Политический застой в Беларуси : Другие президенты

Александр Лукашенко сказал: преемником на пост президентa могут претендовать двое хороших ребят. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 72.

На днях Лукашенко был в Гродненской области, где посетил два молочных завода. Там же рассказал, зачем 2021 год назван годом народного единства, и, что государство будет бороться с героизацией нацизма.

– Надо быть ближе друг к другу. Надо это пережить. Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства, – цитирует пресс-служба президента.

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- Хорошо, что вы имеете отношения с Евросоюзом и хоть немножко туда поставляете этой продукции, – обратился он к работникам завода. – Когда уже тропинка протоптана, по ней можно будет пройти в любое время, несмотря ни на какие потрясения в наших отношениях. Политика политикой иногда, а бизнес видит свои пути и дороги. Поэтому с ними не надо терять отношения.

Также, он посоветовал белорусам набраться терпения в ожидании другого президента, который несомненно, по его словам, будет.

- Мы будем единым государством, – говорит Лукашенко. – Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения.

По мнению Лукашенко на пост главы республики может претендовать бывший глава Министерства Внутренних дел Юрий Караев (сейчас он помощник президента по Гродненской области). Кстати, в министрах он был чуть больше года, но запомнился белорусам как человек, при котором милиция применяла жесткие задержания и насилие к протестующим. Когда он пришел на пост, заявил: милиции – надо избавиться от имиджа „карательного органа“. Но, судя по разгонам в августе 2020 года, и количеству политических заключенных, у них не вышло.

А второй претендент на выдвижение в президенты – губернатор Гродненской области Владимир Караник, ранее он был министром здравоохранения и главным онкологом Минска. 17 августа (после выборов) медики собрались с протестом возле Минздрава и задали Каранику ряд вопросов, но услышав ответы, его освистали. Толпа кричала: „Позор!“ Министр заявил: „Если вы покричать – я поеду, если есть вопросы – задавайте, отвечу“.

Утром в телеграмм – канале министерства он прокомментировал случившееся: „Грустно видеть, как четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков. Обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел. Удивительно осознавать, что люди, выступающие против насилия, отказываются разговаривать и решать проблемы“.

Кстати, белорусам уже сейчас дают понять, что новая Конституция не приведет к новым выборам, как было ранее заявлено. А на пост президента через 4 года сможет претендовать только приближенные люди Лукашенко. Потому что мы все помним его фразу „любимую не отдают“.