Эвакуация из Степанакерта : Не умереть

Аня ждет в Степанакерте возможности уехать в Армению. Ее дочь пропала без вести, муж и сын остались на кладбище.

– „Возьмите мою жизнь, только вытащите мое дитя“, – говорит тетя Аня во время короткого телефонного разговора. Говорит безадресно, всем и никому. Говорит, надеясь, что хоть кто-то ее услышит.

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Уже несколько дней 62-летняя Аня с внуками и невесткой ночует в аэропорту Степанакерта. Именно здесь после азербайджанского нападения собрались десятки тысяч мирных жителей, которые вынуждены были оставить свои дома, чтобы спастись. „Рядом с русскими безопасно“, – говорит она, больше убеждая в этом саму себя.

В родном Мартуни Аня оставила свою молодость, построенный потом и кровью дом, могилы погибших в первой Арцахской войне мужа и в 44-дневной войне 2020 года сына.

„Скучаю по своему ребенку, остальное – ничего“, – говорит она, вспоминая о могиле сына. Это то, что осталось у Ани от этой жизни, от этой Родины и двух войн. Две бесценные могилы.

Дочь Ани – Мариетта – на 9-м месяце беременности. У Ани нет от нее вестей после 19 сентября, когда Азербайджан напал на Арцах,. Дочь, как и тысячи других арцахцев, числится пропавшей без вести. Люди исчезли целыми селами. Либо истреблены, либо с ними нет связи. Десятки сел до сих пор находятся в окружении – без еды, питьевой воды, электроэнергии.

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Аня хочет верить в чудо: „дитятка, ах, дитя мое“, – шепчет Аня и вытирает слезы, чтобы остальные вдруг не увидели. Стыдится. Говорит, в аэропорту женщины-сверстницы ее детей пытаются разыскать гробовщика, чтобы предать земле своих детей, ибо в моргах больше нет мест. „Одной женщине удалось найти большой гроб, двоих детей похоронила вместе, уместились“, – говорит Аня и снова плачет. Здесь никто не знает, сможет ли когда-нибудь побывать на могиле родного ребенка.

В аэропорту и во всех остальных убежищах надежда у арцахцев тает с каждой минутой. После продолжавшейся 9 месяцев блокады в городе нет продовольствия, даже хлеба нет. Питьевая вода же – роскошь. Аня говорит: за все это время арцахские матери научились не испытывать голода, чтобы их дети не угасли.

„Сейчас я прошу только одного: вытащите нас отсюда“, – говорит Аня.

О возвращении домой никто не говорит. Аня объясняет: это невозможно, она не может жить на одной земле с азербайджанцами, но в то же время спрашивает – куда им теперь идти? Армения устами премьер-министра Никола Пашиняна говорит: можем принять 40.000 человек, а что остальным – 80.000 человек делать?

Кто обеспечит безопасную эвакуацию желающих и, тем более, безопасную жизнь остающихся – на родной земле? Уже известно, что Азербайджан заявил – не позволит покинуть Арцах ряду лиц: нынешним и бывшим руководителям, высокопоставленным военным и всем тем, кто принимал участие в 44-дневной войне, защищая родную землю.

„То есть – всем мужчинам“, – говорит Аня и снова плачет. Сейчас рядом с ней каждая женщина перед выбором – спасти детей и отдать в плен отца, брата, мужа, сына. И после этого жить?

Аня вдруг умолкает. В трубке истошные крики. Чуть позже вспоминает о разговоре. „Я должна идти, – говорит она. – привезли тело ребенка. Сердце разорвалось от страха – в момент взрыва. Что сказать? Вытащите нас из этого ада. Мы ведь не многого хотим – просто не умереть“.