Новый праздник в Беларуси : Всебелорусское народное собрание

В Беларуси появится новый „красный день календаря“. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 61.

Новый государственный праздник, так и будет называться “Праздник народного единства“ создается по примеру страны-соседки, там его празднуют уже 15 лет. Кроме этого, правительство в 2021 году создает ряд новых мероприятий: закон о недопущении героизации нацизма (это относится и к бело-красно-белой символике, от которой власть избавляется штрафами и сутками), будет провласный автомотовелопробег, разные конкурсы и специальный телеграм-канал. Все эти события направлены на усиление позиций действующей власти.

Кстати, на днях, инициатива By_Pol – объединение уволившихся силовиков Беларуси, которая помогает репрессированным, опубликовала документ с подписью министра внутренних дел Ивана Кубракова, он адресован Государственному секретариату Совета безопасности. В документе сообщается, что суды Минска по статье 23.34 („Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий“) чаще дают „сутки“, а суды Минской области – штрафы. „Подобная практика ведет к формированию чувства безнаказанности и не способствует снижению протестной активности“.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

В общем, министр просит при рассмотрении дел по вышеуказанной статье обеспечить „соразмерность наказания“. МВД вот уже полгода основные силы направляет на подавление протестов в Беларуси.

В декабре Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание.

„Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития“, – цитирует президента государственное агентство новостей „Белта“.

Изначально смена Конституции и Всебелорусское народное собрание было ответом на протесты и преподносилось народу как альтернатива и диалог с народом. В программе собрания будет обсуждаться социально-экономическое развитие Беларуси на 2021–2025 годы, а также обсудят направления общественно-политического развития страны. Вот что Лукашенко изначально говорил.

- Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать, – считает Александр Лукашенко. – Если растворить полномочия президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили.

Всебелорусское собрание назначено на 11-12 февраля 2021 года. И, к сожалению, оппозицию на него звать не будут. Телеграмм – канал пресс-службы Лукашенко цитирует его высказывания на этот счет на этой неделе:

„Тут некоторые беглые и прочие, так называемые оппозиционеры, плачут и рыдают, что они не попали и не попадут на Всенародное белорусское собрание. Значит (по их мнению я) нелигитимный. Ну, во-первых, мы избирали людей, которые живут в нашей стране, а беглых будут избирать в Польше и Литве.

Ну, кто-то видимо, в Украине, кто-то, может быть в России, хоть немного. Но у нас нет такого, чтобы мы за рубежом кого-то избирали. Так же? (обращается к своим подчиненным). Мы только гостей приглашаем. Поэтому беглые пусть успокоятся и прочие, кто с ними. Во-вторых, вы объявили байкот, байкотируйте. Более того спустя некоторое время после объявления байкота они решили провезти „Форум зарубежья“. Проводите. Никто же не мешает. Собирайтесь в Польше и Литве, проводите“.

В стране происходит диалог только с теми, кто голосовал за Лукашенко. Это похоже на „фуршет“ среди своих. А протестующая часть по-прежнему будет сторонним наблюдателем чужого праздника в своей стране, и за свою позицию наказана штрафами и сутками. А еще хуже, уголовными делами.