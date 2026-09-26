Wochentaz-Podcast : Betäubt und vergewaltigt – Pelicot-Fälle in Deutschland
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Diese Folge dreht sich um zwei sehr unterschiedliche Geschichten, denen aber eines gemeinsam ist: Es geht um die Selbstbestimmung von Frauen.
Als Ende Juli kurz die Grenze zur spanischen Enklave Ceuta offen war, versuchten Tausende junge Marokkaner:innen, nach Spanien zu kommen. Unter ihnen die 26-jährige Fußballerin Faten El Aziz, die bei dem Fluchtversuch ertrank. taz-Reporter Christian Jakob hat Fatens Mutter Zuhause in Marokko besucht. Er berichtet von einem Ort, an dem Europa und Afrika sich so nah sind wie nirgends sonst.
Überall in Deutschland werden gerade Prozesse gegen Männer geführt, die ihre Partnerinnen betäuben, vergewaltigen und filmen. Ärzte, Polizei, Gerichte müssen erst einmal lernen, mit solchen Pelicot-Fällen umzugehen, berichtet Nadine Conti, Niedersachsen-Korrespondentin der taz. Sie hat sich die Gerichtsverhandlungen zum Pelicot-Fall in Hannover angesehen.
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