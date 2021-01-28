Ролевые модели для Беларуси : Навальный как пример?

Светлана Тихановская тоже вернется из-за границы? Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 55.

Когда Навальный вернулся в Россию, его задержали в аэропорту, с 29 декабря 2020 года он находился в розыске за многократное нарушение испытательного срока. К слову, Тихановская белорусскими властями тоже объявлена в межгосударственный розыск в Беларуси и России, на нее заведено два уголовных дела.

После российской новости, в белорусской общественности начались волнения и ожидания от Светланы Тихановской аналогичных действий.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

- Может Светлана последует примеру Алексея? – это самый был обсуждаемый вопрос в социальных сетях и СМИ на прошлой неделе.

Но приезд Тихановской в свою страну при условиях нескончаемых репрессий означает ее мгновенное задержание и арест. Политический обозреватель Артем Шрайбман комментирует у себя в телеграмм-канале эту тему.

- Эти рассуждения игнорируют тот простой факт, что Тихановская и Навальный играют в разных лигах. Он полноценный политик и хочет им оставаться, она – человек-символ, аватар белорусского протеста, которая никогда не хотела этим протестом руководить и не руководила. За Светлану почти никто не голосовал как за будущего президента. За нее голосовали как за компромиссный путь к избавлению от нынешнего. У нее нет своего электората, она – сумма электоратов ее мужа, Бабарико, Цепкало и традиционной оппозиции.

- Функция Навального – борьба за власть, то есть наращивание своего политического капитала внутри страны. Это практически невозможно из эмиграции. На двух Лениных и Хомейни история знает сотни забытых политических эмигрантов. Навальный показал, что готов на максимальные жертвы ради своей борьбы. А политика и есть борьба воль. Его сторонники и потенциальные сторонники это оценят. Этот рискованный ход – инвестиция в его политическую карьеру через N лет.

- Функция Тихановской – репрезентация белорусского протеста. Ей не нужно наращивать свой капитал внутри страны. Ей никуда не надо избираться после ухода этой власти, ей не нужен рейтинг. Особенно ценой оставления своих детей без обоих родителей, возможно, на долгие месяцы. Сам ее приезд и арест сегодня способны стать триггером протестов на несколько дней. По всей стране выйдут цепочки солидарности, против властей усилят санкции. Перевешивает ли это ее международную активность сегодня? Очень сомневаюсь. В этом смысле ее приезд был бы полетом камикадзе, но даже не во вражеский авианосец, а в гору на вражеской территории. Ярко и красиво, но туповато.

Светлана Тихановская во время онлайн-встречи с послами ОБСЕ затронула эту тему, прокомментировав условия своего возвращения, и призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил.

- Против меня возбудили два уголовных дела, должны быть специальные гарантии моего возвращения, – пишет у себя на сайте Светлана. – Я вернусь в страну, когда будет обеспечена моя безопасность. Ситуация с Навальным показала, что нам нужна помощь международного сообщества, и прежде всего, ОБСЕ.

Приятной новостью для белорусов стало то, что нынешний президент лишился главной любимой игрушки – хоккея, а точнее, Чемпионата мира. Как отметила Светлана Тихановская, сейчас этот лед в крови. И Чемпионат привел бы к очередным репрессиям и задержаниям, когда органы внутренних дел начали бы „зачищать город“ от протестующих.

В данный момент в Беларуси уже более 190 политических заключенных, заведено более 1000 уголовных дел, и более 32 000 человек были арестованы за свою гражданскую позицию – это размер города, в котором я выросла. Некоторые попали „на сутки“ случайно, просто прогуливаясь рядом, где шел протест.