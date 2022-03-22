„Мир – это когда все вместе!“ : Разговор о войне и мире

Как объяснить детям, что такое война. Они все равно сильно бояться, независимо от того, как ведут себя взрослые.

Одесса taz | Я до сих пор не знаю, как объяснить детям, что такое война. И до конца не приняла для себя решение, как правильно с ними говорить об этом. Веду себя интуитивно и все время твержу: „Любая война закончится. Важно сохранить в себе человека“.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Первые дни обстрелов была паника. Я строго сообщила взрослым в окружении, что мы не всхлипываем, не кричим от звуков выстрелов, не падаем в обморок. Именно взрослым, потому что дети наблюдают за нашим поведением и учатся. Под каждую тревожную сирену, все вместе послушно спускались в подвал. Каждое действие я проговаривала: „Сейчас мы идем в подвал, потому что тут более безопасно“, „Нам надо быть собранными и знать, где лежит наша одежда, быстро одеться и встать с кровати среди ночи, потому что мы проходим определенный этап жизни“.

Дети смотрят Тик-токи

Несмотря на старания взрослых, дети все равно начали сильно бояться. Они ведь смотрят Тик-токи. И ранило даже не столько видео обстрелов мирных городов, сколько уродливые подколы россиян в ленте. Дети видели злорадство и насмешки со стороны тех, чей руководитель объявил нашей родине войну. Чуть позже мне придется объяснить сыновьям, что такое предательство.

Утром первого марта я обняла своих мальчиков и сказала: „Любимые, весна пришла!“, они начали кидаться по разным углам кровати и кричать: „Они уже пришли? Нас бомбят?“… Слышать это больно.

У меня прекрасные сыновья. Они любят животных и каждый раз, когда мы спускались в укрытие, тащили с собой всех котов из окрестностей и звали собак. Я стараюсь все время переключать их панику. Объясняю, что испытывать разные эмоции в разных ситуациях – нормально.

Огромной поддержкой для моих детей стало то, что их любимые футболисты выходили на поле с украинским флагом. Я показывала им обращение УЕФА. Показывала, как поддержали Украину и моих маленьких украинцев в Реал Мадрид, Барселоне, Манчестер-сити… говорила, что их любимый игрок Гюндоган с ними, показывала слезы Зинченко, Миколенко и других. И мы плакали вместе. Показывала многотысячные митинги в разных странах, в том числе и в Германии. Знайте! Мы видим! И это очень поддерживает нас.

Я до сих пор не знаю, как говорить со своими детьми о войне, но я точно знаю, как им объяснить, что такое мир. Мир – это когда все вместе!