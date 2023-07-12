Армянские мигранты в России : Родина на Черный день

Левон вернулся в Армению из России. Он надеялся, что в Москве его жизнь будет лучше и безопаснее. Теперь он может быть призван в армию.

В аэропорту Еревана „Звартноц“ Левона встречает вся родня: вот уже 7 лет, как его видели только по видеосвязи. При прохождении паспортного контроля Левон гордо достает паспорт Армении и протягивает его пограничнику:

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– Откуда прибыли?

– Из России.

– Цель визита?

– Это моя Родина.

– Сколько планируете пробыть в Армении?

– Пока не утолю тоску.

Уже дома, за роскошным столом, Левон радостно демонстрирует свой новый – красный паспорт, получения которого он ждал около 6,5 лет. Из Армении уехал после Апрельской войны 2016 года (Вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе). В России его ждали мир и стабильная работа. Так обещал дядя, эмигрировавший еще в 1990-ые. Именно за таким будущим в Россию и отправляются армяне. По неофициальным данным, в настоящее время в России проживают 1.5-2 млн армян.

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Уже при друзьях Левон признается: в Армению его привела отнюдь не тоска по Родине. 3 месяца назад получил гражданство РФ, через считанные недели после этого – первую повестку на мобилизацию, забирать которую не стал. Две недели назад получил вторую и понял: уклоняться от войны долго не получится.

За эти годы Левон успел жениться и обзавестись 2-мя детьми, основать маленький бизнес. Казалось, это именно та жизнь, которую он себе представлял 7 лет назад, – стабильная и мирная. Единственной проблемой было отсутствие гражданства РФ. Компетентные органы годами затягивали предоставление документа.

Все поменялось после развязанной против Украины войны. Только в 2021 и 2022 гг. гражданство России получили около 65. 000 уроженцев Армении. Между Арменией и Россией действует договор о двойном гражданстве. Армяне и другие иностранцы „удивительно быстро“ получили столь долгожданные паспорта, а вместе с ними – „путевки на войну“.

Для армян паломничество на Родину началось 21 сентября 2022 года. Это день независимости Армении и день объявления частичной мобилизации в России. В этот день для армян Родина вдруг стала любимее, тоска – горше, а билет на самолет – трижды дороже.

Вдвойне желанным стало и гражданство Республики Армения: после российско-украинской войны гражданство Армении получили около 21 000 человек, 98% из них – проживающие в России армяне по национальности.

Левон только привыкал к Родине, которую покинул годами ранее и гражданство которой хранил лишь на черный день, когда в дверь их дома вновь постучали. Почтальон протянул Левону белый конверт – с гербом Армении в правом верхнем углу. В закрытом конверте был приказ, которым Левона призывали на участие в трехмесячных военных сборах, ставших обязательными после армяно-азербайджанской войны 2020 г.

Спустя 2 недели Левон вновь в аэропорту. У окна паспортного контроля достает из кармана паспорт Армении.

– Куда направляетесь?

– В Россию.

– Цель визита?

– Сам не знаю.