Чемпионат мира хоккею 2021 в Беларуси : Собака на столе у Лукашенко

Белый шпиц вызвал больше внимания, чем интервью Лукашенко. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 51.

В воскресенье на российском ТВ вышло интервью с Лукашенко и его сыном Колей. Сын назвал своего отца „отвратительным пациентом“, потому что отец отказывася принимать лекарства от ковида. А президент говорил про то, что Путин его единственный друг, про новую Конституцию и витиеватые даты ее принятия, и про то, что для Беларуси будет позором, если Чемпионат мира по хоккею отменят в Минске.

Но почему-то самым обсуждаемым на следующий день стала собачка Умка, которая забралась на обеденный стол во время интервью. Собака на столе. Это как? Спросила и я своих подписчиков в фейсбуке.

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- Чего вы все пристали к ней, – прокомментировала журналистка у меня под постом. – Это наименьшее из бед, что может быть в нашей стране.

Острым вопросом для Беларуси по-прежнему является проведение Чемпионата мира по хоккею. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) примет решение о месте проведения чемпионата на своем заседании в конце января. На днях Рене Фазель приезжал в Минск на встречу с Лукашенко. На сайте iihf.com (официальный ресурс Международной федерации хоккея) появилось интервью с главой организации.

- С учетом текущих проблем внутри страны, как вы думаете, произвел ли этот визит негативное впечатление? (спрашивает журналист iihf.com).

- Да, и мы сожалеем о негативной реакции, которую вызвали фотографии и видео, полученные со встречи (на фото Лукашенко и Фазель дружественно обнимаются). Несколько месяцев назад у нас был видеозвонок с премьер-министром Латвии, но для этого визита мы сочли абсолютно необходимым встретиться с президентом Беларуси лично.

– Мы пришли с конкретными требованиями, которые государство должно выполнить, чтобы чемпионат мира мог пройти в Минске. Среди них было обещание найти мирные решения для улучшения социально-политической ситуации в стране и предоставить всем белорусским спортсменам возможность вернуться в свои виды спорта и соревноваться в них. Самое главное, белорусское правительство согласилось на открытый и конструктивный диалог с оппозицией, чтобы вывести чемпионат мира по хоккею 2021 года из политического фокуса и использовать спорт как средство объединения людей.

Светлана Тихановская у себя в телеграм – канале высказалась на этот счет: Если Чемпионат мира не перенесут из Минска, многие сборные будут его бойкотировать. -Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнёров в этом, – заявила Тихановская.

По данным Тихановской, в поддержку переноса или бойкота уже выступили премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея IIHF финн Калерво Куммола, депутаты Бундестага, Конгресса США, и другие.

Чемпионат мира 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня, как ранее планировалось, в Беларуси и Латвии.