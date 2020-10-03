Свобода слова в Беларуси : Сцены охоты

В каких кроссовках лучше убегать? Ольга Декснис рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 18.

Моя лента в Фейсбук выглядит так: задержали или пропали люди, ищем. Сегодня из аэропорта увезли в милицию баскетболистку Елену Левченко, она собиралась на плановое лечение в другую страну. Но ее обвиняют в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Власти «охотятся» на тех, кто против Лукашенко. Девушка ходила на митинги.

Мне кажется, что скоро будет так: не сидел, не белорус! Люди расстроены, но не сдаются. В воскресенье задержали более 350 человек.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

- Сегодня в Сухарево (район Минска) была облава, – пишет у себя на странице белорусская журналистка. – Людей хватали на поле, они бежали через лес, проваливались в воду и друг друга помогали вытягивать. Их преследовали люди в черном с фонариками и угрожали: будем стрелять! Знаете, что сейчас обсуждают в чатике района? В каких кроссовках лучше убегать? Стоит ли покупать берцы? И как предложение – выставить дозорных на перекрестках, чтобы люди вовремя разбегались. И стоит закупить рации, да.

Кажется, нас перестали удивлять странными новостями. Но нет. Министерство информации на три месяца с 1 октября лишает статуса СМИ самый читаемый портал страны – TUT.BY. Журналисты продолжат работу, но потеряют аккредитацию. Их «законно» с точки зрения власти смогут задерживать, как участников акций протеста, им будет сложнее работать. Начиная с 7 августа 2020 года TUT.BY получил четыре предупреждения за разные материалы про ситуацию на выборах и после них.

- Я очень зла, узнав об этой новости, – говорит Вероника Гришкова, бывший корреспондент государственного ТВ. – Свобода слова? Нет, власти про нее не слышали. Журналисты TUT.BY давно задали высокую планку в профессии – материалы максимально объективны. Когда журналисты молчат, совершаются самые серьезные преступления. Именно поэтому важно сохранить принцип гласности. Даже тогда, когда эти слова кому-то не нравятся.

Беларусь в 2019 году была на 153 месте в Индексе свободы прессы. Думаю, в новой статистике мы «упадем» еще ниже.