piwik no script img

Wochentaz-Podcast Die 100-Milliarden-Dollar-Frage

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kalifornien könnte bald die weltweit erste Milliardärssteuer beschließen. Doch die Tech-Oligarchen halten mit massiver Propaganda dagegen.

Mitsuo Iwamoto
Lukas Hermsmeier
von Mitsuo Iwamoto, Lukas Hermsmeier und Laura Catoni

Diesen Artikel teilen

In einer Volksabstimmung könnten die Menschen in Kalifornien Anfang November die weltweit erste Milliardärssteuer beschließen, sie könnte auf einen Schlag 100 Milliarden Dollar einbringen. Der Journalist Lukas Hermsmeier hat die Ge­werk­schaf­te­r*in­nen begleitet, die die Abstimmung organisiert haben. Warum die Chancen für das Vorhaben gut stehen und wie Überreiche wie Peter Thiel mit hunderten Millionen Dollar versuchen, es zu stoppen.

Die taz-Autorin Laura Catoni ist 33 Jahre alt, bewusst kinderlos und glücklich. Aber alleine alt zu werden, macht ihr Angst. Wer wird sich dann um sie kümmern? Um dieser Frage nachzugehen, hat sie sich mit Menschen getroffen, die Gemeinschaft und Pflege bewusst außerhalb der Familie organisieren.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis

Inhaltlichen Fehler melden

Sollten Ihnen Fehler aufgefallen sein, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliche Rückmeldungen hinterlassen Sie uns am besten als Leser*innenkommentar unter diesem Text

oder über das Kontaktformular.

Mehr zum Thema
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.

10 Ausgaben für 10 Euro Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

wochentaz ausprobieren

0 Kommentare

Login Kommune

Kommentar melden

meistkommentiert