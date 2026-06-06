Wochentaz-Podcast : Hier spricht die Polizei. Oder?
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Wir reden über die Macht der Polizeigewerkschaften – und anlässlich der WM über die problematische Rolle der Fifa.
Die Gewerkschaft der Polizei und die Deutsche Polizeigewerkschaft sitzen oft in den Talkshows und reden mit in der Bundespolitik. Warum haben diese Interessenverbände so viel Einfluss? Und bei welchen Themen genau schalten sie sich ein? taz-Autor Mohamed Amjahid berichtet von seiner Datenrecherche.
Außerdem ist taz-Fußballexpertin Alina Schwermer zu Gast, die von der anstehenden Männerweltmeisterschaft als der „hässlichsten WM aller Zeiten“ spricht und erklärt, warum es eine Alternative zum Weltfußballverband Fifa braucht.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
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