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Sophie Fichtner und Stefan Hunglinger schauen in die Kamera darüber steht der Schriftzug "Reingehen - Die Geschichten der Woche"

Wochentaz-Podcast Der erste Landtagspräsident der AfD

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Foto: Sima Ebrahimi

Der erste Parlamentspräsident der AfD wäre die nächste Zäsur. Die Wahl von Tobias Rausch ist aber wahrscheinlich. Wer ist dieser Mann?

Sophie Fichtner
Konrad Litschko
Serena Bilanceri
von Sophie Fichtner, Konrad Litschko und Serena Bilanceri

In Sachsen-Anhalt wird in der kommenden Woche mit großer Wahrscheinlichkeit zum ersten Mal bundesweit ein AfDler zum Parlamentspräsidenten gewählt. Der Kandidat Tobias Rausch verschaffte schon Fußballkollegen und Familienmitgliedern gut bezahlte Jobs in Parlamenten und besitzt zahlreiche Immobilien. Konrad Litschko erklärt, wer Tobias Rausch ist und welche Macht er in dem Amt hätte.

Und wir schauen in den Kibbuz Be’eri, der vor drei Jahren, am 7. Oktober 2023, von der Hamas überfallen wurde. Menschen wurden verschleppt und getötet, Häuser wurden angezündet. Wie kann das Leben in dem Dorf heute weitergehen? Israel-Korrespondetin Serena Bilanceri hat den Kibbuz besucht.

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