taz-Podcast „Bundestalk“ : Klimawahl – oder Klima egal?

Kurz vor der Wahl rückt die Klimakrise endlich in den Fokus. Aber wie überzeugend sind die Pläne von Laschet, Scholz und Baerbock?

BERLIN taz | In der Endphase des Wahlkampfes spielt die Klimakrise wieder eine größere Rolle. Nicht nur die Grünen setzen voll auf das Thema – auch Olaf Scholz lässt sich als „Kanzler für Klimaschutz“ plakatieren, und Armin Laschet versucht, sich als Vorreiter beim Kohleausstieg darzustellen.

Doch die Vorschläge aller Parteien bleiben hinter dem zurück, was nötig wäre. Und auch die öffentliche Debatte zeigt, dass viele Jour­na­lis­t*in­nen nicht verstanden haben, wir groß die Aufgabe Klimaschutz ist.

Die Kanz­ler­kan­di­da­t*in­nen gaukeln ihren Wäh­le­r*in­nen vor, dass Klimaschutz auch geht, ohne dass jemand etwas davon merken wird. Dabei ist das falsch. Zur Wahrheit gehört, dass wir alle verzichten werden müssen – auf Fleisch, auf Fliegen, auf Benzin.

In der neuesten Folge des politischen taz-Podcasts „Bundestalk“ sprechen Sabine am Orde, innenpolitische Korrespondentin im taz-Parlamentsbüro, mit ihren Kollegen Bernhard Pötter und Malte Kreutzfeldt, die sich beide intensiv mit Klima- und Energiepolitik beschäftigen. Was hat sich in der Politik wirklich verändert? Woran fehlt es? Was müsste passieren, um Deutschland wirklich auf den Weg zur Klimaneutralität zu bringen?

