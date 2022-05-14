Бородянка после вывода российских войск : Живые щиты

Как справиться с ужасом российской оккупации? Особенно, если ты сам был в безопасности?

Бородянка. До полномасштабной войны я никогда не слышала об этом городке в 60 км от Киева. Впервые же услышала в начале марта, когда российский самолет скинул бомбу на одну из местных многоэтажек. У каждого города под Киевом своя особенность.

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Буча больше всего ассоциируется со зверствами российских солдат в отношении цивильных – большинство местных погибли именно от пуль. Гостомель с боями за аэропорт. Бородянка же с тем, что здесь российские самолеты сбрасывали бомбы на многоэтажки – из 29-ти минимум 8 придется снести.

Во время оккупации Бородянки я находилась в городе на западе Украины. Однажды возвращаясь домой вечером увидела мужчину, который показался мне диверсантом (подозрительность – один из синдромов войны) – все смотрел по сторонам, заглядывал во дворы. На следующий день я встретила его на курсах по доврачебной помощи и боевой подготовке.

Его зовут Мирослав. Он из Бородянки. Чудом смог вывезти себя и маму под шум вражеских самолетов и взрывов. Мирослав старался держаться на позитиве. Вся тяжесть читалась между строк. Он начинал говорить о цветах со своего сада в Бородянке, а заканчивал рассказом о знакомой семье под завалами – они могут быть живы, их нужно спасти. На этом он будто уходил глубоко в себя.

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Под завалами они были уже много дней и тогда, в середине марта, поездка в Бородянку казалась чем-то невозможным. Но в начале апреля Киевскую область освободили. Мой новый друг собрал помощь и повез ее в Бородянку при первой же возможности, а через пару недель проделал это снова.

Я присоединилась во второй поездке в середине апреля. Многие объекты разминированы, завалы продолжают разбирать. Город все ещё изолирован, света нет, работают только коммунальщики и центры раздачи гуманитарной помощи. Явной угрозы уже нет. Осталась ее большая черная тень в виде разбомбленных многоэтажек, немного одичалых местных, которые до сих пор готовят еду во дворах на костре и рассказывают, как боялись пошелохнуться в подвалах, чтоб их не заметили российские солдаты. У каждого здесь своя история о встрече с ними – в оккупации оставаться нельзя…

Я не могу забыть один подвал. Еще в марте в нем жили люди. Вещи оставлены так, будто туда снова вернутся. Но не вернутся. Кого-то из тех, кто там прятался, уже нет в живых. Прямым попаданием бомбы в этом доме снесло целый подъезд до подвала…

Все эти города и села в области, к которым пришел “русский мир“, Бородянка, о которой я даже не знала, – они ведь стали живым щитом между оккупантом и Киевом. Они взяли удар на себя и я не знаю, как к этому относиться.