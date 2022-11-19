ЛГБТК в России : Любимые враги режима

Российский режим уже давно борется с гомосексуализмом. Но с 24 февраля ситуация для ЛГБТК в России стала еще более опасной.

Среди тех, кто уехал из России в Латвию после 24 февраля, довольно много представителей ЛГБТ. И это не 10-процентная погрешность (считается, что средневзвешенная доля ЛГБТ среди населения Земли – это как раз десять процентов) – многие уехали именно от гомофобных репрессий, которых с начала войны становится еще больше.

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Скажу честно – гомофобия, стремительно возрастающая на государственном уровне в России, была не последней причиной, почему я уехала из России сразу после начала войны с Украиной. Мы уехали вместе с моей партнёркой, обе мы много лет занимались темами феминизма и ЛГБТ.

Российская власть годами закручивала гайки во всех сферах, так или иначе связанных со свободой. Как известно, личная жизнь человека – это важнейшее поле боя для авторитарного режима или тоталитарной идеологии. Потому что если позволить человеку решать, кого ему любить, станет невозможно его контролировать.

Российская власть поняла это довольно давно – уже почти 10 лет в России действует закон о так называемой „гей-пропаганде“ среди несовершеннолетних, запрещающий любой контент, показывающий, что негетеросексуальне отношения не хуже „традиционных“. Любая книга, статья или фильм, где есть тема ЛГБТ, должн была иметь метку „18+“ и быть недоступна для детей. С одной стороны, многие в России привыкли к этим ограничениям, с другой – всегда было понятно, что будет становиться только хуже.

ЛГБТ (вместе а Америкой, НАТО и феминистками) давно стали излюбленными врагами режима, а в ситуации, когда он от слов перешел к бомбардировкам, стало совсем страшно. Когда началась война, многие (и я тоже) всерьез испугались, что, условно, завтра „начнут вешать геев на столбах“. И хотя Латвия на фоне Западной Европы, где во многих странах давно легализованы однополые браки, считается страной не очень гей-френдли, у меня ни на секунду не было сомнений, что мне здесь будет намного безопаснее, чем в России.

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Действительно, этим летом латвийский Сейм в очередной раз отложил рассмотрение законопроекта о гражданских однополых союзах, и на фоне многих западноевропейских стран это выглядит довольно консервативно. При этом никакой гомофобии в Риге я не встречала ни разу.

Мнигоие мои негеторосексуальные знакомые из России чувствуют себя здесь более чем свободно. Держатся за руки, ходят на тематические дискотеки. В прайде, который прошел тут в июне, приняли участие тысячи людей, и это был огромный и прекрасный праздник: ради радужного шествия был перекрыт весь центр, и целую неделю в городе проходили разные ЛГБТ-мероприятния – от дискуссий до дрэг-шоу и дискотек в латексе. А главный концерт прайма в Верманском саду открыл мэр Риги, после чего был музыкальный номер с припевом „Путин хуйло“.

Совсем недавно в госдуму РФ был внесен очередной законопроект – теперь уже о запрете „пропаганды ЛГБТ“ среди всех, не только детей. Многие его опасаются, и мало кто сомневается – очередной репрессивный закон будет принят. Потому что режим объявил войну всем, не только Украине.