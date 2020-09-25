B больницe в Беларуси : Covid vs протесты

Накроет ли осенью Беларусь вторая волна коронавируса? Янка Беларусь рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 13.

Беларусь – единственная европейская страна, которая отказалась от введения карантина в связи с эпидемиологической ситуацией весной этого года. Президент Лукашенко высказался, что если он не чувствует в воздухе Covid, то его и нет. Позже он заявил, что перенес вирус на ногах. Осенью, когда врачи споогнозировали вторую волну эпидемии, Беларусь неожиданно опомнилась и решила провести мероприятия по профилактике. Большинство людей связало это с протестами: когда на улицы выходят стотысячные толпы, государство неожиданно озаботилось их здоровьем. Тем не менее на мирных демонстрациях никто не заболел. Утрата достоинства, свободы и угроза диктатуры пасуют перед любой болезнью. А попытки властей скрыть свое бессилие перед народными недовольствами, прекрываясь эпидемией, выглядят неубедительно.

Мне по состоянию здоровья пришлось лечь в больницу. Медицинское страхование в Беларуси сильно отличается от европейского. При госпитализации нет обязательного прохождения тестов на Covid, но для получения стационарного лечения они необходимы. Поэтому пациентам предлагается пройти его платно самостоятельно. Однако можно настоять на выдаче направления на экспресс тест на Covid и его сделают в течение 10 минут бесплатно.

Вне зависимости от результатов людей, даже с симптомами заболевания, кладут вместе в палаты. Получается – на свой страх и риск. В больнице в палатах никто не говорит о Covid, все обсуждают политическую ситуацию в стране: задержания сотнями людей, включая беременных женщин, изъятие малолетних детей, если родители ходят на демонстрации, избиение протестующих, увеличение зарплаты силовикам в 15 раз за счёт бюджета и выторгованных Лукашенко у президента России Владимира Путина 1,5 миллиардов рублей. А также неожиданную преждевременную иннагурацию Лукашенко, больше похожую на коронацию узурпатора и тирана. По моему мнению, это для Беларуси значительно большая опасность, чем какой-то безобидный маленький коронавирус. По крайней мере гражданское общество высказывает именно такое мнение.