Wochentaz-Podcast Der erste Landtagspräsident der AfD

In Sachsen-Anhalt wird in der kommenden Woche mit großer Wahrscheinlichkeit zum ersten Mal bundesweit ein AfDler zum Parlamentspräsidenten gewählt. Der Kandidat Tobias Rausch verschaffte schon Fußballkollegen und Familienmitgliedern gut bezahlte Jobs in Parlamenten und besitzt zahlreiche Immobilien. Konrad Litschko erklärt, wer Tobias Rausch ist und welche Macht er in dem Amt hätte.

Und wir schauen in den Kibbuz Be’eri, der vor drei Jahren, am 7. Oktober 2023, von der Hamas überfallen wurde. Menschen wurden verschleppt und getötet, Häuser wurden angezündet. Wie kann das Leben in dem Dorf heute weitergehen? Israel-Korrespondetin Serena Bilanceri hat den Kibbuz besucht.

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