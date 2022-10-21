Украинские беженцы : Об уехавших

В украинском обществе назревает раскол. Она отделяет тех, кто остался, от тех, кто покинул страну.

Каждый украинский ребенок в школе читает классическое для нас произведение Василя Стефаника “Каменный крест“. Эта новелла об эмиграции – её главный герой прощается с родной землей перед отъездом навсегда – в Канаду. Там и сейчас одна из крупнейших украинских диаспор.

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В детстве мне сложно было представить, что массовый выезд из Украины станет нашей реальностью, поэтому произведение казалось очень далеким от меня. Теперь украинцы бегут от войны во все возможные страны и уже на месте создают свои сообщества, продолжают помогать Украине, и, о чём не так уж охотно говорят в Киеве – часто не собираются возвращаться.

Уже сейчас заметна линия разделения между теми, кто уехал и кто остался. Те, кто уехал в старую Европу сталкиваются с непривычной для нас бюрократией и тем, что многие атрибуты украинской жизни кажутся фантастикой. Мол, быстрые онлайн-банки или круглосуточные супермаркеты для европейцев в диковинку.

Те же, кто остался – нередко осуждают беженцев – ведь по их мнению Киев или Львов давно уже безопасны и пора возвращаться. Важный аспект – большинство уехавших из Украины – это женщины, так как военнообязанные мужчины выехать не могут и поэтому любой оказавшийся легально или нелегально мужчина с украинским паспортом воспринимается как предатель.

Мы оказались разбросанным народом. Имея свою государственность, мы едем в другие города и страны, где, кроме помощи, сталкиваемся с дискриминацией, антимигрантскими взглядами и, увы, пророссийскими демонстрациями. А дома нас ждут часто взгляды осуждения от тех, кто не уехал, несмотря на опасность.

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Почти все мои близкие уехали. Теперь они в Болгарии, Германии, Финляндии строят другую жизнь, не зная, смогут ли когда-нибудь вернуться. И нет никаких гарантий, что приехав в Украину они найдут здесь покой и безопасность. Можно быть уверенным только в одном, пусть это и очевидно – никто из них не хотел и не собирался уезжать.

Украинцы – жертвы, а не искатели лучшей жизни. Не они виноваты в том, что в магазинах дорожают товары, а европейские правительства требуют экономить. Не украинская женщина с ребенком виновна, что в городах не осталось свободной недвижимости, не она виновата, что в трубах больше не течет дешевый российский газ.

Это очевидно, по-моему, всем, но не тем, кто требует бросить Украину на съедение России и “сделать все как раньше“. Как раньше – уже не будет, мы, потерявшие миллионы человек беженцами, знаем об этом, как никто.