Wochentaz-Podcast : Machen statt meckern
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Impact ohne Paycheck – der Hassanzeiger bekämpft auf eigene Faust Hetze im Netz. Und ein Sportverein im Norden macht das Ehrenamt wieder attraktiv.
Weil die Polizei es nicht tut, durchforstet ein Baden-Württemberger in seiner Freizeit das Netz nach NS-Symbolen, Mordaufrufen und Volksverhetzung. Er hat schon hunderte Anzeigen gestellt – viele Täter wurden tatsächlich bestraft. Ist das Zivilcourage oder Denunziation? Darüber hat sich taz-Redakteur Jost Maurin Gedanken gemacht.
Zivilcourage, Fairness, Teamgeist – all das will gelernt und trainiert werden und da spielen die über 80.000 Sportvereine in Deutschland eine entscheidende Rolle. Doch was passiert, wenn sich in diesen Keimzellen der Demokratie immer weniger Menschen ehrenamtlich engagieren? taz-Redakteurin ist dieser Frage auf den Grund gegangen und berichtet darüber.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz.
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