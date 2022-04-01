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Воздушная тревога в Киеве: Звук сирены

В Киеве объявлена ​​воздушная тревога не менее десяти раз в день. Страх приходит сразу, ведь каждая ракета означает смерть.

Ein Bombentrichter mit Bombenentschärfern in Kiew

Воронки от бомб в Киеве Foto: Felipe Dana/ap/dpa

Сложно представить, что какой-то звук может вызывать рвотный рефлекс. Оказывается, может. Для меня это звук сирены о воздушной тревоге. На протяжении четырех недель я слышу ее не менее десяти раз в день.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

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Всегда происходит одно и тоже. Она начинает выть таким противным звуком, он кружится вокруг головы, а затем кажется, что чья-та ледяная рука хватает тебя за горло и начинает душить. В это время ты понимаешь, что ракета уже выпущена и летит в твоем направлении. Точно неизвестно, где она упадет, но всегда есть опасность, что где-то очень рядом. Потом ты слышишь удар или два.

Есть всего два варианта того, что произошло: или ракету сбила система противовоздушной обороны, или ракета куда-то попала. У обоих вариантов всегда плохие последствия. Ведь даже сбитая ракета опасна своими обломками. Они тоже разрушают и убивают.
В одну секунду была уничтожена прежняя жизнь людей

Не так давно я была на месте падения такой ракеты. Она упала во двор одного из спальных районов Киева. Сразу было уничтожено 6 зданий – четыре пятиэтажных жилых дома, школу и детский садик. В одну секунду сразу же была уничтожена прежняя жизнь сотен людей.

Я зашла в одну из квартир. Взрывная волна перемешала все, что было в квартире, как в мясорубке. Кастрюли, стаканы, обувь, книги, шкафы, одежда, еда из холодильника, обломки оконных рам были разбросаны по всем комнатам. Но больше всего меня удивил омлет на кухонной плите, усыпанный стеклом от разбитого окна. По рассказам владелицы этой квартиры, мне удалось восстановить цепочку событий.

Молодая жена и мама вышла утром из душа, собираясь на работу, она готовила завтрак. Допивая утренний кофе, она выглянула в окно, потому что стрельба была слышна еще с рассвета. В это мгновенье ракета упала прямо возле ее дома.

Ее кровь залила кухню, но она выжила

Тысячи мелки осколков стекла вонзились в ее лицо и тело, а на белом махровом халате быстро начали появляться красные пятна. Ее кровь залила кухню, на которую через пару минут должны были прийти ребенок и муж на завтрак. Женщине, в отличие от людей в соседних квартирах, повезло. Она выжила.

Такие трагедии происходят в столице Украины, самой большой страны Европы, с момента российского вторжения ежедневно. Я, как и все остальные украинцы, очень устала от постоянного чувства опасности и тревоги. Но времени на то, чтобы жалеть себя, сейчас нет.

Каждый в Украине делает в данный момент все, чтобы война поскорее закончилась, но только с одним результатом – победой света надо тьмой и навсегда замолкнувшей сиреной о возможном воздушном ударе.

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Kolumne Война и мир – дневник

Kolumne von

Anastasia Magazova ist 1989 auf der Krim (Ukraine) geboren. Studium der ukrainischen Philologie sowie Journalismus in Simferopol (Ukraine). Seit 2013 Autorin der taz und seit 2015 Korrespondentin für die Deutsche Welle (DW). Absolventin des Ostkurses 2014 und des Ostkurses plus 2018 des ifp in München. Als Marion-Gräfin-Dönhoff-Stipendiatin 2016 Praktikum beim Flensburger Tageblatt. Stipendiatin des Europäischen Journalisten-Fellowships der FU Berlin (2019-2020) in Berlin. Als Journalistin interessiert sie sich besonders für die Politik in Osteuropa sowie die deutsch-ukrainischen Beziehungen.

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Die Ukraine im Krieg Völlig zerstörte und abgebrannte Gebäude und Busse in Mariupol 5418843 5837922 g5837922

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