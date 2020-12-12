Закрытие границы в Беларуси : Железный занавес. Начало

Скоро из Беларуси нельзя будет выехать якобы из-за ковида. Ольга Декснис рассказывает о повседневной жизни в Минске в тревожные времена. Эпизод 42.

Сегодня в Национальном правовом портале опубликованы изменения в правительственные документы. Согласно новым данным белорусы и иностранцы с видом на жительство не смогут выехать из страны любыми видами транспорта, кроме самолетов. Как надолго – неизвестно.

Нововведение не коснется дипломатов, водителей-международников, командированных в другую страну, отправляющихся к тяжелобольным родственникам или на похороны близких, выезжающих на работу или учебу и других. Для двух последних вариантов работает лимит: выездов должно быть не более одного за полгода.

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- Не спитсяиз-за этой новости, – говорит журналистка Даша Ломановская. -Почему не закрывают общественные места? Сегодня была в торговом центре. Кучу людей толпится в магазинах, возле елки, кто-то без масок. Может стоит задуматься о более серьезных мерах внутри страны? Мне, например, как болеющему контакту 1-го уровня никто не звонил из поликлиники. Не предлагали взять мазок, не сказали про изоляцию. Сама себя изолировала.

- Это не учебная тревога, – комментирует фотограф Павел. – Шутили про „Хотите как в северной Корее?“, получите, осталось 10 дней. Когда все страны закрывают на въезд, то нашим гражданам запретили покидать страну. Пишут что из-за короны, но многие понимают, что из-за событий после выборов 2020 и оттока специалистов из страны. А так же бегства тех кого преследуют по политическим мотивам. Что будет дальше?

- Одно обнадеживает: решение настолько идиотское, что приведет к каким-то искажениям, либо не будет работать, либо начнет обрастать трактоктовками, дополнениями, либо будет отмененено, – говорит блогер Денис. – Оно слишком тупое.

- Следующий шаг – введение чрезвычайного положения, и полное уничтожение народа, чтобы никто и близко не смог сбежать, абсолютный тоталитаризм, – комментирует Виталий Бабин, журналист польского ТВ “Белсат“.

- Это попытка остановить беглецев из страны, – говорит продюсер Руслан Стариковский. – Теперь ни программист, ни врач, и тем более преследуюемый властью никак не сбежит. Это занавес, а не поддержка государственного воздушного судна деньгами.

- Было велено предотвратить утечку мозгов, -говорит пиар-специалист Светлана. – Приказ выполняют в силу своего умственного развития-закрывают границы на выезд. Можно ещё начинать расстреливать всех умных, это тоже очень действенный метод (черный юмор).

В Беларуси наступает железный занавес. «Дышать» становится все тяжелее…