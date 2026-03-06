Muss Greenpeace USA Insolvenz anmelden? Die 3 wichtigsten Klima-News der Woche

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will die staatliche Förderung für kleine Solaranlagen stoppen. Das heißt in erster Linie: die Förderung für Bürger:innen, die sich eine Solaranlage aufs Dach setzen wollen. Was das für die Energiewende bedeutet, besprechen Verena Kern und Susanne Schwarz im klima update°.

Ein Ölkonzern hat in den USA erfolgreich Greenpeace auf eine gigantische Schadensersatzsumme verklagt. Die Organisation hatte sich vor Jahren an Protesten gegen eine Pipeline des Unternehmens beteiligt. Greenpeace sieht das als Versuch, die Zivilgesellschaft einzuschränken. Sollte das Urteil Bestand haben, kann es sein, dass die US-Gruppe von Greenpeace Insolvenz anmelden muss.

Eine Studie kommt zu einem alarmierenden Ergebnis: Der Meeresspiegel wird bislang systematisch unterschätzt. Das bedeutet auch, dass der künftige Meeresspiegelanstieg noch viel mehr Menschen betreffen könnte als bisher gedacht.

