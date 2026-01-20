Nachfolge für „Wetten, dass …?„Tom und Bill Kaulitz zum ZDF?

Wer Karriere machen möchte, behält seine großen Ziele in der Regel für sich und arbeitet heimlich an den beruflichen Erfolgen. Manch einer manifestiert sie vielleicht, manch andere plant ausgeklügelt einen Karriereschritt nach dem nächsten. Doch es gibt auch die, die sich auf eine Bühne stellen und von dort größenwahnsinnig herumposaunen, wozu sie sich berufen fühlen. Zu diesem Schlag gehören die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, die als Teenager mit ihrer Band Tokio Hotel berühmt wurden.

2023 kündigte Frontsänger Bill Kaulitz auf der Bühne bei der Preisverleihung „1LIVE Krone“ an, dass er und sein Bruder gerne Thomas Gottschalk beerben würden. Und auch in ihrem Laber-Podcast „Kaulitz Hills“ bekräftigten sie immer wieder, wie gut sie zu „Wetten, dass …?“ passen würden. Das ZDF wiegelte bislang immer ab – bis jetzt.

Denn am Montagabend berichtete der Branchendienst DWDL, dass die beiden künftig die ZDF-Kultsendung übernehmen werden. Das ZDF gibt sich zu der Frage bislang geheimnisvoll, heizt die Gerüchte jedoch mit Fotos der Kaulitz-Brüder weiter an. Auf Anfrage der taz antwortete der Sender: „Das ZDF und Bill und Tom Kaulitz haben große Pläne. Wir geben bald ein Update.“ Auch sonst gibt es vermehrt Anzeichen, dass an den Gerüchten etwas dran sein könnte: eine Videowerbung im Hamburger Hauptbahnhof, ein Posting bei Instagram, eine fehlende Dementierung gegenüber der Presse.

Eine gute Idee wäre die Neubesetzung in jedem Fall. Und mehr noch: Die Kaulitz-Brüder könnten nichts weniger als die Rettung des verschnarchten deutschen Fernsehens sein. Und dem ZDF ein deutlich jüngeres Publikum bescheren.

Thomas Gottschalk ist nicht überzeugt

Zwanzig Jahre ist es her, dass die Jungs aus Sachsen-Anhalt mit „Durch den Monsun“ auf einen Schlag weltbekannt wurden. Während sie sich auf der einen Seite vor (meist weiblichen) Fans gar nicht mehr retten konnten, wurden sie gleichzeitig von dem Großteil belächelt, von anderen gar tief gehasst und bedroht.

Diese Aufmerksamkeit ließ die Brüder nach Los Angeles fliehen. Sie waren für viele einfach zu anders, zu schrill. Heute wird Bill als queere Ikone gefeiert und ihre Musik ist längst nicht mehr ihr einziges Standbein. Die beiden gehören zu den erfolgreichsten Podcastern des Landes, haben mit „Kaulitz & Kaulitz“ ihre eigene Netflix-Show, saßen in verschiedenen Realityshow-Jurys und bringen gefühlt jeden Monat ein neues Produkt auf den Markt.

Und egal, was die Tausendsassas anfangen, es funktioniert. Denn ihre ehrliche Art und ihr herzliches Miteinander sind erfrischend anders. Tom und Bill Kaulitz können zwar auch über sich und andere lachen – doch dabei kommen sie im Gegensatz zu vielen anderen deutschen TV-Persönlichkeiten ganz ohne sexistische Herrenwitze aus. Und obwohl sie mit Helikopter-Flügen, Pools im Garten und Angestellten in der Villa mittlerweile ein Leben der Superreichen führen, geben sie einem das Gefühl, dass sie noch immer die netten Magdeburger Jungs von neben an sind.

Thomas Gottschalk hält die Kaulitz-Brüder nicht geeignet für den Job. Doch unabhängig davon, was der Rentner davon hält, ein Erfolg ist dem öffentlich-rechtlichen Sender garantiert. Denn wenn, wie berichtet, am 5. Dezember wirklich „Wetten, dass..?“ nach einer dreijährigen Pause mit Tom und Bill Kaulitz zurückkommt, kann das ZDF sich sicherlich über prächtige Quoten freuen.