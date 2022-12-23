Последствия войны в России : Разрыв в обществе

Нападение России на Украину разделяет российское общество. Дружба и семейные отношения разрушены.

Война, которую Россия развязала против Украины, помимо очевидных бед, принесла огромное количество косвенных. И если украинцев эта беда сплотила, то россиян, наоборот, разъединила еще больше. И не только разделив их на группы, но разорвав и испортив отношения – семейные, романтические, дружеские.

Война стала темой, о которой невозможно договориться. Невозможно услышать другого, невозможно найти компромисс. Споры между людьми даже если начинаются мирно и с попыток обменяться фактами и аргументами, то заканчиваются, в лучшем случае, гробовым молчанием и еще большим отдалением, или – в худшем – ненавистью, проклятиями и полным разрывом.

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Это очень больно, и выхода тут нет. Потому что оказалось, что отношение к войне – это не просто политические взгляды или разные ценности, – это диаметрально противоположное восприятие действительности.

Я отношусь к тем, кому „повезло“. Мои родители против войны. Но есть нюансы. Моя мама – человек довольно внушаемый, и на протяжение долгих лет она смотрела федеральное телевидение и в целом ему верила. Помню, как лет десять назад она смотрела по телевизору военный парад на Красной площади к 9 мая и позвонила мне со словами: „Маша, такая гордость видеть все наши „Тополи“, я аж слезу пустила“. Я вздрогнула от ужаса и сказала ей все, что думаю о милитаризации общества и о гордости за парад.

Но так получилось, что несколько лет назад я подсадила ее на телеканал „Дождь“, и она постепенно стала воспринимать мир так, как преподносил ей оппозиционный либеральный канал. А потом у нее и вовсе сломался телевизор, и она полностью перешла на YouTube и те общественно-политические шоу, которые я ей рекомендовала. И когда началась война, она была уже давно на правильной стороне.

С отцом сложнее. Он и во время аннексии Крыма в 2014 году говорил, что „все сложно“ и „все хороши“, правда, стал активно смотреть украинское телевидение, чтобы лучше понимать, что происходит. А теперь у него позиция „я не верю никому, империя – это зло, мне нет до нее дела, а ей – до меня, буду сидеть у себя на даче и заниматься своими виноградниками“.

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А еще моя бывшая девушка за войну. Это не стало сюрпризом или драмой, да и бывшая она уже много лет как. Она работает в МИДе РФ и давно и прочно занимает прогосударственную позицию во всем. Благодаря ей я знаю, что люди, искренне верующие в мировой заговор против России и в козни Запада, желающего развалить „нашу великую державу“, существуют.

Она оправдывает Сталина. Она считает, что государство должно быть сильным и тоталитарным, „иначе наступит анархия и будет еще хуже“. После того как мы перестали быть парой лет 15 назад, мы еще долго были хорошими приятельницами, но где-то с 2019 года почти перестали общаться – именно из-за политики.

Так что, повторю, мне повезло. Но я знаю огромное количество случаев, когда раскол проходит посредине семей – между родителями и детьми, братьями и сестрами, мужем и женой- эти истории – полные боли и безнадежности.