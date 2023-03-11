США и война в Украине : В Нью-Йорке нет войны

Наш российский автор находится в Нью-Йорке несколько недель после года изгнания в Латвии. Там почти никто не интересуется Украиной.

Так вышло, что я на два месяца уехала из Риги – места моей „постоянной“ эмиграции – в Нью Йорк. И война – контекст моей жизни в течение последнего года, развернувший ее на 180 градусов и пустивший ее то ли под откос, то ли в свободный полет в безвоздушном пространстве, – эта война исчезла. Отовсюду. Перестала существовать.

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Ее нет ни в новостях (лишь иногда, да и то в репортажах Vice), ни на улице (украинских флагов здесь практически не встретишь), ни в разговорах людей. Ее нет ни в кругу американских тележурналистов главных новостных каналов, которых разоблачение лжи конгрессмена Джорджа Сантоса заботит ощутимо больше, чем бои в украинском Бахмуте

Ее нет в разговорах преподавателей Нью-Йоркской Академии Кино, где я временно учусь: они говорят об „объективной“ журналистике, необходимости давать слово и тем, и другим, а я возмущаюсь и рассказываю им о том, что давать слово, например, министру иностранных дел РФ Лаврову я бы не стала – ибо все, что он (и прочие чиновники путинской России) скажут, будет заведомой ложью.

Но преподаватели меня не очень понимают, их по понятным причинам заботят их внутриамериканские проблемы – как угнаться за вниманием аудитории, как соблюсти необходимый минимум этических стандартов в работе и как сохранять профессионализм. А когда объясняешь им, что российская журналистика (настоящая, а не пропаганда с федеральных каналов) сейчас сталкивается с совсем иными вызовами и этическими дилеммами, они вздыхают, качают головами и хором говорят „how horrible“.

Нет войны и у обычных людей. За последний год цены, особенно на еду, взлетели здесь ощутимо: Нью-Йоркцы, к примеру, все в гневе и постоянно говорят о ценах. Но мало кто задумывается о причинах инфляции. Некоторые из них, кто следит за новостями, могут сказать про эпидемию птичьего гриппа, но почти никто не скажет, что это из-за войны в Украине, последовавшем после ее начала нефтегазовом кризисе и перебоями с экспортом украинского зерна.

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Война есть, пожалуй, лишь у эмигрантов-либералов старой закваски (но они выражаются в духе „мы окончательно потеряли нашу Россию“), либо у совсем активистов вроде Финли Муратовой (ребенке Дмитрия Муратова, основателя „Новой газеты“ и лауреата Нобелевский преимм Мира“). Такие активисты регулярно собираются на Таймс Сквер и проводят точечные акции, например, против экоцида в Украине.

Среднестатистический же американец этой войной не интересуется. И тогда как Рига (и остальная Европа) экономит свет, газ, дрова и все-таки продолжает следить за новостями со своей восточной окраины, Нью-Йорк как сиял огнями на 800 процентов, так и продолжает, в квартирах американцев тепло и светло, автомобили у них такие же большие и с такими же огромными двигателями. И только яйца стоят не 3 доллара, а 5.