднять“ калину-Украину и “развеселить ее“.

Впервые после вторжения ее исполнил известный певец Андрей Хлывнюк, который, как и многие другие артисты, променял микрофон на оружие. В разных версиях, в том числе в обработке “Pink Floyd“, песню можно услышать на YouTube, по радио, с открытых окон машин.

Сейчас сотни других исполнителей, известных и совершенно новых, выпускают свои песни о происходящем. Впервые за много лет они вытеснили англо- и русскоязычные песни с первых строчек хит-парадов. Украинский народ снова нашел свой голос в этой по-настоящему народной войне.