Русский взгляд на Россию : Пропасть между своими

Они живут в параллельных реальностях: русские в эмиграции и русские в своей стране. Существование определяет сознание.

С начала войны прошло больше года, и это тот срок, за который стало отчетливо видно, что пропасть между уехавшими и оставшимися россиянами образовалась, и она только растет. И я имею в виду не противников и сторонников войны, с этим все понятно, а исключительно тех, кто не поддерживает ни путинский режим, ни вторжение в Украину.

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Я про взгляды на безопасность, настоящее и будущее.

Уехавшие, как правило, настроены крайне пессимистично, не очень удивляются каждому новому все более репрессивному закону, каждому новому зврескому задержанию или приговору. В думе говорят про смертную казнь? Конечно, введут, а вы сомневаетесь? Электронные повестки через Госуслуги? Естественно, а чего вы ждали. 25 лет Владимиру Кара-Мурзе? А вы чему-то еще удивляетесь?

Оставшиеся, наоборот, часто говорят в духе „погодите, смертную казнь еще не ввели“, „мало ли кто что сказал в думе, законопроект еще не внесен“, „электронные повестки можно игнорировать, еще нет такого закона“. Они по-прежнему оперируют понятиями „закон“, „конституция“, „права граждан“, на что уехавшие смеются сквозь слезы, указывая, что все эти слова на протяжение последних полутора десятилетий постепенно, но неотвратимо, теряли свой смысл и силу, и сегодня не значат и не гарантируют абсолютно ничего.

Я согласна, что мы, уехавшие, оторвались от реальности. Но тут нужно определиться, что мы называем реальностью. От бытовой – однозначно оторвались. Те, кто уехал из России, уже год наблюдают за страной по новостям и через знакомых, то есть опосредованно. А в новостях из России каждый день ужасы: аресты, слежки, репрессии, доносы, санкции, инфляция, мобилизация, Пригожин, вербовки, теракт в центре Питера, смертная казнь – продолжать можно бесконечно.

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При этом никаких непосредственных впечатлений от страны у нас нет, а тем временем в Москве наступила весна, народ безмятежно гуляет по набережным и бульварам, кафе и бары полны людей, в магазинах полно продуктов, метро работает получше, чем в Берлине или Нью-Йорке, безработицы как будто нет, по улицам танки не ездят и медведи не ходят, страшных букв Z почти не видно.

Жизнь продолжается, и для оставшихся она состоит не только из страшных новостей, а из всех этих непосредственных впечатлений от российской реальности. И если я, закрыв ноутбук в ужасе от очередных новостей, выхожу на улицу и вижу мирную рижскую жизнь, и думаю „хорошо что я тут, в безопасности“, то моя коллега в Москве, закрыв ноутбук в таком же ужасе, выходит Покровку в центре Москвы и думает „все не так плохо, жить можно“.

Про эту пропасть я и говорю. И хотя обе наши реальности одинаково реальны, они как будто все менее совместимы. И это я уже сбилась со счету какое трагическое последствие этой ужасной войны.