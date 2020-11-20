Абсурдные наказания в Беларуси : Живи без воды, если протестуешь

Власти решили «наказать» целый микрорайон за гражданскую позицию. Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в эти непростые времена. Эпизод 35.

В тот самый день 15 ноября, когда в Минске на протесте задержали больше тысячи человек, в микрорайоне Новая Боровая пропала вода (и холодная, и горячая). До 18 ноября власти города не могли придумать, как починить вентиля. Которые оказались профессионально срезаными и завареными.Из-за отсутствия воды в Новой Боровой временно закрылись школа и детский сад.

Местные жители считают, что вода в их микрорайоне пропала не случайно, а намеренно, в качестве «наказания» за активную гражданскую позицию. 9 августа избирательный участок в Новой Боровой был одним из тех, где заявили, что на выборах победила Светлана Тихановская. После, все 100 дней протеста, в микрорайоне жители вывешивали бело-красно-белые флаги и выходили на акции солидарности. Поэтому было вынесено «предупреждение»: пока жители не снимут по всему микрорайону символику, вода не появится. А 17 ноября выключили и отопление, как раз в этот день в Минске выпал снег и температура воздуха ночью была -4.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

После того, как история с водой в микрорайоне облетела все СМИ, в проблему решил вмешаться так называемый президент. Он любит брать на личный контроль ситуации вне своей компетенции. 18 ноября его помощник по Минску Александр Барсуков отрапортовал, что проблему устраняли аж всю ночь и теперь вода есть и холодная, и горячая (почему нельзя было устранить ее за три дня не уточняется). Вода действительно льется из кранов, но она ржавая, жители пить ее не рискуют.

А пока власти разбирались, кто и как будет решать проблему, жителям микрорайона помогали обычные люди. В Telegram создали чат помощи Новой Боровой, куда за полдня вступило больше 18 000 пользователей. Местным жителям незнакомые люди предлагали любую помощь: поесть, помыться, поговорить, уложить спать детей и даже бесплатно пожить у себя, пока ситуация не изменится. На протяжении всех 3 дней жители Минска привозили в Новую Боровую питьевую воду в 20 литровых бутылках. Правда, в какой-то момент им для въезда в микрорайон пришлось показывать свои документы сотрудникам ГАИ. Мне не хочется проводить параллели когда и где происходило подобное, они на поверхности.

В общем, белорусы в очередной раз продемонстрировали мощь солидарности и то, что даже самым безумным действиям нынешней власти будет оказано мирное сопротивление.