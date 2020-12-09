Лишение свободы в Беларуси : Не сломана

Мисс Беларусь 2008 года в тюрьме. „Политические“ особенно унижаются. Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в эти непростые времена. Эпизод 41.

Победительница конкурса «Мисс Беларусь-2008» и участница международного конкурса «Мисс мира» Ольга Хижинкова из тех людей, про которых говорят: «Красива не только снаружи, но и внутри». Она известный благотворитель и неравнодушный человек, которого хватает и на помощь детям, и на спасение бездомных животных, и на сбор средств на лечение тяжелобольных. «Я должна решать какие-то социальные задачи, привлекать внимание к проблемам общества» – говорит она.

В разгар предвыборной гонки, Ольга резко высказалась по поводу ареста кандидатов в своих социальных сетях. А когда по стране прокатилась волна насилия, стала непримиримым борцом за справедливость. 8 ноября Ольгу задержали на мирной акции протеста в Минске и судили уже трижды, признали виновной и несколько раз увеличивали срок содержания. Предположительно, Хижинкова должна выйти на свободу 11 декабря, проведя в заключении больше месяца.

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Журналистка Александра Квиткевич, которая просидела с Ольгой в одной камере 10 суток, рассказала порталу tut.by, в каких условиях содержится белорусская медиаперсона. Помимо того, всем задержанным не передают неделями предметы первой необходимости, «политическим» стараются создать максимально жёсткие условия.

«В какой-то момент Ольга сидела с женщинами, задержанными за распитие спиртного, а потом в камеру буквально подбросили мертвецки пьяную бездомную женщину. Волосы у неё были так спутаны, что превратились в корку, в огромном количестве лохмотьев, которое было на ней, жили вши нескольких видов. Было видно, как они ползают у неё по одежде, падают на пол, когда она чешется», – рассказала журналистка.

Когда у ещё одной больной алкоголизмом женщины начался делирий, по вызову пришли охранники и через дверь стали инструктировать Хижинкову как оказать первую помощь. Потом девушкам «повезло»: их перевели вчетвером в двухместную камеру, в которой было очень холодно, дул ветер из окон и тек унитаз со сломанным сливом.

Утренняя проверка сопровождалась непонятными «церемониями»: люди в балаклавах забегали в камеры и зачем-то стучали дубинками по кроватям и по решёткам на окнах. Поощрением за добровольное мытье полов в коридорах следственного изолятора может быть прогулка на свежем воздухе.

Журналистка говорит, что настрой «Мисс Беларусь-2008» в заключении нельзя назвать боевым, но и сломленной Ольга не выглядит. «22 ноября, в её день рождения, я ей нарисовала торт. А ещё одна задержанная – открытку с четверостишием про «Мисс Окрестина-2020» (следственный изолятор находится в Минске на улице Окрестина – прим.автора)».

У Ольги от такого поздравления навернулись на глаза слёзы умиления. Невзирая на непростые условия содержания, Ольга Хижинкова сохраняет вежливость и тактичность в общении, не стала злой или ненавидящей всех.