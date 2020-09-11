Государственные символы в Беларуси : Неправильный флаг

Бело-красно-белые цвета оппозиции не разрешены. Ольга Декснис рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 2.

Вероника работает менеджером в частной компании в Минске. Сегодня ее парень, уйдя на работу, временно перестал выходить на связь.

- К нему пришла милиция, – рассказывает Вероника. – Причину я не знала. Мысли были разные, такое сейчас время. Это могло быть: задержание за участие в мирной воскресной акции на автомобиле, у нас в стране могут вычислить по номерным знакам и прийти домой составить административный протокол. Это могли быть вопросы по работе. Оказалось, милиционеры просили записи с видеонаблюдения. На соседнем доме кто-то нарисовал краской огромную бело-красную символику.

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Знакомые Вероники получили штраф за такой флаг, разместив его у себя на балконе. Люди воспринимают такие действия властей как хищение личного имущества. Потому что флаги снимают люди без формы. Иногда МЧС.

- Милиция вызывает на беседы, это работает как дисциплинарная ответственность, – говорит Вероника. – Если урок не пройдет, то составляют протокол за административное правонарушение. Инкриминируют это народу как нарушение целостности фасада здания или пропаганду надругательств над государственной символикой. Хотя, в Конституции нет конкретного перечня. Возможно, да, для Беларуси флаг единый, но народ имеет право выражать свою гражданскую позицию. Как и вывешивать флаги ЛГБТ. Это исключительно мнение человека.

Девушка в своей съемной квартире на балконной раме также растянула символику перемен.

- Когда в нашем районе были брутальные снятия флагов с битьем стекол, я временно его сняла. Только по той причине, что квартира мне не принадлежит. Хотя, хозяйка жилья поддерживает меня, наш разговор мы заканчиваем «Жыве Беларусь».

Кстати, к концу дня бело-красный флаг на жилом доме с помощью спецтехники неизвестными людьми был закрашен на ныне действующий государственный – красно-зеленый.