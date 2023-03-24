Прощай, молдавский язык! : Деколонизация в Республике Молдова

В Конституции Молдовы термин „молдавский язык“ теперь заменен на „румынский язык“. Это политическое решение.

Исторический момент для Республики Молдова. Румынский язык стал официальным языком страны и заменит молдавский, несуществующий язык, придуманный советской властью и искусственно поддерживаемый про-российскими политиками.

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У меня никогда не было сомнений в том, на каком языке я говорю, – это румынский! Это язык, на котором я говорю дома, с друзьями, с людьми в моей стране и язык, который я изучала в школе. Однако на политическом уровне, в течение трех десятилетий с тех пор, как Молдова 1991 провозгласила свою независимость, язык был причиной споров и использовался лояльными Москве политиками как инструмент для рассорения этого народа.

Эти споры доведены до абсурдных крайностей, вплоть до того, что в официальном законодательстве язык, на котором говорят в этом крае, указывается как „официальный язык“, „государственный язык“ и „родной язык“. В то же время, в Конституции Республики Молдова официальным государственным языком является молдавский.

Таким образом, вот уже 32 года мы живем в абсурде, когда научным языком страны всегда был румынский, а политическим – молдавский. 2 марта 2023 был сделан первый шаг к прояснению ситуации, когда парламент Молдовы проголосовал в первом чтении за закон, делающий румынский язык официальным языком страны.

Настоящее освобождение и возвращение к родному языку произошло 16 марта, когда проект был проголосован во втором чтении и румынский язык стал официальным языком Молдовы. По-настоящему волнующий день!

Фактически, голосование по этому закону ставит точку в языковой битве, которая велась на протяжении 200 лет, в течение которых наш народ находился под русским доминированием, после отделения от Румынии, и пережил обширный процесс денационализации. Молдавский язык был якобы изобретен в Приднестровском регионе и впоследствии использовался советской властью для создания и навязывания нам ложной идентичности.

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Даже после провозглашения независимости Молдовы, Москва всегда была заинтересована в том, чтобы говорить, что здесь другой народ и другой язык, чем румынский. Таким образом, к руководству новой независимой республики пришли коммунисты, которые, как и Россия, хотели сохранить государственность страны, и для достижения этой цели они поддерживали риторику о молдавском народе, говорящем на молдавском языке, поэтому и в Конституции 1994 года это было зафиксировано.

Этот закон символизирует возвращение к исторической правде, которую большинство граждан этой страны ждали с момента провозглашения независимости. Сбрасывание советских одежд и возвращение к истинным ценностям народа, что открывает путь к тому, к чему стремится Молдова, – к европейской семье, частью которой является румынский язык.