Украинские беженцы в Молдове : Маленькая страна, большие сердца

В молдавском городе Единцы построили „Мирный городок“ для украинских беженцев. Это оазис безопасности и место, где можно поговорить со своими земляками.

Мирный городок в городе Единцы в Молдове – это огороженная территория, где на зеленом газоне в тени раскидистых деревьев от лучей жаркого молдавского солнца прячутся новеньки домики из свежего, ароматного дерева. Площадь каждого из них составляет 20 квадратных метров. Кухонный блок, прачечная, душевые и туалеты находятся в стоящем тут же здании из камня.

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Сейчас городок оборудуют всем необходимым для комфортного проживания в нем. В планах устроителей -максимально благоустроить его территорию, установив тут и детскую площадку, и место для отдыха взрослых.

Этот городок рассчитан на одновременное проживание 50-ти человек, и построен специально для беженцев из Украины. Теперь украинцам в Молдове есть, где перевести дух, познакомиться поближе, обсудить ситуацию, поделиться планами – в общем, поговорить со своими земляками на родном языке.

- Мирный городок – замечательная идея. Слезы благодарности наворачиваются, когда видишь, как люди стараются, как вкладывают всю душу, чтобы помочь нам, – говорит Алла Кочетова, приехавшая с семьей из разрушенного войной Мариуполя.

А построили этот маленький оазис мира для украинцев в городе Единцы, расположенном на севере республики. Неподалеку от этого города находятся 7 международных автомобильных пограничных переходов, 5 из которых с соседней Украиной. С первых дней войны сюда потоком стекаются беженцы из Украины. На сегодняшний день в городе Единцы находятся 156 беженцев, а в Единецком районе их более 300.

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До сих пор приезжающих из Украины расселяли стихийно, пристанище им давали отели, гостиницы, общественные организации и местные жители. Теперь у них будет свой мирный городок

Молдова – небольшая страна с населением чуть более 2,5 миллиона человек, и расположена она между Украиной и Румынией. Общая граница с Украиной, в которой сейчас идет война, составляет 939 километров.

Несмотря на то, что Молдова маленькая и небогатая страна, в ней живут люди с большим сердцем, готовые разделить боль и страдания украинских беженцев, и помочь им в эти трудные времена.

– Идея создания удобного места для приема беженцев родилась еще в марте. Мэрия города Единцы вместе с представителями Австрийского Агентства социального развития и инновации искали возможность для ее воплощения. Пришло время, и, наконец, у нас в Единцах появился мирный городок. Ведь каждому в этом мире нужно иметь свой, хоть маленький, но домик, – сказал мэр города Единцы Константин Кожокарь.

Домики были привезены и установлены в рамках проекта „Мирный городок – равенство для всех“, который воплощается в жизнь районной ассоциацией образования для взрослых, помогающей людям в трудной жизненной ситуации. Огромную поддержку оказывают австрийское посольство и местные власти.