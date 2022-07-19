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Заявка на членство в ЕС Молдовы: Надежды мало

В Молдове люди ощущают последствия инфляции. Большинство не верят, что вступление в ЕС улучшит их положение.

Ein Mann und eine Frau fahren mit einem Pferdefuhrwerk an einer Bushaltestelle vorbei

Молдова: Многие люди больше не могут позволить себе жить Foto: Veronique Popinet/imago

Если попытаться одним словом описать сегодняшнюю Молдавию, то больше всего подходит слово „хаос“. Инфляция почти 30%. В космос взлетели цены на все товары без исключения, но особенно на топливо и электричество. С начала года цена на литр бензина выросла на 56%, а дизельного топлива на 61%. Неоднократное увеличение стоимости природного газа (За год цена увеличилась в 5 раз).

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И все это на фоне тотального бездействия правительства. Президент Майя Санду уже даже не пытается слукавить и прямо заявляет: перспективы снизить инфляцию нет, а цены на газ еще вырастут к осени. По стране катятся волны протестных акций, где люди требуют отставки правительства. И тут – о чудо! – Молдавию признают кандидатом в члены ЕС.

Заявку на членство Молдавия подала сразу после российского вторжения в Украину. И одобрили ее очень вовремя для правительства: на фоне обнищания и отчаяния молдаван это могло бы выглядеть как луч надежды на счастливый конец. Могло бы, но только не все подчиняется законам голливудской драматургии – вступление в ЕС в народе встретили без особого энтузиазма. В ответ на признание Молдавии страной-кандидатом Санду заявила, что ЕС – это ключевая цель для страны, и „мы готовы заплатить любую цену, готовы идти до конца“.

Только вот граждане считают, что за все заплатили уже с лихвой и на много лет вперед. Да и платить-то больше нечем. Сладкой песней про то, что Евросоюз принесет молдаванам больше благополучия, больше возможностей и больше порядка, здесь мало кого одурманишь. Люди, измотанные реальностью, ко всему относятся с сомнением и скептицизмом. В последние несколько месяцев не уменьшаются очереди за заграничными паспортами – для их изготовления даже перестало хватать бланков.

И в этих очередях – жители небольшой аграрной страны, которые мечтают о лучшей жизни: зарабатывать евро, учиться в лучших европейских вузах и отдыхать на европейских курортах. Но пока у нас из европейского –только цены. Путь к европейскому благополучию, разумеется, долгий и тернистый, но выживать ведь нужно уже сейчас. Есть и другая сторона вопроса: вступить в ЕС означает похоронить надежды самостоятельность и независимость. А кроме мечты о европейских курортах и ровных дорогах, в сердцах молдаван живет еще более сладкое желание – видеть страну сильной и не зависимой ни от России, ни от Евросоюза.

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Но будем реалистами: на это нужны десятки лет, а нищета расползается прямо сегодня и с небывалой скоростью. И чем быстрее растет нищета, тем более срочно правительству нужны политические плюшки. Власть пытается удержаться в креслах, пока тракторы стоят в полях с пустыми баками и ждут солярки, на которую у аграриев попросту нет денег. А в это время трактористы по радио слушают красочные сказки о том, как богато и беззаботно мы будем жить в ЕС. Когда-нибудь.

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Проживает в Комрате (Гагаузия). Oна заместитель главного редактора Вести Гагаузии.

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