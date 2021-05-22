Разочарованность в Беларуси : По кругу

Люди потеряли веру в справедливость. Все устали. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 85.

Пишу колонку и понимаю, что с августа мы ходим по кругу. Новости уже не удивляют, один день похож на другой, люди устают и теряют веру в справедливость, журналисты пишут в фейсбук, как они выгорели эмоционально и профессионально, просят более „нежного отношения“ к себе со стороны других коллег. И говорят: что не отвечать на сообщения уже нормально. Выгорели.

Например, просят не звонить по выходным, и не писать ночью. Все устали от плохих новостей, а они не заканчиваются. Такое чувство, что власть дожимает, гоняет по кругу, пока все окончательно не сдадутся.

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В прошлую пятницу, в Минске в доме Правосудия начался суд по „делу студентов“. Всего 12 обвиняемых: студенты университетов, выпускница медицинского, и преподавательница. В ноябре 2020-го их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Люди более полугода в СИЗО, сейчас только начался первый суд.

В зал суда пускали только родственников, всего на улице собралось около 100 неравнодушных белорусов. У суда с раннего утра дежурили автомобили милиции и ОМОНа. Увидев количество людей, милиция объявили в мегафон, что „в зал судебного заседания больше не пускают, просьба разойтись“. Люди не уходили. Начались задержания. Кто-то убежал, а вот журналистка TUT.BY, Любовь Касперович, выполняя свои профессиональные обязанности, убежать не успела, споткнулась и упала.

Люба находится за решеткой более 72 часов, сегодня у нее суд, ее обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии – ч. 1 ст. 24.23. Пока все непонятно, чем это закончится.

Белорусы получают штрафы и задержания за „неправильные носки“, за „протест мармеладом“, за „неправильные штаны“, за БЧБ-флаг на собственных домах, за то, что собираются во дворах своих домов более 3 человек, потому что это уже пикет. И даже судят за то, что те приходят поддержать уже ранее задержанных белорусов.

- Пойду в магазин схожу за продуктами. Надеюсь под статью не попаду, стоя в очереди, – комментируют белорусы новости.

Сегодня за решеткой находятся 16 представителей медиа.

Три журналистки отбывают уголовное наказание: Дарья Чульцова и Катерина Андреева с „Белсата“ сидят за стрим с акции памяти Романа Бондаренко получили (они получили по два года колонии). Сидит уже полгода журналистка Катерина Борисевич, осужденная за статью о том, что Роман Бондаренко был трезв. Кстати, на следующей выйдет на свободу (надеемся). Также, ждут своего суда руководство Пресс-клуба, журналисты Ксения Луцкина и Анджей Почобут, медиаменеджер Андрей Александров.

Все устали…