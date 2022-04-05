Армения и война на Украине : Родины – в огне

Последняя война в Армении была всего полтора года назад. Для украинцев, проживающих в Армении, это травма вдвойне.

Мои племянники – сыновья брата – на телефоне мамы включили песни и весело танцуют. Мы же безмолвны. Очередная детская песенка заканчивается и включается следующая песня – „Коли настане день, Закінчиться війна“ группы „Океан Ельзи“… Жена брата вскакивает с места: „Выключите, прошу, у меня сердце сейчас разорвется“.

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Мой брат и его будущая жена познакомились в Польше, куда поехали учиться, он – из Армении, она – из Украины. Родители невестки любят моего брата, но были против их брака, потому что „в Армении – война“. Через некоторое время после их свадьбы война была уже в Украине. За это время в семье брата родилось трое детей и произошли три войны.

1.5 года назад, когда в Армении была война, мы за 44 дня прошли все круги ада, все вместе, друг с другом, на своей родине. Боюсь даже думать, что чувствует жена брата – так далеко от своей родины и семьи. Связаться с каждым днем становится все труднее.

„Мне кажется, я видела дедушку с бабушкой в последний раз“, – говорит жена брата через неделю после начала войны: это был последний день, когда в ее родной деревне в Донецкой области была Интернет-связь. Долго поговорить не смогли. 85-летняя бабушка начала плакать, когда внучка быстро показала детей, чтобы бабушка помнила правнуков, которых еще не успела увидеть в реальной жизни.

У нашей семьи уже две родины, и обе – в огне.

„Мама написала: есть хлеб и вода, но лекарства заканчиваются. Боятся выйти из подвала“, – пишет мне жена брата.

„Хлеб и вода“. Во время войн жизнь становится чрезвычайно простой: хлеб и вода, жизнь и смерть, родина и страх остаться без родины. Остальное вдруг становится роскошью либо политикой.

А тем временем в Нагорном Карабахе вновь неспокойно: азербайджанские вооруженные силы захватили армянское село. И война опять слишком близка. А политическое руководство Украины – в лице секретаря СНБО этой страны Алексея Данилова – считает, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов РФ на территориях других стран очень помогло бы Украине бороться с российским нападением.

И одна родина жены моего брата призывает уничтожить вторую ее родину.

Во время войн все становится чрезвычайно простым: что для одного Родина, для другого – фронт.