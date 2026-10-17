Wochentaz-Podcast Die 100-Milliarden-Dollar-Frage

In einer Volksabstimmung könnten die Menschen in Kalifornien Anfang November die weltweit erste Milliardärssteuer beschließen, sie könnte auf einen Schlag 100 Milliarden Dollar einbringen. Der Journalist Lukas Hermsmeier hat die Ge­werk­schaf­te­r*in­nen begleitet, die die Abstimmung organisiert haben. Warum die Chancen für das Vorhaben gut stehen und wie Überreiche wie Peter Thiel mit hunderten Millionen Dollar versuchen, es zu stoppen.

Die taz-Autorin Laura Catoni ist 33 Jahre alt, bewusst kinderlos und glücklich. Aber alleine alt zu werden, macht ihr Angst. Wer wird sich dann um sie kümmern? Um dieser Frage nachzugehen, hat sie sich mit Menschen getroffen, die Gemeinschaft und Pflege bewusst außerhalb der Familie organisieren.

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