M eine betagte Mutter kam vergangenes Jahr in den zweifelhaften Genuss einer besonderen rassistischen Erfahrung. Als sie auf einem U-Bahnhof im bürgerlichen Charlottenburg ihre Fahrkarte kaufte, begann eine augenscheinlich deutsche Frau aus sicherer Distanz eine Hasstirade in ihre Richtung. Muttern war kurz irritiert, entschied sich dann fürs Ignorieren und ging die Stufen zum Bahnsteig hinunter. Zwei weitere Frauen – ebenso deutsch aussehend, aber offenbar angenehmer – hörten die Pöbeleien und falteten die Frau zusammen.

Als meine Mutter mir davon erzählte, schoss mir in all der Wut ein einziger Gedanke durch den Kopf. Der Vorfall symbolisiert Deutschlands aktuelle Wegscheide: mit Zivilcourage den Menschenfeinden Paroli bieten und sie politisch neutralisieren oder zunehmend brutalere Entgleisungen erwarten, die im schlimmsten Fall in systematische Gewalt münden. So fühlt es sich jedenfalls an. Für Letzteres spricht heute einiges mehr als noch vor einem Jahr.

 Im selben Arsenal lagern die Worte Stadtbild, „Passdeutsche“, „Clankriminalität“

Seit den Gen-Z-Protesten Ende Oktober geht von der Union ein neuer Kampfbegriff aus. Er gilt als Synonym für Gewalt und kriminelle Energie und riecht nach Ruß: das „migrantische Milieu“. Der Begriff stinkt nicht deshalb nach Brand, weil nach den Protesten mancherorts Flammen loderten – er ist ein verbaler Brandsatz. Und nicht der einzige, im selben Arsenal lagern die Worte „Stadtbild“, „Passdeutsche“, „Clankriminalität“ und ein paar mehr.

Anders als die alten Begriffe „Integration“ und „Leitkultur“ sind die neuen eindeutig entlarvend. In die alten lässt sich alles hineininterpretieren, die neuen hingegen bieten eine einzige Lesart – die rassifizierende. Da hilft kein noch so brüskes Abwiegeln, kein Sich-winden und kein hilfloses Nachjustieren, denn die Dog Whistle wurde längst gehört. Wer von „migrantischem Milieu“ und „Stadtbild“ spricht, meint nur eines – das Äußere, Herkunft und „Abstammung“.

Ein Spiel mit dem Feuer

Wer unabänderliche Eigenschaften zusätzlich mit Gewalt und Kriminalität vermengt, spielt bewusst mit dem Feuer. Dieses Feuer halten sie für kontrollierbar und merken nicht einmal, dass sie selbst längst brennen. Das belegt das weiterhin emsige Treiben der Union, die Blauen rechts überholen zu wollen. Sie bleibt jedoch die fahrlässige Kopie, während das Original seinen Höhenflug fortsetzt.

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Noch fragwürdiger wird diese Strategie mit Blick auf die Gen Z und die nachfolgenden Jahrgänge. In vielen Großstädten liegt der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte bei über 40 Prozent, zum Teil bei bis zu 70 Prozent. Das ist kein „migrantisches Milieu“, das ist die Zukunft Deutschlands – gemeinsam mit jenen ohne Migrationsgeschichte. Generationen voller Talente, kluger, kreativer und empathischer Köpfe. Die allermeisten brauchen den richtigen bildungs- und sozialpolitischen Rahmen, um darin wachsen zu können.

Welches Bild werden diese Jahrgänge wohl von Staat und Politik haben? Von dem Land, in das sie sich ständig integrieren sollen, in dem sie aber jederzeit alles verlieren können?

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Und was werden jene tun, die uns migrantisch gelesene Deutsche nur als Gefahr sehen, als wäre es eben unsere Biologie? „Remigration“ ergibt da schnell Sinn. Und Höckes „wohltemperierte Grausamkeiten“, die aus seiner Sicht bei der millionenfachen Vertreibung von Menschen unvermeidbar seien, klingen in einem solchen Klima schnell weniger schrill. Ganz im Gegenteil, sie werden sich darin bestätigt sehen, was sie schon immer dachten: Gewalt ist eine Lösung.

Nur: Die wenigsten von uns werden es Muttern gleichtun und die Angriffe ignorieren – denn Demokratien sind wehrhaft, es müssen nur alle begreifen.