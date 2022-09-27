Последствия войны в Армении : У Давида есть мечта

В Армении снова была война. Здесь живет маленький Давид. У него есть только одна пара обуви, и он мечтает о мире.

В Армении опять война. Как два года назад. Но вы об этом вряд ли и узнаете. В Армении опять война, потому что моя родина – „приграничная“, вся. Граница здесь не похожа ни на одну другую в мире. Граница здесь начинается с каждого дома. Граница и война.

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В начале этого года была в Ишханасаре. В маленьком селе, которое буквально за один день стало приграничным, когда на вершине охраняющей село горы появился азербайджанский флаг, а в центре села – система ПВО. В селе никто не соглашался говорить. Люди были напуганы. Казалось, если не произносить вслух, что идет война, она вдруг закончится.

В центре села стоит высокое, зеленое металлическое сооружение. Прямо под ним на одной стороне небрежно свалены в кучу школьные портфели, а 7-8 маленьких мальчиков валяются в снегу и громко хохочут.

– Это как супергерой, – говорит один из мальчиков, – перехватывает в воздухе стреляющие в нас самолеты и сбивает их.

– Нет, не перехватывает, а бросает в самолет невидимые лучи и плавит его, – поправляет его другой.

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Спрашиваю, куда направляются дети.

– К нам домой, – отвечает маленький Давид, – сегодня у меня день рождения. Давай с нами.

– Давай.

И вместе с Давидом и ребятами шлепаем по грязи: они – весело, толкая друг друга, я – с закинутыми за плечо их портфелями. Двое из ребят переехали в Ишханасар недавно. Их дома и школы больше нет. Они переселенцы. У входа в дом все по очереди снимают грязную, изношенную обувь, которая велика им на несколько размеров. Давид свои снимает в доме – у него новые.

– Что поменялось после войны? – спрашиваю я.

– Как только темнеет, нам не разрешают выходить на улицу, – быстро отвечает Давид.

Бабушка вмешивается:

– Не ври, ничего подобного. Просто холодно, боимся, что простудятся. Что человеку предначертано, то и будет, я не боюсь. Все, – говорит бабушка.

Понимаю, что наша беседа на этом завершена, потому что я не знаю, кто „предначертал“ нам войну.

– Ну, что, поднимем тост за Давида? – спрашиваю я.

И маленькие мальчики наливают в свои стаканы сок и говорят тост.

– Какая у тебя мечта, Давид? Загаданные в день рождения желания сбываются, – говорю я.

- У меня нет мечты – отвечает Давид.

– Так не бывает, – настаиваю я.

– Давай, на ушко скажу, – говорит он.

И быстро подходит, обнимает меня за шею и шепчет в ухо:

– Хочу мира.

В Армении опять война. Армения – древняя и красивая страна. Очень древняя и очень красивая. Армения – далекая и маленькая. Поэтому война в Армении дойдет до вас только в виде числа погибших и статистики. Армения – бедная и дорогая страна, самая дорогая, потому что это моя родина. Потому что Армения – родина Давида, у которого только одна пара обуви и одна мечта.