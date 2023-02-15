Российские мигранты в Молдове : Настойчивость Александра Кудашева

Российский экологический активист просит убежища в Молдове. Из-за своего протеста против войны в Украине он теперь вынужден покинуть страну.

Александр Кудашев, 40-летний мужчина из Самары, Российская Федерация, прибыл в Молдову в марте 2022 года, где вскоре попросил убежища, но чуть не оказался за решеткой.

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Служба безопасности Молдовы признала Кудашева „опасным для государственной безопасности и общественного порядка“.

Это был 70-й день рождения Путина, 7 октября 2022 года, около десяти часов вечера на территории посольства России в столице Республики Молдова, Кишиневе, взрывались фейерверки. Нет, это не сотрудники посольства праздновали. Фейерверки взрывались в знак протеста против широкомасштабного жестокого вторжения России в Украину. Мне было интересно узнать, почему он решился на такой поступок: „Я хотел бы, чтобы россияне тоже хотя бы на несколько секунд почувствовали то, что чувствуют граждане Украины, когда под их окнами взрываются снаряды“, сказал Кудашев.

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На воротах дипломатической миссии появилась надпись „Путин убийца“, написанная в цветах украинского флага, и висел флаг российской оппозиции в сине-белых тонах.

Это был Александр Кудашев, экологический активист в России. В Кишиневе он принимает участие в волонтерской работе по оказанию помощи украинским беженцам и активно выступал против вторжения России в Украину на антироссийских акциях протеста.

Реакция из Москвы, очевидно, не заставила себя ждать. Два дня спустя, по совпадению или нет, три российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы, пролетев в направлении нескольких регионов Украины. В итоге власти Молдовы возбудили уголовное дело против Александра. 11 января 2023 года, Кудашев был осужден за вандализм и оштрафован всего на 1200 евро, избежав тем самым заключения.

А заявление мужчины о предоставлении убежища также было отвергнуто.

После того как Путин объявил о частичной мобилизации в России, тысячи российских граждан бежали в Молдову, многие из них просили убежища. Хотя гражданам России разрешен въезд в Республику Молдова, однако, в связи с возросшим риском безопасности, молдавские власти распорядились тщательно контролировать пересечение ими границы и рассмотрение заявлений о предоставлении убежища. В то же время они выразили готовность выслать обратно тех, кто представляет минимальную опасность.

Кудашев обязан покинуть Республику Молдова до конца февраля 2023, так как не желает оспаривать решение.

Даже такое решение молдавских миграционных властей не обескуражило ему, и он решил бороться на украинском фронте, используя свои средства и возможности. Он был принят, в том числе благодаря своему протесту в Кишиневе, в Легио́н „Свобо́да Росси́и“ – воинское подразделение ВСУ, состоящую из российских граждан, перешедших на сторону украинских войск.

Настойчивость Александра меня удивляет. „Если раньше мы боялись штрафов, тюремного заключения или других репрессий, то теперь единственное, чего мы должны бояться, – это личной смерти или смерти наших близких“.